Вернуть лес тяжелее, чем посадить чиновника

4 декабря в Выборгском городском суде состоялось первое заседание по иску департамента Рослесхоза по СЗФО «об истребовании из незаконного чужого владения» к неким гражданам С. Виреховской и М. Ал-Джандали (суд даже их местожительство установил не сразу). В 2018 году они оформили в собственность 18 гектаров леса Рябовского участка Рощинского лесничества на берегу реки Сестры в районе поселка Ленинское. Массив относится к защитной категории «Запретная полоса лесов вдоль водного объекта». При этом в документах Росреестра, зарегистрировавшего собственность, участок почему-то значится как земля сельхозназначения.

Граждане Виреховская и Ал-Джандали воспользовались набившим оскомину методом «двойной регистрации», когда любой лесной участок может быть объявлен наделом бывшего когда-то по соседству совхоза. При этом обычно предъявляются полуистлевшие бумажки начала 90-х годов. И никто не в силах этому помешать: леса на кадастровый учет в большинстве своем не поставлены (нет денег), их границы не определены. Кадастровым инженерам, в свою очередь, не терпится выполнить оплаченный заказ на «рисование» участка именно здесь, на берегу реки. Росреестр, который оформляет их художества в виде документов, тоже не очень-то стремится проверять информацию. В прошлом году директор ЛОГКУ «Ленобллес» Сергей Селезнев прямо обвинил кадастровых чиновников в мошенничестве с целью кражи леса. Тогда речь тоже шла об участке на Сестре.

Неудивительно, что любители легкой добычи устремились именно сюда: золотой район Репино — Ленинское еще с 90-х годов считался местной Рублевкой. Берега Сестры — это оазис чистой природы (правда, быстро исчезающий) всего в двух-трех километрах от границы Петербурга. Близость границы соблазнила некоторых покупателей получить «все и сразу», засунув свои участки под юрисдикцию города.

Директор Кадастровой палаты Ленинградской области и его заместитель в 2016 году не смогли устоять перед заманчивыми предложениями и за взятку согласовали смещение границы регионов на отдельных участках.

За это Олег Михеев и Сергей Храмов уже больше года находятся в изоляторе. Однако аресты не остановили распродажу леса на Сестре. Захватить государственный лес легко, а вот заставить вернуть сложнее, чем даже посадить чиновника.

Инициативная группа из Ленинского решила спасти хотя бы один лесной участок. Тем более что на сей раз захватчики, кажется, совсем утратили почву под ногами. Участок площадью более 18 га был оформлен в частную собственность лишь в этом году, тогда как собственность РФ на него зарегистрирована по всем правилам еще в 2009-м. После переписки с департаментом Рослесхоза по СЗФО ведомство оспорило частную собственность в суде. Оказалось, суд по просьбе департамента уже наложил арест на участок. Теперь до вынесения решения мошенникам не удастся перепродать его, чтобы уйти от ответственности. А они уже было приступили к «стандартной процедуре»: зарегистрированный на обоих собственников участок уже успели поделить. По мнению представителя Рослесхоза, шанс вернуть лес государству есть: т. н. закон о лесной амнистии на сей раз не сработает. Он был принят за год до регистрации частной собственности на участок.

Свидетель убит, спрашивать не с кого

Впрочем, ссылки на закон бессмысленны, если не будет общественного резонанса. Ведь предыдущий захват отбить так и не удалось. Хотя там было всего 0,4 га. Сначала результаты обнадеживали. За дело по поручению прокуратуры энергично взялся отдел экономической безопасности Выборгского УМВД. Спустя некоторое время сообщили о результатах расследования, где факт липовых выделений участков был установлен. Как сказано в ответе замначальника УМВД Д. Ф. Лустенкова, «на участках с кадастровыми номерами 47:01:0000000:50057 и 47:01:0000000:50058 форма собственности незаконно было изменена с федеральной на частную».

Постановления о выделении участков по традиции датированы задним числом. Якобы еще в 1993 году глава местной администрации Ольга Нестерец выделила из «земель запаса» два участка по 20 соток каждый неким супругам Петровым. Однако выяснилось, что, во-первых, «информация о границах Госземзапаса в поселке Ленинское в 1993 году отсутствует», во-вторых, в архиве района отсутствуют постановления главы администрации с указанными реквизитами, а в-третьих, госпожа Нестерец руководила Ленинским только с 1996 года.

Опросить таинственных супругов Петровых «не представилось возможным». С Ольгой Нестерец тоже не удалось поговорить: в 2013 году она была убита.

Однако, несмотря на столь явные доказательства махинации, в возбуждении уголовного дела было отказано. Причем не из-за гибели свидетеля. А потому что «событие преступления в деяниях неустановленных лиц отсутствует» (!). Сначала активисты надеялись на прокуратуру, которая отменит постановление. Но у прокуратуры решимость тоже почему-то рассосалась. И победила «сельскохозяйственная», то есть липовая версия оформления участка. Недавно она восторжествовала на кадастровой карте.

Почему же в одном случае удалось «возбудить» Рослесхоз на исковое заявление, а в другом случае все замкнулось на прокуратуре/полиции и ожидаемо затухло? Версия, что в прошлый раз интересантами были большие люди, а сейчас люди поменьше, кажется сомнительной.

Вероятно, в обоих случаях мошенничество проходило через одни и те же руки. И причина избирательности лесного ведомства проста: Рослесхоз имеет право, но не обязан судиться за возвращение государственного леса. Равно как и Росимущество, и Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, и прокуратура. А суд — это усилия и риски. Чтобы убедить чиновников на него решиться, активистам нужно дневать и ночевать в приемной, встречать сотрудников у дверей пикетами — короче, всячески показывать, что этот лесной участок достоин того, чтобы за него боролись. Получается, что механизма автоматической защиты госсобственности у нас нет.

P.S. Судя по кадастровой карте, одно из исковых требований — снять участок Виреховской и Ал-Джандали с кадастрового учета — уже выполнен. Сделано это тем самым Росреестром, который его на учет и поставил. В суде ведомство фигурирует третьим лицом, но прислало ходатайство, чтобы дело рассматривали без его представителей.

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