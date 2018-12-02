Самосвал без головы

Петр Саруханов / «Новая газета»

Для разминки — пару слов о хоккее. Вбросим удивительный факт: команда «Олимпия» из города Кирово-Чепецка вышла на лед без вратаря и так и сыграла без него весь матч против «Ижстали». Не подумайте, что вратарь этой юниорской команды отстал от поезда, засидевшись в привокзальном буфете, и не добрался до Ижевска. Нет, он был на месте и в форме. Вернее, не совсем в форме. Перед началом матча арбитр углядел, что маска вратаря «Олимпии» не соответствует регламенту. Правильной маски что-то не нашлось, а играть без нее тренер не разрешил. Ну и сыграли без вратаря. Даже неплохо сыграли в таких условиях — всего 18 шайб пропустили…

Только прочитал эту новость, как пришла еще одна: Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании на наших дорогах беспилотных автомобилей (эксперимент вводится с 1 декабря «на территории ряда мест в Москве и Татарстане»). Тут хоть бери тайм-аут, чтобы прийти в себя. Для человека, проведшего за рулем 40 лет и повидавшего по-всякому пилотируемые машины, встречная фура без водителя — это не так весело, как хоккейная команда без вратаря.

Конечно, участники дорожного движения к этому эксперименту отчасти готовы. Все знают, что мы не хотим отстать от цивилизованного мира, где беспилотники уже набирают скорость на трассах, притормаживают при мигающем зеленом и, надо полагать, разворачиваются, если дорогу перебегает черная кошка. Многие читали, что Камский автозавод вкладывает в разработку беспилотных грузовиков большие деньги и уже показал опытные образцы, самостоятельно объезжающие конусы на площадке. Осталось заложить в программу вопль: «Куда прешь, козел!» — и можно выпускать машину на большую дорогу.

На нашу дорогу! Видели вы нашу дорогу и тех, кто прет по ней, как вышеупомянутое рогатое животное? Неужели возможна программа, которая ко всему этому приспособится?

Зато к самой программе легко приспособятся компьютерные взломщики, которые пока от скуки грабят банки, потрошат переписку государственных служащих и корректируют выборы президентов. Уже высказываются мнения, что для хакеров будет одна радость — угнать автомобиль без водителя прямо с трассы или направить его на ближайший столб или будку ГИБДД. Кстати, что-то не слышно мнений гаишников. Скорее всего, они будут против беспилотников. Для них этот проект материально ущербный. Остановишь грузовичок и уже приготовишься сказать: «А ну, дыхни!» — а в кабине никого нет. Ну не издевательство ли?

Конечно, прогресс не остановишь и не притормозишь — даже в нашей стране, где все строится на ручном управлении и где управленцы разных уровней держатся за баранку, но не рулят. Не станем паниковать раньше времени. Всадник без головы, и тот скакал себе по техасским прериям, где не было светофоров и дорожной разметки. Как-нибудь и наш самосвал без шофера отвезет груз куда надо и еще успеет на гудящий митинг грузовиков-дальнобойщиков.

Одно небольшое дополнение: кирово-чепецкая «Олимпия» сыграла в Ижевске не один матч, а два. Ко второй игре вятские хоккеисты нашли-таки для вратаря правильную маску и выиграли, пропустив всего одну шайбу. Все-таки человек на своем месте дела не портит.