Книга возвращает реальность

В воскресенье в Центральном доме художника завершилась 20-я выставка интеллектуальной литературы Non/fiction. Всего в выставке приняли участие более 300 издательств, а на внутренних площадках прошло около 400 мероприятий. По словам организаторов, выставку посетило более 30 000 человек.

Все пространство было разделено на шесть разделов: основной, гастрономический, «территория познания» (детская площадка), программа иллюстраторов, Книжная Антикварная ярмарка и Vinil Club (где коллекционеры могли найти редкие музыкальные документы эпохи). Самой обсуждаемой темой стали множащиеся в геометрической прогрессии списки рекомендованных книг от литературных критиков, блогеров, журналистов, книжных магазинов и просто неизвестных любителей. Практически все они совпадали в знаковых книгах: «4321» Пола Остера, «Пищеблок» Алексея Иванова, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, «Красота — это горе» Эка Курниавана, «Против нелюбви» Марии Степановой. Особняком стоял, пожалуй, список проекта «Полка» — его редакторы отобрали книги исключительно о русских писателях и литературном процессе: например, два тома Дмитрия Пригова «Пригов Д.А. Места. Мысли», Евгений Тоддес с его «Избранными трудами по русской литературе и филологии». А вот самую ожидаемую книгу выставки «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса (АСТ; Астрель-СПб) так и не довезли.

— Из-за большого объема книги оперативно изготовить тираж не удалось, — признался главный редактор Mainstream АСТ Сергей Тишков. — Но продажи в этом году в любом случае нас не разочаровали. Как всегда, брали книги Нила Геймана, иллюстрированные издания Анджея Сапковского, искали книги популярного Джеральда Брома, а из молодежных книг покупателей интересовали «Мятная сказка» блогера Полярного, хиты фэнтези Ли Бардуго.

Топ-три книги редакции Mainstream по продажам Александр Полярный «Мятная сказка» Джеральд Бром «Крампус. Повелитель Йоля» Джон Беллэрс «Тайна дома с часами»

Художественная переводная литература высокого качества была представлена на стенде издательства Phantom Press. Как повлияли на продажи рекомендательные списки, мы поинтересовались у генерального директора издательства Аллы Штейнман:

— На выставке у нас был представлен весь ассортимент 2018 года, 70 наименований. Топ-3 книги «Фантома» продавались с огромным отрывом и составили 45% продаж всех книг издательства, а вот остальные продавались намного скромнее. Отсюда вывод: на нон-фикшн не имеет смысла брать книги из бэклиста, практически не продаются лонгселлеры. Возможно, люди не рискуют покупать неизвестные книги без рекомендаций журналистов или блогеров.

Топ-три книги издательства Phantom Press по продажам Эка Курниаван «Красота — это горе» Ричард Руссо «Эмпайр Фоллз» Тана Френч «Тайное место»

Главный редактор Corpus’а Варвара Горностаева так комментирует тенденции на юбилейной выставке:

— В этот раз к нам часто приходили люди со списками, которые составляли критики и журналисты до ярмарки. Надо признать, что появилось огромное количество хороших книг у всех — еще несколько лет назад этого не было, на выставке было много мусора. Коммерческие издатели выстраивали свою политику на массовой литературе. Еще я заметила, что издатели перестали бояться сложных тем: не с идеологической точки зрения, а с коммерческой. Сейчас эмоциональная волна гораздо важнее, чем конкретные человеческие судьбы, — в литературе происходит очень правильный социальный сдвиг. Мы вот издали книжку «Все мы смертные» — это логическое продолжение разговора о старении и смерти, который ведется на условном Западе и совсем не ведется в России, потому что читатели не хотят расстраиваться. Но мы видим тренд обсуждать те вещи, которые не обсуждались раньше.

Топ-три книги издательства Corpus по продажам Лара Вапняр «Пока еще здесь» Вьет Тхань Нгуен «Сочувствующий» Олег Радзинский «Случайные жизни»

— Заметно растет интерес к отечественным авторам, читатели готовы открывать новые имена, — делится наблюдениями заместитель директора Редакции №1 ЭКСМО Екатерина Панченко. — Все еще наблюдается благосклонность к толстым романам, читатель готов покупать и 1000 страниц, и многотомные книги, если есть отзывы критиков и доверие к издательству. А еще все больше людей используют выставку как шоу-рум: рассматривают интересующую их книгу, и, не отходя от стенда издательства, заказывают ее в интернет-магазине в бумажном или электронном виде.

Топ-три книги издательства ЭКСМО по продажам Юлия Латынина «Иисус. Историческое расследование» Пол Остер «4321» Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1: Рябиновый клин»

Фото: РИА Новости

Директор по маркетингу департамента прикладной литературы издательства «АСТ» Анна Нейман отметила:

— Есть ощущение, что посетителей и непосредственно покупателей стало больше. На стенде АСТ Нон-фикшн особым спросом пользовались книги Марии Степановой и Линор Горалик. Традиционно высокие продажи были у «Страдающего средневековья». Часто спрашивали и покупали красивые подарочные издания Эдварда Радзинского и Паолы Волковой. Новая книга Макса Фрая «Тяжелый свет Куртейна», релиз которой состоялся на выставке, была распродана подчистую.

Успех выставки Non/fiction связан не только с возможностью купить книжные новинки года в одном месте, но и с той атмосферой, которая здесь рождается: литературное сообщество, активно существующее в социальных сетях, издатели свободно общаются со своими коллегами, читателями и критиками, а это очень облегчает понимание того, как формируются читательские запросы и какие тенденции появились в литературе за прошедший год.

— Для меня очень важна жизнь вокруг книг — то, что дарит именно Нон-фикшн, — говорит издатель АСТ Елена Шубина («Редакция Елены Шубиной»). — О длинных разговорах о «кризисе и падении тиражей» можно на время забыть и просто радоваться изобилию книг, идей, профессиональному, и дружескому, и ревнивому общению. И здесь, на Нон-фикшн, как-то становится понятно: кто есть кто. Это своего рода Гамбургский счет.

Топ-три книги «Редакции Елены Шубиной» по продажам Екатерина Гордеева/Чулпан Хаматова «Время колоть лед» Гузель Яхина «Дети мои» Алексей Иванов «Пищеблок»

Илья Данишевский — руководитель проекта «Ангедония» в АСТ и куратор отдела литературы в «Снобе»:

— Любая выставка во многом про коммуникацию не только читателя–автора, но и читателя–издателя. В том числе по прямому вопросу «что взять?» все становилось понятнее.

Данишевский внимательно следит за тем, что выпускают коллеги, и среди главных книг для себя выделил «Мастерскую подделок» Габриэль Витткоп (Kolonna publication), книгу «Красота — это горе» Курниавана (Phantom Press) и «Помнить — это разновидность надежды» Йегуды Амихая («Книжники»).

Лучшие продажи «Ангедонии» (АСТ) Мария Степанова «Против нелюбви» Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» Екатерина Шульман «Практическая политология»

— Интерес ко всему, что связано с работой мозга и человеческим поведением, высок уже много лет, — говорит главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов. — Мировой бестселлер нейробиолога Роберта Сапольски «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» — хит №1 на стенде АНФ. Велик интерес к истории — «Тамплиеры» Дэна Джонса и «Клятва Ганнибала» Джона Преваса продавались невероятно хорошо. На третьем месте традиционно астрофизика, космос и будущее нашего вида — здесь и новая книга Митио Каку «Будущее человечества», «Стойкость» американского астронавта Скотта Келли, «Почему мы существуем» физика Лоуренса Краусса. Читатель с каждым годом становится все требовательней, и я рад, что у нас есть что ему предложить.

Топ-три книги «Альпины нон-фикшн» по продажам Роберт Сапольски «Биология добра и зла» Дэн Джонс «Тамплиеры. Рождение и гибель великого ордена» Митио Каку «Будущее человечества»

Фото: РИА Новости

На Non/fiction приехало много маленьких независимых книгоиздателей. Нынешнюю выставку они считают едва ли не революционным прорывом.

— Несколько лет назад при входе в основной зал ярмарки появился так называемый объединенный стенд Альянса независимых издателей (такая гуманитарная инициатива, которая давала возможность маленьким

издательствам и магазинам, неспособным оплатить стенд в большом зале, все-таки поучаствовать в мероприятии), — объясняет Анна Изакар, совладелица магазина «Порядок слов» и директор по ассортименту. — Этот стенд «в прихожей», с издателями, пытавшимися уместить все свои сокровища на одном квадратном метре, был всегда аутсайдерским и вполне маргинальным. Покупатели проходили мимо, в большой зал, продажи были маленькими. В этом году все резко изменилось:

в большом зале, который оккупировали гиганты книжного бизнеса, было душновато и скучновато, а вся жизнь ярмарки сосредоточилась вокруг стенда маленьких издательств.

На продажи уже жаловались те, кто оказался в основном помещении. Конечно, в реальной жизни никакая конкуренция (в терминологии бизнеса) между маленькими и большими издателями и распространителями невозможна, но локальную битву за читательские предпочтения, развернувшуюся на втором этаже ЦДХ, мы, определенно, выиграли. И в принципе, движение против течения, такой «антимейнстрим» — основная тенденция этой ярмарки. Поиск чего-то уникального, неочевидного, «малотиражного», и в целом — возвращение к переплетенным листам бумаги в надежде вытеснить из головы бесконечно и бессмысленно мерцающую ленту фейсбука. Кажется, книга потихоньку реабилитирует себя: как осязаемый объект реального мира она способна вернуть реальность человеку.

Топ-три книги «Порядка слов» по продажам Михаил Трофименков «История русского кино в 50 фильмах» (Порядок слов, 2018) «Тарковский. Сны» (Порядок слов, 2018) Ян Фабр «Я — ошибка» (Электротеатр Станиславский, 2018)

Много говорилось на выставке о смерти толстых литературных журналов в связи с закрытием «Журнального зала». Но ярмарка показала, что бумажная пресса любима и востребована читателем. Например, у стенда обновленной «Дружбы народов» постоянно толпились люди — рассматривали ее новую крафтовую обложку и интересовались, как попадают авторы на страницы журнала.

Как работает сегодня «Дружба народов», рассказал Александр Снегирев, заместитель главного редактора журнала:

— Я выполняю роль редактора-охотника, договариваюсь со своими знакомыми авторами, чтобы они предоставляли нам материалы бесплатно, потому что наша финансовая ситуация такова, что мы не можем платить гонорары. Но самые «продаваемые» наши современники с удовольствием откликаются на мои призывы. В результате 11-й номер журнала наполнен звездными именами: вы увидите там первую часть романа Алексея Иванова, специально написанное для нас эссе Шамиля Идиатуллина… Писатели ощущают нужду в диалоге — когда они дают нам тексты, они понимают, что их смогут купить люди, у которых может не быть денег на книгу. У журналов сейчас большая перспектива. Мы выглядим очень модно, за 200 рублей предлагаем журнал, в котором материала хватит на несколько книг — это антология из живущих сегодня писателей. Сегодня мы наблюдаем возрождение через кризис.

Топ продаж «Дружбы народов»: продано 150 журналов

Екатерина Писарева — специально для «Новой»