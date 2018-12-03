Утята и Буш
Ушел из жизни 41-й президент США. Какую память он оставил о себе в Москве
Zuma / TASS
Павел Гутионтовобозреватель
Известная история. Во время своего последнего в качестве президента СССР визита в США Горбачев вместе с Раисой Максимовной посетили Бостон, где им очень понравилась скульптурная группа «Дорогу утятам!» — на сюжет знаменитой в Америке сказки Роберта Макклоски.
Еще через год семья Бушей подарила Москве бронзовую же копию этой группы. Подарок был с благодарностью принят и установлен у Новодевичьего монастыря.
Но самое интересное началось потом.
Первого бронзового утенка благодарные москвичи украли сразу же, а еще двух вместе с мамой-уткой спилили в начале 2000-го, надо полагать, для сдачи в цветмет. В таком виде изуродованная скульптурная группа простояла еще долго, символизируя, как и планировалось изначально, чувства симпатии американского народа к России. Мэрия же Москвы заявила, что средств на восстановление группы у нее нет.
Скинулись американцы, временно проживавшие в Москве. На собранные деньги они заказали недостающих утят, утят отлили, перевезли из США и вернули в бронзовую семью.
Московская мэрия в свою очередь пообещала установить у уток дополнительный милицейский пост и выполнила свое обещание.
Это подействовало. Дареные утята у Новодевичьего монастыря стоят до сих пор, невзирая на все трансформации российско-американских отношений.