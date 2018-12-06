По себе не судят

Конституционный суд России признал «Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», а также закрепивший его закон Ингушетии соответствующими Конституции РФ. Мнения судей КС по вопросу границы запросил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, после того как республиканский Конституционный суд признал закон, закрепляющий границу, не соответствующим Конституции Ингушетии. Заседание по этому делу состоялось в Санкт-Петербурге 27 ноября. Председательствовал глава КС России Валерий Зорькин. В день заседания решение так и не было оглашено — о нем было сообщено только в четверг, 6 декабря.

В конце сентября Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали Соглашение об установлении границы между республиками, которая так и не была определена с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1992 году. Для того чтобы соглашение вступило в силу, необходимо было его закрепить законодательно в местных парламентах. Закон Чеченской Республики был принят без проблем и 15 октября 2018 года вступил в силу. Однако в Ингушетии утверждение Соглашения вызвало бурю. Две недели в Магасе стоял многотысячный митинг, участники которого требовали проведения референдума по этому вопросу, полагая, что соглашение ущемляет интересы Ингушетии. А ряд депутатов парламента, уже после завершения тайного голосования по вопросу границы, заявили, что подсчет голосов был сфальсифицирован. В знак протеста депутаты обратились в республиканский Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие местной Конституции.

Ингушский Конституционный суд признал Закон о границе и процедуру его принятия не соответствующими Конституции Ингушетии, поскольку, согласно ингушской же Конституции, вопросы о границах относятся к компетенции республиканского референдума. Между тем у КС Ингушетии были и чисто процедурные вопросы к принятому соглашению: оно, по мнению судей, было подписано фактически в режиме секретности, и в парламенте соответствующий закон утвердили сразу в трех чтениях. Тогда Юнус-Бек Евкуров и обратился в Конституционный суд РФ, и КС принял это обращение к рассмотрению, что спровоцировало новую волну критики со стороны ингушской оппозиции. Оппозиция настаивала на том, что по российскому законодательству Конституционный суд РФ не является вышестоящим по отношению к республиканскому суду, а значит, не имеет права пересматривать его решения. Конституционный суд РФ, однако, нашел в конфликте пространство для вмешательства.

Согласно решению КС, Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения только при изменении границ между субъектами РФ. До заключения Соглашения между Кадыровым и Евкуровым граница между Ингушетией и Чечней установлена не была. Значит, проведения референдума по этому вопросу не требуется.

Кроме того, по мнению конституционных судей, закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» — специальный закон, он не предполагает ни изменения концепции законопроекта, ни внесения депутатами правок в текст. Посредством принятия закона Соглашение лишь утверждается и вводится в действие. А значит, отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, «что не дает оснований для вывода о неконституционности закона».

И третье: по решению КС Конституционный суд Ингушетии имеет право рассматривать документы, не вступившие в силу. Соглашение же между Кадыровым и Евкуровым, как и сам закон, вступили в законную силу. А значит, рассматривать его республиканский суд не имел права.

Читайте также Чечня получила отказ? Итоги переговоров Кадырова и Евкурова о границах предвещают новый политический расклад на Кавказе

«Таким образом, Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его Закон Республики Ингушетия, не противоречат Конституции РФ», — говорится в решении Конституционного суда России.