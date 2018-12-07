50 миллионов за несбывшуюся мечту

В Невском районном суде начинаются слушания по делу, которое может стать прецедентом в российской судебной практике. Предметом разбирательства станут подозрения в «заведомо ложном декларировании товаров и услуг в медицинской сфере».

Травма на взлете

Судебный иск Марии Комиссаровой (Чаадаевой) — после травмы Мария вышла замуж и взяла фамилию мужа — Чаадаева, к ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» («Клиника доктора Блюма») был подан в Невский районный суд в октябре нынешнего года. В нем Мария просит обязать клинику вернуть ей деньги, потраченные на лечение и реабилитацию — 51 млн. 70 тыс. 800 рублей. И выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 млн. рублей.

Девушка была одной из надежд российской сборной на олимпийские медали во фристайле в Сочи в 2014 году: выступала в гонке по горнолыжной трассе с препятствиями. В сборную Комиссарову взяли в 2011 году, в 2012-м она стала серебряным призером Кубка мира по фристайлу. И готовилась бороться за медали в Сочи.

Соревнования по ски-кроссу должны были пройти 21 февраля. Но 15 февраля во время тренировки Мария Чаадаева получила тяжелую травму — перелом позвоночника со смещением. В тот же день ее прооперировали в Красной Поляне, а 16 февраля в Мюнхене прошла вторая операция.

Мария Комиссарова / Фото: vk.com

Но прогноз немецких врачей был не утешителен: чувствительность ног не вернется, жить придется в коляске…

В 24 года сложно поверить в то, что больше не сможешь ходить. Поэтому, когда в апреле 2014 года Марии и ее мужу рассказали о клинике доктора Евгения Блюма в Марбелье (Испания), который берется за самые тяжелые случаи, они ухватились за это лечение, как за последний шанс .



Справка «Новой» Евгений Блюм родился в Барнауле. Учился в Алтайском медицинский университет, затем в Алтайском техническом университете им. Ползунова. В конце 80-х годов (по информации с сайта «клиники доктора Блюма»), уехал в Израиль, где открыл медицинскую клинику. В 1994 году вернулся в Россию, возглавил кафедру Клинической реабилитации Российского университета дружбы народов. В 1996 году защитил диссертацию на звание кандидата медицинских наук (Харьков). В 2000 году защитил диссертацию на звание доктора медицинских наук (Новосибирск). В 2002 году получил звание профессор. Согласно данным «Циклопедии», имеет гражданство Республики Литва, является подданным Королевства Испания. Заслуженный изобретатель России. Имеет несколько десятков патентов, в основном на спортивные и реабилитационные тренажеры, а так же на «Способ проведения родов и устройство для его осуществления» (совместно с братом и дочерью) и «Сосуд для кормления грудного ребенка» (совместно с братом). Правообладателем патентов заявлена Юлия Евгеньевна Блюм, кандидат медицинских наук (2007 год, РНИИМУ им. Пирогова).

«Мы [с мужем] решили рискнуть и поехали в Испанию, — рассказала позже Мария на своей странице в Фейсбуке. — Блюм сказал, мол, я легко отделалась, и пообещал, что через год буду ходить. Далее последовала встреча с его женой, которая уточняла уровень наших зарплат, интересовалась материальным положением семьи, возможностями оформить кредит, реализовать движимое и недвижимое имущество семьи . Стоимость лечения была очень высокая — около 500 тыс. евро в год. У нас таких денег не было. Муж предлагал отработать часть суммы за счет помощи Блюму по дому и клинике. Однако тот отказался, и сказал, что всю энергию надо направить на лечение травмы. Но нас было уже не остановить — мы поверили в чудо! (…) У нас было денег всего на полторы недели лечения в Испании — около 15 тысяч евро (одно занятие стоило 1500 евро) и мы не знали, как будем платить дальше...»

Решение судиться, Мария объясняет так: «Доктор Блюм продолжал говорить, что я буду ходить уже через год. (…) Спустя почти 2 года занятий в клинике Блюма и 627 тысяч евро, потраченных на реабилитацию, мы поняли, что нас ввели в заблуждение…».

Третье лицо

Трагедия Комиссаровой тронула многих. Владимир Путин посетил спортсменку еще в Красной Поляне, способствовал переправке в Германию и наградил «Почетной грамотой Президента Российской Федерации». Поэтому, когда встал вопрос о средствах на лечение, многие организации и предприниматели, лично не знакомые со спортсменкой, начали помогать. Для сбора и перевода денег на счета «Клиники доктора Блюма» был выбран благотворительный фонд «Острова», который теперь участвует в судебном разбирательстве в качестве третьего лица.

Как следует из финансовых отчетов фонда, только за 2014 год на лечение Чаадаевой было перечислено 20 млн. 529 тыс. 883 рублей. А всего в период с 2014 по 2017 годы через «Острова» на помощь спортсменке поступило 33 млн. 132 тыс. 248 рублей. Остальные деньги, указанные в иске, по словам адвоката лыжницы Ирины Фаст, перечислялись в клинику напрямую от Марии или ее родственников.

Чуда никто не обещал

На заседании адвокат попросила суд обязать ответчика представить финансовые документы о получении клиникой денег.

«Мы отправляли запрос в клинику, но ответа так и не получили», — заявила Ирина Фаст.

Кроме того, адвокат попросила суд наложить арест на имущество ответчика. По ее информации, ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» практически прекратило свою деятельность. Счета фирмы, якобы, обнулены, а работает там всего один человек. Но согласно системе «СПАРК», Евгений Блюм является соучредителем еще нескольких фирм, в том числе строительной фирмы «Теплопрогресс». А так же является собственником недвижимости как в России, так и за рубежом.

Евгений Блюм / Фото: сайт «Клиники доктора Блюма»

Представитель ответчика Денис Ионов в свою очередь заявил, что они категорически не согласны с иском.

«Мы считаем, что договор между клиникой и Чаадаевой выполнен полностью и даже с превышением объемов оказанных услуг, — сообщил юрист на заседании суда. — Мы так же не согласны и с суммой иска. Считаем, что она завышена почти в два раза. Более того, мы оставляем за собой право подать встречный иск на оплату услуг, которые были предоставлены Чаадаевой, но не были ею оплачены. А так же заявляем ходатайство о вызове в суд истицы которая на сегодняшний день вполне мобильна и способна явиться в суд».

После заседания Ионов сказал «Новой», что полного выздоровления Марии никто и не обещал. Согласно договору, клиника обязалась «осуществить методологическое сопровождение, техническое исполнение и тренажерное обеспечение оздоровительной программы», а Мария, увы, рекомендации не выполняла. То, что сейчас она может сидеть и стоять, доказывает, что методика работает, считает адвокат.

За слова ответишь?

О том, что Мария сама виновата в том, что не может ходить, так как перестала активно заниматься, Евгений Блюм и его представители заговорили, когда выяснилось, что спортсменка намерена подать иск. В одном из интервью доктор заявил: «Я говорил ей, что не могу работать за тебя. (…) Ты должна дотащить этот мешок до ступеньки, с которой он уже не покатится назад, вниз. Довести этот этап до состояния, когда результат стабилизируется. Но этому, увы, не суждено было произойти».

В Испании у Евгения Блюма зарегистрирована фирма по производству и продаже спортивного инвентаря и тренажеров « Blum Biomechanics Ltd». И именно на этих тренажерах, по словам Марии, она и занималась. Никакого медицинского оборудования там не было и медицинских обследований она не проходила. На сайте «Клиники Блюма» представлены копии лицензий на ведение медицинской деятельности. Но только в России, а не на территории Евросоюза. На запрос имеется ли у клиники лицензия на ведение медицинской деятельности в Испании, «Новой» ответили: «…пресс-служба клиники вам обязательно перезвонит и ответит на любые вопросы…» Пока все.

«Именно гарантии того, что лечение будет успешным и Мария сможет ходить, подвигло мою клиентку согласиться на очень дорогое лечение, — говорит адвокат Ирина Фаст. — Сейчас ответчик пытается ссылаться на договор, в котором действительно нет обязательств о полном выздоровлении. Но кроме собственно договора существуют и другие доказательства того, что гарантии доктором Блюмом действительно давались и мы докажем это в суде. Ну а по поводу недостаточного усердия, ответчик сам себе противоречит. Они снимали и выкладывали в сети ролики с занимающейся Марией и использовали их в рекламных целях, делая упор на то, что лишь труд, такой как у спортсмена-олимпийца, гарантирует успех.

Мария Коммисарова / Фото: vk.com

«Думаю, ответчику придется доказывать, мог ли он обещать Марии, что она пойдет, а также привести примеры из практики, когда пациенты с подобным диагнозом становились на ноги, — считает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. — Для Марии это была кабальная сделка. Она не могла ее не заключить. Девушка оказалась в ситуации, когда все врачи от нее отказались, и только один вызвался ей помочь за большие деньги. По сути, это была услуга основанная на недостоверной информации, которая повлекла за собой трату 50 млн. рублей».

По закону доказывать то, что договор был выполнен, лежит на ответчике. Кроме того, по мнению представителей истца, Евгению Блюму придется доказать и то, что он имел право вообще что-то обещать. И были ли у доктора пациенты, которых он излечил от серьезных травм. На сайтах доктора Блюма таких примеров нет. Указано лишь, что собственную методику лечения доктор проверял на себе, излечив себя после травмы.

Адвокат Ирина Фаст признала, что предоставить все платежные документы им будет сложно. По ее словам значительная часть денег поступала в «клинику Блюма» наличными и у них есть доказательства передачи денег. Сторона ответчика это отрицает, утверждая, что деньги получала только через фонд «Острова».

«На мой взгляд суть этого дела в первую очередь не в том, сколько именно моя клиентка потратила денег, — говорит Ирина Фаст, — а в том, на ЧТО она их потратила. Это неправда, что Марии никто не обещал полного восстановления. Блюмом это утверждалось и в неоднократных устных разговорах, и в официальных письмах, которые будут представлены нами в качестве доказательств. Мы намерены доказать, что ответчик не предоставил полную и достоверную информацию Марии о своих услугах, чем ввел ее в заблуждение.

Первое заседание суда должно состояться 25 декабря.