Двадцать лет убийств

Суд: Московский областной суд

Подсудимые: девять участников преступного сообщества, образованного из остатков «турбазовской» и «курганской» группировок

Статьи: 210 УК (Организация преступного сообщества), ч. 2 ст. 105 (Убийство), ч. 2 ст. 162 (Разбой), ч. 2 ст. 111 (Причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 222 (Незаконное хранение оружия)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до пожизненного лишения свободы

Девять подсудимых и более сорока эпизодов обвинения: идет процесс по делу «турбазовской» преступной группировки, совершавшей убийства и разбои на протяжении двадцати лет. А расследование деятельности этой ОПГ затянулось на десять.

В феврале 2000 года в городе Пушкино Московской области неизвестный напал с ножом на депутата райсовета и главного редактора газеты «Пушкинский вестник» Михаила Зубкова. По счастливой случайности нож не задел жизненно важных органов, и депутат остался жив.

«Пушкинский вестник» обличал деятельность местной администрации и доставлял немало хлопот Николаю Дееву — криминальному авторитету из подмосковной Ивантеевки по кличке Маргарин. В конце 90-х он решил прибрать к рукам Пушкинский сельскохозяйственный рынок. По версии следствия, именно в тот период Деев (Маргарин) создал свою группировку, куда первоначально включил двух старых знакомых из Миасса: Михаила Пуртова и Дмитрия Завьялова, находившихся в розыске за убийства. Оба входили раньше в «турбазовскую» группировку — одно из крупнейших криминальных сообществ на Южном Урале. Ее лидера Олега Георгица в 1998 году застрелили, и «турбазовские» перестали существовать. К созданной в Пушкине ОПГ позже присоединился Дмитрий Лесняков, разыскиваемый за вымогательство и тяжкие телесные повреждения. Пуртов привлек старого знакомого по разгромленной «курганской» группировке — Андрея Вершинина. Тот находился в розыске за убийство.

Кровавый счет группировка открыла в октябре 1999 года с убийства в Москве главы банка «Родник» Бориса Терпугова. Затем последует убийство (март 2000 года) главы пушкинского потребобщества Геннадия Акопова — он препятствовал приватизации рынка. Бандиты инсценировали ДТП и последовавшую за ним драку, в ходе которой Акопову размозжили голову молотками.

Далее группировка стала убирать всех, кто мешал ей контролировать рынок. В числе жертв оказался директор ликеро-водочного завода Генрих Юзбашев — он препятствовал строительству торгового центра на территории рынка. Позднее Пуртов поручил участникам ОПГ Вершинину и Леснякову жестоко избить первого замглавы Пушкинского района Константина Акулова за то, что тот способствовал выдвижению чиновников района на должности в управлении рынком. Акулову прострелили ногу.

Столкновение криминальных интересов привело к войне нового формирования с «правдинской» группировкой, которая в начале 2000-х тоже контролировала пушкинский рынок. В 2001–2002 годах от рук «правдинских» погибли первые создатели и главари банды Деев и Пуртов. Руководство обезглавленной бандой взяли на себя Лесняков и Завьялов, в помощниках были друг детства Завьялова Дмитрий Митюкляев и его сослуживец Алексей Евсеев. Также в банду вошли еще два выходца из Миасса Дмитрий Задков и Ралиф Фаизов.

Обновившаяся банда начала мстить «правдинским»: убийства участников враждебной группировки организовывали Вершинин и Фаизов. Одновременно бандиты выполняли и сторонние поручения: так, «заказан» был один из сотрудников Росавтодора по Московской области, однако вместо него был до смерти избит руководитель Центра ядерных исследований Сергей Бугаенко.

К концу 2003 года группировка Леснякова и Завьялова фактически полностью контролировала Пушкинский рынок. В том же году к банде присоединились ростовчане Сергей Фреер и Игорь Кузьменко, находившийся в розыске за покушение на убийство в Волгодонске.

Одновременно группировка укреплялась и в других городах. В марте 2005 года в Миассе глава ЗАО «Кедр» Виктор Ардабьевский претендовал на пост мэра города, а руководитель предприятия «Трек» Андрей Падучин выставил своего кандидата. Ардабьевскому удалось выиграть выборы, но конкурента он не простил: к тому же Падучин якобы задолжал Ардабьевскому крупную сумму денег. Тогда, по версии следствия, действующий мэр города решил заказать убийство бизнесмена «турбазовской» группировке, с чем она успешно справилась.

В 2007 году группировке пока не установленные следствием заказчики поручат избить сына главы московского управления ФАС Андрея Ткачева. Нападение совершили под видом разбоя: Ткачева ударили ломом по голове и похитили портфель.

Отметилась ОПГ и в Сочи, где подконтрольная ей компания «ВАНТА» претендовала на контракты по строительству многоквартирных домов. Один из проектов совместно с «ВАНТОЙ» вел предприниматель Александр Разинков. Однако сделка затянулась, и Разинкова заподозрили в обмане. Разинков был забит ломами во дворе своего дома.

1 августа 2008 года в Пушкине на ступеньках прокуратуры из пистолета-пулемета «Кипарис» был расстрелян бизнесмен Валерий Казаков. Как стало известно позднее, Казаков курировал «игровой» бизнес в Подмосковье и выполнял роль посредника между прокурорами Московской области и бизнесом. В дальнейшем следствие придет к выводу, что Казаков требовал от участников ОПГ ввести в учредители Пушкинского рынка подконтрольных прокурорам людей, за что и был убит.

25 октября 2008 года в торговом центре «Европейский» в Москве группа молодых чеченцев избила сына Карло Микадзе — ближайшего помощника вора в законе Гочи Антипова. По просьбе Микадзе участники «турбазовской» ОПГ — Лесняков, Завьялов, Евсеев и Задков — выследили чеченцев и 27 октября напали на них в «Европейском». Охрана выдворила всех на улицу, где драка переросла в поножовщину и перестрелку. Драку засняли очевидцы. Этот случай позже станет одним из доказательств по делу Леснякова и Завьялова.

Еще одним эпизодом в деле стало убийство вора в законе Алика Миналяна, известного как Алик Сочинский, 6 февраля 2009 года.

Именно после этого убийства на след группировки наконец-то вышли правоохранительные органы. Одновременно против участников начал давать показания покинувший ОПГ Евсеев. В июне 2009 года были задержаны Лесняков и Задков, в сентябре 2009 года — Вершинин.

Спустя три года Мосгорсуд приговорил Леснякова к 25 годам лишения свободы, а Задкова — к 13 годам. По нынешнему делу они также проходят в качестве обвиняемых и находятся на скамье подсудимых вместе с другими участниками группировки.

Киллер и один из бывших участников «курганской» группировки Вершинин в июне 2011 года был приговорен к 16 годам лишения свободы. Он заключил с обвинением досудебное соглашение и выступает в суде в качестве свидетеля в закрытом режиме. Завьялов до 2014 года скрывался в Европе, но позже был задержан и экстрадирован в Россию. Позже к делу был привлечен также бывший мэр Миасса Ардабьевский, его обвиняют в организации заказного убийства.

Мосгорсуд и Мособлсуд никак не могли приступить к рассмотрению дела о группировке Леснякова и Завьялова. Распались две коллегии присяжных заседателей. Новое судебное следствие началось в июне 2018 года. На скамье подсудимых оказались девять человек.

Из подсудимых лишь один признает вину частично: Идрак Абилов говорит, что участвовал в делах банды только в качестве водителя. Остальные все отрицают: убийства якобы организовывали другие группировки, а избиения были результатом «случайных» потасовок, к которым банда не имеет никакого отношения.

Подсудимые сидят в большом стеклянном «аквариуме». Много общаются друг с другом, советуются с адвокатами, слушают допросы потерпевших и свидетелей, но сами вопросов не задают.

В настоящий момент суд изучает эпизоды убийств руководителей «правдинской» группировки братьев Жигалкиных. Первый был застрелен из обреза в апреле 2003 года, а второго избили до смерти в августе 2005 года.

Как ожидается, процесс займет еще полгода.