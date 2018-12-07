ВАК не выдаст

Еще несколько лет назад Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) был «местом для дискуссий». Он объединял ученых всех специальностей, и выходцы из «токсичных» дисциплин — тех, в которых торговля учеными степенями шла с наибольшим размахом, — вынуждены были сталкиваться с представителями нормальной науки. И отвечать на их вопросы, тем самым допуская критику в догматический мир, который был когда-то сформирован пролетарской законностью, марксистско-ленинской политэкономией, диалектическим материализмом, научным коммунизмом (вместо юриспруденции, экономики, философии и истории).

Диссероделы вынуждены были мириться с этой дискуссией, от которой отвыкли за многие годы. Иногда разум и здравый смысл в ВАК получали численный перевес при голосовании, очередной плагиатор лишался ученой степени, и обязательства диссероделов перед клиентами оказывались нарушенными. Таким значимым случаем было дело алтайского депутата Куца, когда его, уже представленного к оправданию, ВАК после бурной дискуссии с обсуждением подлога данных в работах депутата предложила лишить ученой степени. То же самое случилось с депутатом Мосгордумы Сметановым: ВАК не стала поддерживать положительное для него заключение, и теперь Сметанов больше не доктор наук.

Вязкое болото этих заседаний «баламутили», как правило, одни и те же люди, и это было не всем по душе. Некоторые из диссероделов, близкие к ваковскому руководству, например профессор Владислав Гриб, публично призывали к выводу «возмутителей спокойствия» из ВАК.

Радикально проблему решила в пользу диссероделов бывший министр О.Ю. Васильева весной 2017 года. Письмом главного ученого секретаря ВАК Аристера было «отменено» право членов Президиума ВАК участвовать в любых заседаниях ВАК, независимо от их научной специализации, которым они наделены согласно постановлению правительства, утверждающему Положение о ВАК. Ну да, смешно звучит — секретарь организации, действующей на общественных началах при одном из министерств, дезавуирует то, что подписано премьер-министром. И теперь при попытках членов ВАК пройти на «не свои» научно-отраслевые сессии — в которых они по-прежнему имеют право голосовать! — их физически не допускают в зал какие-то помятые люди в штатском. Тем самым в секции по общественным и гуманитарным наукам сформировалось послушное начальству подавляющее большинство из диссероторговцев и им сочувствующих.

Выдворением математиков и биологов с социально-гуманитарной сессии ВАК ее разрушение не закончилось. Одного за другим выбивали из ВАК тех, кто мог составить оппозицию плагиаторам, диссероделам и чиновникам, составляющим то самое агрессивно-послушное большинство, голосующее так, как начальство кивнет. Точнее, брали измором: после нескольких одиозных решений честные люди сами перестали ходить на заседания ВАК.

И вот какой итог я наблюдал на прошлом президиуме. Слушается дело о лишении ученой степени проректора ростовского института повышения квалификации учителей Елены Алимовой. Диссертация по психологическим наукам «приобретена» в лавочке серийного диссеродела Абакумовой из ЮФУ. Диссертация якобы написана на эмпирическом материале про учителей, но списана с диссера про школьников. И поэтому в диссертации сразу же всплывает подлог данных: учащиеся стали учителями, численные данные не изменились. Единственный профессионал по психологии среди членов ВАК, присутствующий на заседании, указывает на этот печальный факт. На этом месте диссертацию следовало бы положить в корзину для бумаг. Но ситуацию спасает председатель ВАК Филиппов. Учащиеся могут быть и учителями, подтверждает он — и приводит пример из практики РУДН, где дополнительное обучение получают и учителя. И не важно, что диссертация, откуда все списано, — про детей, школьников! При моей попытке задать вопрос, на какой выборке делалась работа Алимовой, Филиппов обрывает меня — выборку обсуждать нельзя, так как это не про заимствования. В итоге президиум благополучно голосует за то, чтобы сохранить ученую степень за диссертацию с фальсификацией научного исследования.

Вопрос: а как ВАК дошла до жизни такой, что для нее фальсификация научных исследований стала нормой? Так старались же. И Васильева, и Аристер, и Филиппов приложили изрядное количество усилий, чтобы дискуссия ушла из этих стен, а решения принимались по кивку. Нет, никто из них не хотел «целенаправленно разрушить» российскую систему научной аттестации. Но результат на выходе именно такой.