Заповедник «ЕР»

Петр Саруханов / «Новая газета»

В борьбе задело. Задело нашу правящую партию, что она не так привлекательна, как ее малюют в телевизоре. Захотелось ей, чтобы придуманную Навальным аббревиатуру ПЖиВ в народе расшифровывали не так обидно, как сейчас, а как-то иначе. Допустим, партия желанных и восхитительных.

И вот появилось сообщение: «Единая Россия» строго взглянула на себя и намерена на ближайшем съезде принять «заповеди». Слово «заповеди» пока пишут в кавычках — как уточняется, это рабочее название свода этических норм и правил для членов партии. Хотя чего уж там. Если партия хочет, чтобы народ ее обожествлял, то — никаких кавычек. И заповедей должно быть не девять и не одиннадцать. Все знают, сколько их должно быть.

К заповедям, видимо, придется написать краткое и яркое вступление, и это нетрудно. Можно взять за основу какой-нибудь основополагающий девиз КПСС. Ну, допустим: «Коммунисты всегда там, где трудно!» Но не заимствовать же буквально: «Единая Россия» всегда там, где трудно!» Можно подойти к делу творчески, и из тех же слов получится неоспоримая фраза: «Где «Единая Россия», там всегда трудно!»

Творчески следует подойти и к возможному заимствованию библейских заповедей. Какие-то из них вообще лучше исключить, и первым делом — пункт «не укради». Поздно уже. Правда, украли еще не всё, но уже есть опасность раскола на большевиков и меньшевиков — на тех, кто украл больше, и тех, кто меньше (а ничего не укравшие партийцы создадут комбеды — комитеты бедноты то есть).

Ни к чему заимствовать и заповедь «Не сотвори себе кумира». И с этим опоздали. Не в смысле, что опоздали куда-то вместе с кумиром (он и без партии куда угодно опаздывает), а в смысле, что кумир давно сотворен и другого не надо.

Какие-то библейские заповеди можно использовать с минимальными поправками и уточнениями. Допустим: «Не убий, а заставь работать до 65 лет». Или: «Почитай отца твоего и матерь твою, перепиши на них свой бизнес, банковские вклады и недвижимость за границей».

Конечно, неплохо будет придумать и пару своих заповедей. Задача известна: членов партии обяжут быть «сдержанными в оценках и поведении», чтобы не раздражать людей. Тут замучаешься с формулировками, и, пожалуй, придется написать просто и назидательно: «Не уверен — не раздражай!»

Полностью народного раздражения, наверное, не избежать, но почему бы из соображений скромности какому-то видному члену партии не укоротить кортеж на два-три автомобиля, не понизить забор на метр и не снести один этаж своего дворца? Цокольный этаж при этом неплохо дополнительно благоустроить — вдруг партии придется перейти на подпольное положение.

Про подполье — это так, для красного словца. Или для либерального. Никуда «Единая Россия» не перейдет и ни в чем не изменится. Ее внутреннее партийное пространство — это заповедная территория, где, скорее всего, еще долго все будет оставаться так, как было. Пока организация политически не вымрет и не получит у археологов будущего наименование «единозавры».