В защиту Нюты Федермессер

Я пишу этот текст потому, что среди тех, кто резко и публично осудил вступление Нюты Федермессер в ОНФ, есть более чем достойные, много в жизни сделавшие люди, которых я искренне уважаю и с мнением которых считаюсь. Думаю, ко многим из них так же относится и Нюта. Я не собираюсь спорить с этими людьми или тем более осуждать их позицию. Я просто хочу высказать свою.

ОНФ (Общероссийский народный фронт имени В.В. Путина) вызывает у меня даже большее отвращение, чем его же партия Единая Россия или, в свое время, КПСС, в которую я не вступал, хотя от меня этого и требовали. И мне крайне неприятно видеть имя Нюты в списках какого-то органа этой бессмысленной и холуйской структуры. Думаю, ей и самой противно.

Но я знаю Нюту много лет не только как человека высочайших моральных качеств, но и как результативного и дальновидного менеджера. Хоспис, конечно, основала ее мама Вера Васильевна, но Нюта, если уместна такая аналогия, многократно приумножила оставленное ей наследство. Сегодня это уже не отдельные хосписы, а целостная система паллиативной помощи, это изменение законодательства и бюрократических процедур, это люди, избавленные от страданий и покидающие этот мир в достойных условиях. Чтобы добиться того, чего добилась она, нужно было очень точно просчитывать ходы, взаимодействовать с разными, часто неприятными людьми, знать кого, когда и о чем можно попросить, да еще и сделать это так, чтобы вскоре можно было прийти с новой просьбой. По-моему, она редко ошибалась в расчетах.

Поэтому, когда сегодня говорят, что она, мол, ничего за свое согласие ни получит, что ее обязательно кинут, что она измазалась ни за что, по глупости или слабости, у меня сомнения. Я вспоминаю пройденный ею путь и предполагаю, что она знает лучше нас и что ей пообещали, и какова вероятность того, что ей это дадут. Может быть, она ошибается, но я здесь не эксперт. И никто не эксперт — только она сама.

Есть, конечно, проблема долгосрочных последствий такого рода компромиссов. Они укрепляют режим, который ответственен за многие злодейства, а укрепившись, совершит новые. А кто-то, глядя на такие шаги достойных людей и не всегда понимая, что делается для дела, а что — для личной выгоды, станет вести себя более аморально — все, мол, дозволено. Но может ли кто-то это измерить, если речь не идет об убийствах, насилии, доносах или об одобрении убийств, насилия и доносов?

Да, мне неприятно видеть имя Нюты в списках ОНФ. Но я уверен, что ее позиция по основным для меня вопросам — войны с Украиной, репрессий, фальсификации выборов, государственной лжи — осталась такой же, как и раньше, что мы с ней по-прежнему одной крови.

Кто-то из критиков Нюты говорит, что они хотят лишь предупредить ее, предостеречь от гибельного тренда. Но разве просила она предостерегать ее, а тем более — публично?

Нюта знала, куда вступает, сделала это сознательно и, уверен, после долгих колебаний и взвешивания всех за и против. Может, оставим ее в покое и будем бороться с настоящими врагами?

Если кому непонятно, я не НАТО имею в виду, а наше собственное начальство, планомерно и последовательно уничтожающее нашу страну.

Дорогая Нюта! Я не знаю Ваших мотивов и Ваших резонов. Я по-прежнему люблю Вас и верю Вам. Удачи!