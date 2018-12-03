В качестве госуправления

Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Политические каналы в Telegram, в которых, как считалось, регулярно появляется инсайдерская информация и первоклассная аналитика, были, пожалуй, главным медийным феноменом последних двух лет. Аргументация в пользу того, что каждый политически ангажированный индивид должен в обязательном порядке читать Telegram, строилась вполне предсказуемо. Дескать, профессиональных независимых медиа в стране почти не осталось, а те, что есть, вынуждены двигаться вдоль бесконечной «двойной сплошной». Другое дело анонимные авторы каналов внутри либертарианского детища Павла Дурова. Там наконец могут рассказать нам всю правду и «слить всю инфу». Вопросы о достоверности информации и мотивации инсайдеров сами собой отошли на фоне этой вольницы на второй план.
К 2017 году эксперты зафиксировали, что заметную часть читателей каналов в Telegram составляют чиновники, особенно региональные. Это было ясно не из социологии самих каналов, которые тоже являются тайной, а из того, что чиновники активно пересказывали прочитанное у «инсайдеров». Для них в условиях цензуры и дефицита информации о реальных процессах, происходящих в стране, анонимный Telegram стал самым надежным источником. В этот момент мы писали о том, как закрытость и фрагментированность российской политсистемы приводит к поистине шизофреническим последствиям: она начинает управляться анонимами.
Затем последовала череда разоблачений. Стало известно, например, что «инсайдеры» были внимательными читателями сайтов федеральных газет и успевали пересказывать сведения, полученные от источников журналистов до того, как соответствующие публикации читались широкой публикой. Степень компетентности основных Telegram-каналов было легко проверить особенно тем, кто становился героями их публикаций. Так, о выборах главного редактора «Новой газеты» крупнейший канал фантазировал, что перед нами — «попытка рейдерского захвата издания администрацией президента».
На прошлой неделе издание Романа Баданина «Проект» опубликовало расследование о том, как политические каналы в Telegram продают свои публикации кремлевским заказчикам. Из текста, в частности, следовало, что большинство анонимных «инсайдеров» имеют четкие расценки на публикацию информации, блоки на негатив и даже «блоки на блоки». Солидные суммы наличных осваиваются «медиатехнологами» для того, чтобы транслировать в самых популярных каналах «текущую повестку». По итогам публикации Владислав Клюшин, один из героев расследования, якобы связанный с каналом «Незыгарь», подал на издание Баданина в суд.
То, как на самом деле работает наше государство, обычно считается страшной тайной, для защиты которой даже принимаются «секретные статьи бюджета». Но специфика медиарынка в том, что его продукт доступен публично. Уровень политической аналитики в анонимных Telegram-каналах, которые, судя по всему, уже не первый год сидят на кремлевских деньгах, ясно показывает, на что способны самые технологически подкованные из российских чиновников и идеологов.
Технологические площадки меняются, десять лет назад «размещалово» было сосредоточено в условно анонимном «Живом журнале», а сейчас процветает в либертарианском и запрещенном мессенджере. Неизменным остается только желание осваивать бюджет на вбросы и блоки. Ну и комично, что потребителями этого «продукта» в итоге становятся сами чиновники, те, кому по долгу службы нужно быть информированными.
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