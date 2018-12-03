Утята и Буш

Известная история. Во время своего последнего в качестве президента СССР визита в США Горбачев вместе с Раисой Максимовной посетили Бостон, где им очень понравилась скульптурная группа «Дорогу утятам!» — на сюжет знаменитой в Америке сказки Роберта Макклоски.

Еще через год семья Бушей подарила Москве бронзовую же копию этой группы. Подарок был с благодарностью принят и установлен у Новодевичьего монастыря.

Но самое интересное началось потом.

Первого бронзового утенка благодарные москвичи украли сразу же, а еще двух вместе с мамой-уткой спилили в начале 2000-го, надо полагать, для сдачи в цветмет. В таком виде изуродованная скульптурная группа простояла еще долго, символизируя, как и планировалось изначально, чувства симпатии американского народа к России. Мэрия же Москвы заявила, что средств на восстановление группы у нее нет.

Скинулись американцы, временно проживавшие в Москве. На собранные деньги они заказали недостающих утят, утят отлили, перевезли из США и вернули в бронзовую семью.

Московская мэрия в свою очередь пообещала установить у уток дополнительный милицейский пост и выполнила свое обещание.

Это подействовало. Дареные утята у Новодевичьего монастыря стоят до сих пор, невзирая на все трансформации российско-американских отношений.