Схемы Чернухина

Владимир Чернухин. PhotoXPress

Для многих россиян, так или иначе заработавших на родине неприлично большие деньги, Лондон остается чем-то вроде Земли обетованной. Только за последний год туда отправились Дмитрий Ананьев (экс-глава Промсвязьбанка), Анатолий Мотылев (экс-владелец группы пенсионных фондов и банка «Российский кредит»), а совсем недавно в столицу Великобритании перебралось все семейство банкира Минца.

И это верный признак того, что правительство Терезы Мэй борется с «грязными деньгами» из России не так активно, как декларирует это. Особенно с теми россиянами, которые обзавелись паспортом и активно участвуют в финансировании политической жизни Великобритании.

Еще в декабре прошлого года The Times рассказала, что Любовь Чернухина, супруга экс-замминистра финансов (в 2000–2002 годах) и главы Внешэкономбанка (в 2002–2004 годах) Владимира Чернухина, заплатила 161 тысячу фунтов стерлингов за то, чтобы играть в теннис с видными консерваторами Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном. Это такая изящная форма пожертвования в партийную кассу. При этом, как уточняла The Times, Чернухина за пять лет пополнила счет консерваторов на 514 тысяч фунтов. Все это отражалось в партийных отчетах об источниках финансирования.

Очевидно, именно такие инвестиции в политическую жизнь Великобритании, а не только наличие правильного паспорта, защищают Чернухиных от избыточного внимания британских властей. Потому что если бы им задавали вопросы о происхождении денег и вовлеченности в коррупционные схемы, ответить на них было бы непросто.

Откуда у Чернухина нашлись деньги на приобретение элитной недвижимости в Лондоне? Например, исторического здания бывшей штаб-квартиры Midland в Сити за £72 млн в 2004 году. Кстати, по данным The Daily Telegraph, предыдущий владелец Пол Клемси заплатил за него всего 40 миллионов фунтов за пять месяцев до того, как перепродать российскому экс-чиновнику.

В местной прессе Чернухина называют бывшим «банкиром Путина», который теперь стал критиком режима. Но, простите, он не банкир. И никогда им не был. Всю свою жизнь до отъезда в Лондон Владимир Чернухин работал исключительно на государство как в Минфине, так и во Внешэкономбанке. Кстати, именно при нем ВЭБ получил под управление пенсионные деньги «молчунов».

В тот момент Чернухин был одним из близких людей для Михаила Касьянова. А после отставки премьера фамилия Чернухина фигурировала в материалах уголовного дела в отношении сотрудника Минфина Дениса Михайлова, который был признан виновным в том, что сливал иностранным контрагентам проекты решений по управлению внешним долгом России. Не дожидаясь развязки дела Михайлова, Чернухин улетел в Лондон.

При этом Чернухин сам не отрицает, что совмещал госслужбу и бизнес. Более того, пытается доказать в Лондонском суде некую схему, при которой он был «теневым акционером» «Трехгорной мануфактуры» в Москве. По словам Чернухина, доля в девелоперском проекте была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину. Но известно, что это как раз Данилина в конце девяностых годов уже имела опыт и связи в текстильной отрасли. К моменту знакомства с Чернухиным ей было 26 лет, а ему только 21, так что еще вопрос, кто сыграл главную роль при вхождении в проект «Трехгорная мануфактура». Вообще Чернухину везет с женщинами. Лолита помогла ему разбогатеть, а Людмила спонсирует британских консерваторов.

Видимо, признания о совмещении занятий бизнесом и госслужбой только в России считают коррупцией, а у британских властей претензий по этому поводу почему-то нет. Собеседники редакции выдвигают не лишенную логики гипотезу: Чернухин мог приобретать недвижимость и прочие активы не только в своих интересах, но и для других влиятельных людей. Опасное свойство подобных «теневых собственников» в том, что иногда они забирают себе навсегда то, что доверили им на время.

Если риски возвращения Чернухина в Россию связаны с неаккуратным исполнением обязательств перед бывшими партнерами, то политические инвестиции в британских консерваторов тут ничем не помогут. Поэтому ему выгоднее оставаться в Лондоне, выдавая себя за «политического оппонента режима».

Алексей Николаев,

«Новая»