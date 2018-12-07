Где, кого, за что

Дело Хаски

Краснодарская полиция вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) по статье 167 УК (повреждение чужого имущества), сообщил адвокат Алексей Аванесян. Полиция не нашла состава преступления в действиях музыканта.

21 ноября после срыва концерта в Краснодаре Хаски вышел к собравшимся у клуба поклонникам и исполнил несколько песен, стоя на крыше автомобиля у здания. Хаски задержали, а владелица машины заявила о повреждении. Через несколько дней владелица автомобиля попросила не возбуждать уголовное дело, поскольку ущерб ей возместили.

Дело Кокорина и Мамаева

Тверской районный суд продлил арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, а также брату Кокорина Кириллу еще на два месяца — до 7 февраля 2019 года.

Футболистов обвиняют по трем эпизодам — два по статье 116 УК (побои) и один по статье 213 УК (хулиганство). Оба признают вину частично.

Защита просила отпустить их под залог. По словам адвоката Мамаева, его подзащитный возместил пострадавшему водителю ущерб.

В свою очередь Кокорин не признает вину по эпизоду с водителем, а с потерпевшим Паком они примирились.

Кроме того, младший брат футболиста Кокорина написал заявление на потерпевшего водителя Соловчука, что якобы это он первым нанес удар.

Дело Pussy Riot

ЕСПЧ отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату.

Таким образом, согласно статье 43 Европейской конвенции по правам человека (передача дела в Большую палату), решение по заявлению акционисток, вынесенное в июле, вступило в силу.

Тогда ЕСПЧ признал, что власти России нарушили в отношении Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич запрет на пытки (ст. 3 Конвенции) и их права на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и свободу самовыражения (статьи 5, 6, 10).

Алехиной и Толоконниковой власти обязаны выплатить по 16 тысяч евро компенсации, а Самуцевич — 5 тысяч, а также каждой по 11 760 евро в качестве компенсации судебных расходов. Руководитель «Агоры» Павел Чиков отмечал, что установленное ЕСПЧ нарушение статьи 6 влечет отмену приговора и пересмотр дела.

Дело Мохнаткина

Оппозиционеру Сергею Мохнаткину никак не удается выйти из колонии, хоть он и отсидел до конца срока. За два дня до освобождения из колонии в Архангельской области (он должен был выйти 2 декабря) Мохнаткина арестовали на два месяца по новому уголовному делу, его подозревают в «дезорганизации работы колонии» (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Решение об аресте Мохнаткина вынес Исакогорский райсуд Архангельска на выездном заседании в СИЗО. При этом на заседание не пустили общественного защитника Мохнаткина юриста Андрея Крекова. По его словам, поводом для нового уголовного дела стал инцидент в областной больнице, где обследовался Мохнаткин, — заключенный был против этапирования обратно в колонию и просил вызвать ему скорую. В итоге его вернули в колонию насильно.

Напомним, в 2010 году Мохнаткин был осужден на два года колонии-поселения по обвинению в нападении на милиционера на акции «Стратегии-31» на Триумфальной площади в Москве. Правозащитники настаивали, что он проходил мимо и вступился за женщину во время задержаний. Спустя два года его помиловал президент Дмитрий Медведев. В 2014-м Мохнаткина приговорили к 4,5 года колонии строгого режима снова за конфликт с полицейским на Триумфальной площади. В 2016 году оппозиционер получил еще 11 месяцев за оскорбление начальника отряда колонии. 20 марта 2017 года был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии: по версии следствия, заключенный якобы оказал сопротивление охранникам и ударил одного из них. По версии Мохнаткина, избит был он сам, из-за чего получил травму позвоночника.