Высокоскоростная Казань

В последние несколько недель в правительстве идет активное обсуждение проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань. Дискуссия обострилась после того, как Владимир Путин попросил дополнительно рассмотреть эффективность этого проекта.

Подобных проектов в России еще не было, поэтому его цена действительно очень высока (по расчетам на нынешний год — 1,69 трлн рублей). Но реализовывать его рано или поздно придется. Высокоскоростные магистрали — ​это транспорт будущего, существующая железнодорожная сеть уже давно морально устарела и не соответствует скоростям нашего времени. В ВСМ уже вложено немало средств. В следующем году проекту исполняется десять лет, все эти годы тратились большие деньги на предпроектную подготовку, проектирование, оценку местности, финансовые расчеты.

Люди этот проект ждут. Уровень его одобрения у населения по-прежнему очень высок. Как показал проведенный в ноябре 2018 года компанией «Амикрон-консалтинг» опрос, абсолютное большинство граждан, проживающих на пути размещения ВСМ, позитивно настроено по отношению к проекту высокоскоростной магистрали.

Правда, как выяснилось, у жителей близлежащих территорий нет четкого понимания, какие именно выгоды принесет появление высокоскоростной железной дороги. Редко ездящие на дальние расстояния пассажиры, а также люди с низким уровнем доходов (которых в регионах очень и очень немало) далеко не всегда видят преимущества от строительства ВСМ лично для себя. И скорее поддерживают проект как некое общее благо и стимул для развития территорий.

Многие просто не знают о том глобальном перекосе между услугами автомобильного и железнодорожного транспорта, который сложился в России. Качество транспортных услуг РЖД вызывает у бизнеса много нареканий, причем в основном с точки зрения сроков доставки. И особенно с учетом того, что РЖД оказывает однозначный приоритет пассажирскому направлению в ущерб грузовому. С ростом мобильности граждан и увеличением пассажиропотока проблема только усугубляется. В результате бизнес уходит в сферу автоперевозок, и это создает огромную нагрузку на автотранспортную сеть (что особенно заметно на рынке строительных грузов), ведет к перегрузке транспортных артерий, пробкам и заторам, ухудшает состояние дорог.

Строительство ВСМ на новых путях и хотя бы частичное разделение пассажирских и грузовых потоков на железной дороге может сгладить эту проблему. Не секрет, что за последние годы существенно выросли объемы интернет-торговли с почтовой доставкой. При этом сроки доставки товаров «Почтой России» напрямую связаны со скоростью движения поездов. В случае ускорения движения на железных дорогах товары будут доставляться быстрее. О том, насколько необходимо ускорение сроков доставки для бизнеса, даже говорить не приходится. Повышение объемов межрегионального обмена позволит расширить ассортимент продукции.

Наличие высокоскоростного сообщения может существенно повысить мобильность населения. Однако здесь имеются определенные угрозы, связанные с ценообразованием на билеты. В ходе опроса жители городов, где планируется разместить станции ВСМ, зачастую высказывали опасения о том, что для них эти услуги могут оказаться недоступными. Высокоскоростные поезда обычно позиционируются как вид транспорта с повышенным уровнем комфорта. В России (особенно за пределами обеих столиц) достаточно неприхотливое и небогатое население, акцентирование внимания на повышенном комфорте создает обоснованные опасения, что за этот комфорт придется платить, и немало. И понимание того, что этот уровень комфорта предназначен для кого-то другого, что вызывает раздражение как лишнее напоминание о разрыве между богатыми и бедными. РЖД придется придумывать, как сделать билеты дешевле. Только в этом случае общая мобильность населения при реализации проекта высокоскоростного сообщения заметно вырастет. А позитивный настрой по отношению к высокоскоростному движению сохранится.

В ходе опроса выявилась и общая усталость населения от того, что сроки реализации проекта постоянно переносятся. Проект ВСМ Москва–Казань обещали реализовать еще к чемпионату мира по футболу, но стройка до сих пор так и не началась. Усталость от неисполненных обещаний уже начала перерастать в раздражение.