Александр Чепуренко. Фото из личного архива / Facebook

Фонд Егора Гайдара при информационной поддержке «Новой газеты» продолжает цикл публичных лекций «Мифы российского общества», призванный развеять стереотипные представления о российском обществе.

С лекцией «Есть ли в России средний класс?» выступит доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, руководитель департамента социологии факультета социальных наук Александр Чепуренко.

С конца 1990-х годов в России начались интенсивные поиски среднего класса. Они были не случайны, ведь считается, что именно средний класс — посредник между элитами и низами общества. Что именно он — основа демократии в современных развитых обществах. Без среднего класса, с его ориентацией на социальную устойчивость и благосостояние, невозможно современное общество потребления.

Однако некоторые социологи уверены, что средний класс в России — это миф. В нашей стране под этим понятием скрываются люди, ставшие опорой авторитарной политики и рентной экономики. А как дела обстоят с точки зрения современной социологии?