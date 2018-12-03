Медный всадник с вами!

2 декабря в Архангельске, Северодвинске, Урдоме и других городах области одновременно протестовали около 10 тысяч человек (в одном Архангельске митинг собрал 5 тысяч). Петербург внес свою маленькую лепту пикетами у городских памятников.

Фото: Ирина Андрианова

Напомним, протесты против вывоза столичного мусора на север страны идут уже несколько месяцев. Москва давно переполнила свои полигоны твердых бытовых отходов, однако, вместо внедрения раздельного сбора и переработки отходов, власти приняли решение просто вывозить мусор в отдаленные регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов договорились о создании мусорного полигона на станции Шиес Ленского района. А чтобы муниципальные власти не возражали (муниципалы в большинстве встали на сторону жителей), областной парламент лишил их права распоряжаться собственной землей.

Активисты перекрывали трассу, по которой везли стройматериалы для полигона, а в середине ноября сожгли в Шиесе два трактора стоимостью 900 000 рублей — техника вела работы, хотя согласовательных документов получено не было.

Разумеется, Петербург не мог остаться в стороне. Активист Мария Кинза опубликовала призыв в интернете, и 2 декабря около Законодательного собрания собралось около 30 человек. Причем некоторые пикетчики оказались родом из Северодвинска и других северных районов. Многие вышли на пикет впервые в жизни. Боялись, что не хватит рук держать плакаты, а в итоге — плакатов на всех не хватило. Полиция была вежливой, но твердой: за попытку хоть на шаг сдвинуться с места (несанкционированное шествие) или приблизиться к пикетчику (массовый пикет) следовало предупреждение. Тем не менее, горожанам удалось «постоять» в пикетах у всех главных туристических мест города — Исаакиевского собора, Медного всадника, Адмиралтейства, Ростральных колонн и т.д.

Вряд ли эти пикеты остановят решимость Сергея Собянина, но они смогут хотя бы подбодрить северян.

Фото: Ирина Андрианова

Фото: Ирина Андрианова

Фото: Ирина Андрианова

Фото: Ирина Андрианова

Фото: Ирина Андрианова

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