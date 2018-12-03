«Панаму» натянули на Германию

Deutsche Bank — крупнейший по числу сотрудников и объемам активов банк Германии — в минувший четверг пережил очередное потрясение. Более 170 сотрудников прокуратуры, полиции и налоговой нагрянули с обысками в штаб-квартиру банка во Франкфурте и еще в пять филиалов в разных городах Германии. Обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег в рамках так называемого «панамского архива» и других «офшорных досье».

Обыски продолжались до глубокой ночи: сотрудники изъяли множество бумажных документов и электронных носителей. Кроме того, обыск был проведен в доме одного из руководящих сотрудников банка.

Расследование началось после публикации данных из так называемых «офшорных досье» в 2013 году и «панамского архива» в 2016 году — документов, описывающих схемы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в период с 1977 по 2015 год. Согласно документам, этими схемами пользовались многие действующие и бывшие высокопоставленные чиновники из разных стран мира.

По данным прокуратуры, сотрудники банка помогали клиентам регистрировать компании в офшорных зонах и переводить туда деньги, нажитые преступным способом, через счета Deutsche Bank. В частности, прокуратура изучает деятельность фирмы на Британских Виргинских островах, которая принадлежит банку. Только в 2016 году через эту фирму прошли транзакции на общую сумму в 311 миллионов евро.

«В августе нынешнего года Федеральное ведомство уголовной полиции изучило данные «панамского архива» и других «офшорных досье», — заявила в четверг официальный представитель прокуратуры Надя Низен. — На основании этих документов мы подозреваем, что Deutsche Bank помогал клиентам оформлять фирмы в налоговых оазисах, проводить операции с деньгами, полученными незаконным путем, при этом не заявляя властям о подозрении в отмывании денег».

В банке говорят, что им скрывать нечего. «Насколько нам известно, мы уже предоставили правоохранительным органам всю информацию, касающуюся «панамского архива», — говорится в официальном заявлении банка, опубликованном в четверг. — Разумеется, мы будем плотно сотрудничать с офисом прокурора во Франкфурте, поскольку в наших интересах прояснить все факты».

На фоне проведенных обысков акции банка в четверг упали на 3%, в сумме подешевев практически вполовину с начала года.

Deutsche Bank далеко не в первый раз оказывается в фокусе внимания правоохранительных органов. С 2008 года банк потратил порядка 18 миллиардов долларов на выплату штрафов и суды. По данным Bloomberg, это единственный банк в Европе, наряду с Королевским банком Шотландии, который штрафовался так часто и на такие суммы.

Например, в 2015 году банк был оштрафован американскими и британскими регуляторами на 2,5 миллиарда долларов после раскрытия мошеннической схемы, в рамках которой Deutsche Bank намеренно искажал фиксированную ставку межбанковского кредитования с целью увеличения прибыли. В том же году он был повторно оштрафован американцами на более скромную сумму в 258 миллионов долларов за нарушение санкций в отношении Сирии, Ирана, Ливии и Судана.

Буквально две недели назад Deutsche Bank всплыл в еще одной истории — масштабном отмывании денег в Danske Bank. Через эстонский филиал датского банка в 2007–2015 годах прошли 200 миллиардов евро подозрительных денег: в основном из бывших республик СССР. Центральный офис банка, параллельно с правоохранительными органами Дании и Эстонии, сейчас продолжает изучать эти транзакции. Две недели назад перед датскими парламентариями выступил «информатор» — бывший глава торгового подразделения банка в странах Балтии Говард Уилкинсон. В числе прочего он рассказал, что эстонский филиал действительно был вовлечен в крупную схему по отмыванию денег, в которой также участвовали другие европейские и американские банки. Через американский филиал одного из европейских банков, по словам Говарда, было проведено 150 миллиардов долларов. Сам Говард банк не назвал — однако, по данным The Wall Street Journal, речь идет именно о Deutsche Bank.