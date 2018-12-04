Президенты померялись стейками

Речь шла о тарифной войне между США и Китаем, грозящей последствиями для остальных стран. Как призналась накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина канцлер Германии Ангела Меркель, «китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, косвенно это отражается на всех нас». Новая реальность, возникшая за почти 20 лет «вставания России с колен», главная встреча международного форума прошла без нашего участия.

Экономика в твитах

За обедом в аргентинской столице американскому и китайскому президентам подавали блюда местной кухни: стейк-сирлойн, блинчики с карамельной начинкой и красное вино. Собеседники договорились отложить на три месяца тарифную войну: отказаться от введения с 1 января 2019 года новых пошлин сроком на 90 дней, пока будут продолжаться двусторонние торговые переговоры.

Дональд Трамп, как водится, объявил в своем твиттере о «большом успехе»:

«Моя встреча в Аргентине с президентом Китая Си была экстраординарной. Отношения с Китаем сделали большой скачок вперед! Очень хорошее ждет нас впереди… Китай также может многое выиграть, когда (и если) сделка будет завершена».

Историки немедленно вспомнили, что «большой скачок», о котором оптимистично написал президент США, — название программы развития Китая при председателе Мао Цзэдуне, приведшей к гибели от 20 до 40 миллионов собственных граждан. Это — крупнейшая катастрофа XX века после Второй мировой войны.

Симпатизирующие президенту консервативные издания ставят вопрос открыто: «Трамп побеждает Китай в торговой войне?»

Дьявол, как известно, в деталях. Пекин не торопится подтверждать оптимистичные заявления, сделанные в Вашингтоне. Издания, оппонирующие президенту, отмечают, что радоваться нечему и рано. Попробуем разобраться.

В июле президент США, как и обещал избирателям, своим указом резко поднял пошлины на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, «попавшего под раздачу», составил $250 млрд долларов — половину всего экспорта из КНР в США. Такие меры, по мнению Белого дома, могут предотвратить дальнейшие кражи Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, помогут сохранить американские рабочие места. Пекин ответил повышением пошлин на американские товары на общую сумму $110 млрд.

А с 1 января 2019 года Трамп обещал повысить тарифы и на остальной китайский экспорт — с 10 до 25%. В Аргентине договорились повышение заморозить, но, как отмечается в сообщении Белого дома, если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, новые тарифы вступят в силу.

Китай, пишет Трамп в очередном твите, согласился снизить и снять пошлины на автомобили из США. Сейчас они составляют 40%. Кроме того, сообщается, что КНР согласилась закупить американскую сельскохозяйственную и промышленную продукцию «в очень существенных объемах». Еще один восторженный твит Трампа:

«Фермеры выиграют от сделки с Китаем быстро и много. Китайцы намерены немедленно начать закупку сельскохозяйственной продукции. Мы делаем самый лучший и чистый продукт в мире, и это то, чего хочет Китай. Фермеры, я люблю вас!»

Сразу после переговоров, отменив итоговую пресс-конференцию, Трамп улетел в США, где на 95-м году жизни скончался президент Дж. Буш-старший. 45-й президент счел неуместным встречаться с прессой до похорон 41-го президента. Но уже с борта авиалайнера № 1 твитнул о своем сожалении: «Я очень ждал пресс-конференцию в Аргентине, потому что мы там добились больших успехов в отношениях с разными странами и их лидерами».

Что на самом деле?

Китай, по словам Трампа, согласился снизить пошлины на американские автомобили, но на сколько? Экономический советник президента Ларри Кудлоу сообщил на брифинге: «У нас нет конкретного соглашения по этому вопросу». Советник добавил, что администрация ожидает, что в конечном итоге все тарифы будут равны нулю. Представитель США по вопросам торговли Роберт Лайтхайзер возглавит американскую делегацию на переговорах с КНР. Он заменит министра финансов Стивена Мнучина, который не смог договориться с китайцами так, чтобы соглашение устроило Трампа. У Лайтхайзера, пишет «Нью-Йорк таймс», репутация скептика, который неоднократно призывал президента не верить «туманным» китайским обещаниям, «которые так и не материализовались». По мнению экономического советника Кудлоу, посол Лайтхайзер на переговорах проявит необходимую «бдительность». Иными словами, в Вашингтоне понимают, что,

несмотря на «компромисс за стейком» (так мировые СМИ прозвали встречу лидеров США и КНР), в реальности договориться будет сложно.

Министр финансов США Мнучин отметил, что Китай взял на себя обязательство приобрести американских товаров на сумму более 1,2 трлн долларов (министр не уточнил, какие это товары). Он подчеркнул, что обещания структурных изменений в промышленной политике Китая еще более важны. Вашингтон оказывает давление на Пекин, чтобы открытие рынков для американских компаний не сопровождалось обязательным созданием совместных предприятий или принуждением делиться интеллектуальной собственностью. Кстати, обвинения в «политике принуждения» Китай на уровне официальных лиц и главного партийного рупора страны газеты «Жэньминь жибао» называет «фальсификацией, не имеющей под собой никакого основания».

Питер Наварро, главный советник президента по торговле, который также присутствовал на обеде, в интервью NPR (Общественное некоммерческое радио) заявил, что администрация Трампа должна «быть сильной», чтобы «добиться от Китая» выполнения обязательств. Наварро отметил, что президент Си Цзиньпин в субботу за обедом 30 минут излагал обещания КНР. По вопросам торговли у Трампа накопилось 140 различных требований к китайской стороне. «Слова стоят дешево, — сказал Наварро. — По истечении 90 дней мы хотим видеть достоверные структурные изменения, которые дадут реальные немедленные результаты». Как пишет «Нью-Йорк таймс», хотя Соединенные Штаты и Китай попытались представить встречу как «беспроигрышную» для обеих стран, Наварро, который является, возможно, самым ярым «ястребом» в отношении Китая, предположил, что Трамп, по существу, дал своему коллеге Си последнюю возможность избежать повышения тарифов.

«Мы ни в чем им не уступили; все, что мы сделали, — дали китайцам время, чтобы они поступили правильно», — сказал советник президента по торговле.

«На пути к сделке между США и Китаем могут находиться потенциальные ловушки, «перемирие» может оказаться временным, особенно если учесть, как США будут пытаться обеспечить выполнение такой сделки», — мнение аналитиков из Citigroup, написавших комментарий для своих финансовых клиентов.

Как отмечает «Вашингтон пост», в Китае по-другому оценивают то, что произошло во время «обеда со стейками». Пекин считает, что достижением стало соглашение о заморозке дополнительных тарифов и признание взаимной приверженности сокращению взаимных пошлин, которые вступили в силу в этом году. Китайские официальные лица говорят, что единственное, что должно измениться, так это торговые отношения двух стран, которые должны вернуться туда, где они были в январе этого года, — пока Трамп первым не развязал «тарифную войну».

Китайцы еще не подтвердили точность твита Трампа про автомобильные пошлины, но торговые эксперты говорят, что наиболее вероятным сценарием будет возврат Китая к 15-процентным тарифам для американских автомобилей. Если это так, то Трамп обеспечил ту же самую сделку для автопроизводителей США, которую они получили в мае — до того, как президент начал торговую войну, ударив по Китаю дополнительными пошлинами в июле и сентябре. Схожая ситуация с фермерской продукцией из США, отмечают здешние СМИ. Китай согласился закупить больше сельскохозяйственной продукции, но китайцы, в отличие от министра Мнучина, пока не подтвердили конкретную цифру. Похоже, она будет аналогичной той, которую Китай предложил Трампу в начале июня — до начала торговой войны. Тогда Пекин тоже обещал значительно увеличить закупки сельскохозяйственной и энергетической продукции из США. По прошествии шести месяцев, пишет «Вашингтон пост», принесших много неприятностей американским фермерам,

Трамп, похоже, «не получит для них больше, чем уже было предложено».

Рынки могут отдохнуть

Биржа оптимистично откликнулась на американо-китайское тарифное перемирие. Индекс Доу-Джонса вырос на 200 пунктов в первые минуты открытия биржевых торгов в Нью-Йорке в понедельник. «Конечно, сделки нет, но рынки могут немного отдохнуть. Главное, что в течение трех месяцев не станет хуже: не будет новых 25-процентных тарифов», — отметил главный аналитик Horizon Investments Грег Валлиер.

Если американская экономика и финансовые рынки продолжат расти, отмечают эксперты, у Трампа появится больше возможностей оказывать давление на китайскую сторону, продавливая соглашение, даже если на этом пути США ждут временные экономические потери. В том случае, если американская экономика будет выглядеть не столь убедительно и пошатнется, торговые трудности с Китаем президенту и его команде придется объяснять американским фермерам, производителям, потребителям, иными словами — избирателям.

На полях саммита Трамп подписал торговое соглашение с соседними странами — Мексикой и Канадой. На смену NAFTA — договору о свободной торговле в Северной Америке пришел USMCA. Любопытное признание о новом документе, подписанном тремя президентами в торжественной обстановке и названном Трампом «самой важной торговой сделкой в истории США и мировой (!) истории», сделал сенатор-республиканец Чак Грассли, председатель юридического комитета: «Девяносто пять процентов того, за что мы будем голосовать, совпадает с NAFTA (прежним договором)». Похоже, история может повториться и с Китаем.

Президент и его сторонники будут говорить, что партнеры идут на уступки, но в реальности это будет движение по кругу.

Впрочем, шанс на прорыв всегда остается.