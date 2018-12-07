«Есть ли в России средний класс?»
Лекция доктора экономических наук, профессора Александра Чепуренко. Анонс
«Новая газета»редакция
Фонд Егора Гайдара при информационной поддержке «Новой газеты» продолжает цикл публичных лекций «Мифы российского общества», призванный развеять стереотипные представления о российском обществе.
С лекцией «Есть ли в России средний класс?» выступит доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ, руководитель департамента социологии факультета социальных наук Александр Чепуренко.
С конца 1990-х годов в России начались интенсивные поиски среднего класса. Они были не случайны, ведь считается, что именно средний класс — посредник между элитами и низами общества. Что именно он — основа демократии в современных развитых обществах. Без среднего класса, с его ориентацией на социальную устойчивость и благосостояние, невозможно современное общество потребления.
Однако некоторые социологи уверены, что средний класс в России — это миф. В нашей стране под этим понятием скрываются люди, ставшие опорой авторитарной политики и рентной экономики. А как дела обстоят с точки зрения современной социологии?
- Модератор цикла: Борис Грозовский.
- Лекция состоится 11 декабря в 19:00 в Особняке на Волхонке (Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3).
- Вход свободный по предварительной регистрации