Возвращение «карусели»

В конце ноября Мособл­избирком на торжественном мероприятии подвел итоги работы подмосковных территориальных комиссий (ТИК) в этом году. Было заготовлено шесть с половиной тысяч грамот. Чуть раньше премией поощрили председателей ТИК. Среди показателей их работы учитывалось в том числе отсутствие жалоб.



В крупнейшем городе Подмосковья Балашихе жаловаться почти некому, наблюдатели деморализованы. Сколько бы они ни ловили «карусельщиков» и фальсификаторов с пачками бюллетеней на руках, нарушителям все сходило с рук.

Особо бдительных наблюдателей избивали. Тех, кто вбрасывал бюллетени, отпускали с миром.

«Дело зависло, видеозапись с места преступления стерли», — вспоминает наблюдатель Дмитрий Нестеров, жестоко избитый на местных выборах три года назад.

Почему мы возвращаемся к выборам губернатора Подмосковья, которые прошли 9 сентября? Дело в том, что активисты скачали и сохранили большой объем видеозаписей с камер, установленных на избирательных участках. Много времени ушло на то, чтобы посмотреть тысячу часов этих видео.

В результате мы имеем доказательства вбросов бюллетеней членами избирательных комиссий и так называемых «каруселей», когда одни и те же люди голосовали по многу раз. Посмотрев видео с 48 избирательных участков в Балашихе, мы выявили больше 300 «карусельщиков» и

около 200 членов избирательных комиссий, которые не только выдавали им бюллетени, но и сами активно их вбрасывали.

Переодевание

«Сначала я подумал, что они в шпионов играют, а потом сообразил, что это «карусель» — ведь рядом находится участок [для голосования]», — рассказывает муниципальный депутат округа «Академический» Левон Смирнов. В воскресенье 9 сентября он приехал в Балашиху, чтобы проголосовать по месту жительства. После зашел в пиццерию, сел за столик у окна и увидел на улице «шоу с переодеванием». На парковке у автомобилей женщины и мужчины снимали с себя майки и блузки, надевали другую одежду и уходили в сторону городской больницы, где находился участок. Левон последовал за ними и тут же опознал трех женщин.

«Я сразу спросил: «Кто председатель? У вас на участке «карусель», — рассказывает Левон. Пока искали полицейского, женщины проголосовали и ушли. Левон успел их сфотографировать, на парковке и на участке. А также записал номер одной машины (он есть в редакции).

Раз карусельщики переодевались, значит, они уже где-то наследили. В радиусе 300 метров расположены несколько участков и, по данным ГАС «Выборы», явка на них выше среднего показателя по области. Источники в избиркомах подтвердили, что карусельщики были, и их было много.

Координатор сообщества независимых видеоконтролеров Виктор Кабанов сообщил, что волонтерам удалось записать трансляцию дня голосования. Среди видеоматериалов есть участки из Балашихи. Вскоре от портала «Считайте сами», являющегося онлайн-инструментом для изучения видео с выборов, мы получили первые записи с участков. Отследить «карусель» по видео — это лишь дело времени.

Видео

«Спасибо, вы проголосовали! Спасибо, вы проголосовали», — ревет «электронная урна» (КОИБ), когда сначала парень в лазоревой рубашке, а потом другой в серой майке впихивают в нее сразу по два бюллетеня. Эти люди всегда приходили вместе. Первый раз на участок № 570 они пришли после полудня. Получили у комиссии бюллетень, проголосовали. А через семь минут пришли снова. Вечером с 18.52 по 19.09 они оба проголосовали трижды, каждый раз бросив в урну по два бюллетеня.

Примерно в то же время приходили еще 20–25 человек. Они также делали по три-четыре захода. И между этими «набегами» участок стоял почти пустой.

После семи вечера началась вакханалия: каждую минуту голосовал кто-то из этих же карусельщиков, вбрасывая по два бюллетеня. Уходили, чтобы через пять минут прийти снова.

Я догадалась, что «карусельщики» бегали на соседний участок № 569. Посмотрели видео оттуда. Та же самая картина:

комиссия еле успевала выдавать «карусельщикам» бюллетени — тоже по две штуки.

Председатель УИК 569 Шипилов и карусельщик в лазоревой рубашке

Среди тех, кто вбрасывал бюллетени, я неожиданно обнаружила двух членов участковой избирательной комиссии (УИК) № 570, которые уже голосовали утром. Председатель комиссии № 569 Кирилл Шипилов выдал им бюллетени, а член комиссии Евгений Соколов встал и загородил обзор видеокамеры. Но все равно было заметно, как один человек ловко ввел в электронную урну сразу два бюллетеня.

Шипилов ответил «Новой газете», что «его люди» не выдавали бюллетени «карусельщикам» и вбросчикам и что никаких доказательств этого быть не может, так как журналистам видео не выдают.

Шипилов выдает бюллетень, а член УИК 570 опускает два бюллетеня на УИК 569

Сделаем круг

Многие из «карусельщиков» уже были известны волонтерам: сначала Виктор Кабанов выловил полторы дюжины человек на участке № 569 и разослал скриншоты с их изображением своим коллегам. Потом член избиркома из Подмосковья Михаил Бузин выявил более 100 вбросчиков на участке № 572. На одном из скриншотов можно узнать тех двух — в серой майке и лазоревой рубашке.

Иногда «карусельщиков» видно сразу. Они целенаправленно идут к «заряженному» члену избиркома, даже не маскируясь под настоящих избирателей. Волонтер Максим Лавров прислал видео с участка № 564: девушка получает бюллетень, идет в кабинку, голосует, делает круг и подходит к тому же члену комиссии за вторым бюллетенем.

На УИК № 39 на глазах у всех вбросчица вводит в электронную урну 10 бюллетеней.

На видео с участка № 567 доходит до абсурда: в 13.47 председатель избирательной комиссии поздравил молодого человека с тем, что он голосует впервые в жизни. Между тем молодой человек — тот самый, в лазоревой рубашке, уже проголосовал здесь пять минут назад. И, по нашим подсчетам, к тому моменту он сделал это не менее 15 раз на семи участках.

Вскоре мы установили группу численностью около 80 карусельщиков, многократно голосовавших на 19 участках между станциями Кучино и Железнодорожная.

«Нет, не похожи», — говорит муниципальный депутат Левон Смирнов, просмотрев скриншоты из досье «карусельщиков». Женщины, которые пере­одевались на стоянке неподалеку от участков, выглядели иначе. Левон оформил заявку в Мособлизбирком на получение видеозаписей с УИК № 575 и № 576. А мы получили видео еще по 20 участкам от портала «Считайте сами».

Посмотрев запись с участка № 576, мы обнаружили новую группу. Она же всплыла еще на пяти участках. В глаза бросается,

как ловко многие ее участники уворачиваются от видеокамер. Подобное «мастерство» может свидетельствовать о том, что эти люди не в первый раз «работают» на выборах.

Таблица «карусельщиков»

На основе фрагментов из видео волонтер Татьяна составила таблицу «карусельщиков», в ней около 300 подтвержденных участников.

Должен же кто-то помогать такой массе народа?

На участке № 587 камера зафиксировала длинную очередь, люди из нее подходили лишь к двум столам слева. Один из столов виден не полностью, а другой — хорошо, и работа члена комиссии вызвала удивление. Регистрацию в паспорте женщина за столом не смотрела, бюллетень подчас выдавала раньше, чем делала запись в книге избирателей. Очередь быстро проходила, но вскоре возникала снова. Причем за бюллетенями подходили те же люди, только немного замаскировавшись, например, мужчина надел бейсболку, женщина — очки и кофту. В течение полутора часов они же пришли еще несколько раз.

Очередь на участке 587.

Это еще одна группа. Обслуживала этих людей член комиссии № 587 Светлана Михалева, учитель математики с 32-летним стажем гимназии № 1.

Кто поручил ей выдавать бюллетени? Председатель УИК Вероника Бусыгина, замдиректора той же гимназии, повесила трубку, не пожелав говорить на эту тему.

Эта комиссия выдала «карусельщикам» более 100 бюллетеней.

А вот члены УИК № 568 не только выдавали бюллетени «карусельщикам», но и сами активно вбрасывали. Председатель Ирина Коробкова сделала два вброса, а ее заместитель Станислав Коробков — четыре. Члены комиссии Станислав Борисов и Ульяна Малова вбросили в сумме 16 бюллетеней. Секретарь комиссии Анна Чавкина проголосовала 6 раз; член комиссии Александр Ковалев — 16 раз. Чтобы не светиться, он предпринимал маленькие хитрости: то снимал пиджак, то подходил к урне из глубины участка, то надевал темные очки. Так же хитрили и другие члены комиссии. По числу вбросов всех превзошли члены УИК Елизавета Василенко и Наталья Кегдежиева, вбросив 17 и 22 бюллетеня соответственно.

Член уик 568 Василенко голосует в девятый раз

Помимо комиссии, активно вбрасывали и наблюдатели. Все вбросчики — симпатичные молодые люди. Многие из них, судя по фото из соцсетей, — члены Молодежной территориальной избирательной комиссии Балашихи и молодежного парламента. 9 сентября они, члены УИК и наблюдатели, вбросили примерно 107 бюллетеней — около 16% от всех выданных на участке.

Мы нашли еще три молодежных участка. На УИК № 578 члены комиссии под руководством председателя Владислава Клишина вбросили не меньше 55 бюллетеней.

Сам Клишин, секретарь молодежной ТИК Балашихи, проголосовал 8 раз.

Но всех оставила позади комиссия № 77: там вбросили около 1130 бюллетеней. Как мы это посчитали? По­смотрели в государственной автоматизированной системе «Выборы», сколько бюллетеней было выдано в помещении участка № 77, и сравнили с тем, сколько людей на видео реально получили их в течение дня.

Громкая музыка

Если верить системе ГАС «Выборы», активность избирателей в Балашихе значительно выше общеобластной. Именно в Балашихе действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил наивысший резуль­тат (78,9%) — почти в четыре раза боль­ше, чем в Волоколамском районе (20,68%), где протестовали против свалок. Местный полигон «Кучино» закрыли летом 2017 года после обращения жителей к президенту, но запах оттуда регулярно накрывает город.

Мы посмотрели записи с 45 из 183 участков ТИК № 2 и ТИК № 1 Балашихи: итоги голосования на всех сфальсифицированы. В махинациях участвовали более 300 «карусельщиков» и вбросчиков, около 200 членов УИК и наблюдатели. На всех участках громко играла музыка, заглушая звуки электронных урн и объявления. На 31 УИК камеры установлены с грубыми нарушениями постановления Мособлизбиркома (№ 86/807-6 «О порядке применения средств видеонаблюдения»). Главные объекты — урна или стол комиссии находились вне зоны видимости. Но оба ТИК и областной избирком этого не заметили.

Масштабы фальсификаций в ходе голосования в Балашихе поражают.

«Примерно 50 на 50» — чаще всего отвечают видеонаблюдатели на просьбу оценить соотношение между реальными избирателями и участниками «каруселей».

Мы посчитали реальную явку (включая голосование на дому) на трех УИК за вычетом «карусельщиков» и вбросчиков: на УИК № 553 она составляла 18% против официальной в 43%. На УИК № 565 — 23% против 42,7%. На УИК № 575 реальная явка не превышает 19%, официальная — 57,39%.

Едва ли случайно, что на тех не­многих участках, где работали реальные наблюдатели от оппозиции, явка была чуть ли не в два раза ниже, чем в среднем по городу. Коммунист Александр Горячев — член ТИК № 2 с совещательным голосом, весь день 9 сентября контролировал голосование. Как он говорит, на пяти участках в его микрорайоне Заря, где работали проверенные члены УИК и наблюдатели, все было чисто: явка составила 21–29%.

«Фактически мы утратили контроль за большинством избирательных комиссий», — досадует Горячев. Он критикует нынешнего руководителя горкома за то, что полагающиеся партии места в комиссиях передали ТИК, и теперь КПРФ в них представляют представители организаций, близких к городской администрации.

Аномалии в Балашихе выявляются и с помощью статистического анализа данных. Математик Сергей Шпилькин обратил внимание на очень высокую официальную явку и неестественно большой ее разброс. В Балашихинской ТИК № 1 явка варьирует от 38% до 92%, в ТИК № 2 — от 21% до 76%, тогда как в похожих по социально-экономическим характеристикам Химках явка в обеих ТИК находится в диапазоне от 16 до 38%. Более того, на 31 участке в Балашихе явка на выборах губернатора оказалась выше, чем на президентских. А на 46 участках губернатор Воробьев получил голосов больше, чем президент.