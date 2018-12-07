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«Есть ли в России средний класс?»

Лекция доктора экономических наук, профессора Александра Чепуренко. Анонс

Экономика

 
Александр Чепуренко. Фото из личного архива / Facebook

Фонд Егора Гайдара при информационной поддержке «Новой газеты» продолжает цикл публичных лекций «Мифы российского общества», призванный развеять стереотипные представления о российском обществе.

С лекцией «Есть ли в России средний класс?» выступит доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, руководитель департамента социологии факультета социальных наук Александр Чепуренко.

С конца 1990-х годов в России начались интенсивные поиски среднего класса. Они были не случайны, ведь считается, что именно средний класс — посредник между элитами и низами общества. Что именно он — основа демократии в современных развитых обществах. Без среднего класса, с его ориентацией на социальную устойчивость и благосостояние, невозможно современное общество потребления.

Однако некоторые социологи уверены, что средний класс в России — это миф. В нашей стране под этим понятием скрываются люди, ставшие опорой авторитарной политики и рентной экономики. А как дела обстоят с точки зрения современной социологии?

  • Модератор цикла: Борис Грозовский.
  • Лекция состоится 11 декабря в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).
  • Вход свободный по предварительной регистрации
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анонс

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