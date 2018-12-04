Мотать на оба уса

Если бы не Лига наций, сборная России могла получить в соперники в отборе к Евро-2020, к примеру, Германию с Голландией. А так ей в Дублине достались Бельгия с Шотландией. А еще Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Выходить из группы можно, но про слово «проходная» по отношению к компании под литерой «I» лучше забыть сразу.

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При объявлении первого соперника понятие «отлегло от сердца» точно не подходило. Равно как не проходил и вздох облегчения, когда выпал шар с шотландцами. В конце концов в качестве главных конкурентов россиянам достались сборные, возглавлявшие первую и третью корзины. Но могло быть и хуже, если бы сборная России сама там оказалась. Попадания в «третий сорт» команда избежала потому, что в УЕФА за основу рейтинга впервые взяли результаты группового этапа нового турнира — Лиги наций. А Лигу подопечные Станислава Черчесова провели — за исключением самой концовки — вполне прилично: в своем дивизионе оказались пятыми и худшей участи, то есть перспективы соперничества с двумя могучими сборными, все-таки избежали.

Тяжелее окажется при жеребьевке квалификации к чемпионату мира-2022 — в рейтинге ФИФА Россия 48-я, а среди европейских команд 31-я. Тут уже никаких подпорок в виде другой точки отсчета не будет, а подняться можно только за счет уверенного выступления в отборочном турнире к Евро-2020. На рейтинг перед конкретной игрой можно вообще не обращать внимания, но как фактор стратегический он бывает чрезвычайно важен. Что в очередной раз и доказала жеребьевка в Лиссабоне, которая определит жизнь 55 сборных в течение всего следующего года.

Всего групп 10, по две лучших сборных из каждой группы попадают в финальный раунд, который впервые примут 12 стран и Россия — а конкретно Санкт-Петербург — в том числе. Еще четыре команды могут пробиться через «финалы четырех» в Лиге наций. Этот запасной аэродром у россиян в принципе имеется, но кому нужна дополнительная головная боль? Играть надо так, словно утешительного варианта нет. Начинать выпало в марте на выезде с одной из сильнейших сборных мира, заканчивать в ноябре с одной из слабейших и тоже не дома. От Брюсселя до Сан-Марино — восемь месяцев, которые и определят, какое у российской сборной образца мундиаля-2018 получилось продолжение.

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С соперниками дело обстоит достаточно просто. О том, чтобы опередить Бельгию, даже думать не стоит. Звезды мирового уровня (Тибо Куртуа, Кевин де Брейне, Эден Азар, Ромело Лукаку), еще десяток просто звезд, отличный тренер в лице Роберто Мартинеса, близкая к идеальной сыгранность, фантастическая атака, бронза ЧМ-2018 и неистовое желание взять этим феерическим поколением титул — хотя бы европейский. На ничью с ними не сыграть — они в любом состоянии один-два гола забьют. Швейцарцы недавно ответили пятью мячами, но такой казус в ближайшее время с Бельгией не повторится.

То, что шотландцы в новом столетии ни разу не добирались до участия в топ-турнирах, — мощнейший стимул для команды Алекса Маклиша. Россия не хватающих звезд с неба, но крепких шотландцев ни разу не побеждала, а почти четверть века назад еще под маркой СНГ на Евро вовсе была разгромлена, по легенде, игравшими с похмелья соперниками. Маклиш не скрывал удовлетворения результатами жеребьевки, и одно это должно насторожить Черчесова. Да бояться нас может разве что сборная Сан-Марино, в активе которой одна (!) победа в официальном матче за всю историю. А сборная Казахстана во главе с болгарским тренером Станимиром Стойловым перед соседями лапки не сложит, и Кипр поцарапается, тем более что опыт ставить подножки именно российской сборной у островитян имеется. Достаточно потерять пару очков в матче с номинальным аутсайдером — и все расклады полетят вверх тормашками, как и надежды.

Может такое случиться с российской сборной, которой надавали столько авансов в уходящем году? Если будет играть, как со сборной Швеции в последнем матче группового турнира Лиги наций, — запросто. Так что пусть Черчесов мотает на ус. Или на усы.