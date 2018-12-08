Нам — по пути

За время, пока Россия вставала с колен, внук фермера из села Терпение Омской области Денис Шумаков поднялся с кровати, где три года пролежал без движения, сел в коляску, потом встал с нее и пошел: теперь, опираясь на коляску сзади, он может сделать более 200 шагов. Еще он за это время окончил школу, поступил на престижный факультет «Информационных технологий и компьютерных систем» Омского гостехуниверситета, выиграв бешеный конкурс за бюджетное обучение, и без единой тройки окончил первый курс.

В 2007-м с ним случилась беда неизвестной природы. Три года после он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, приподнять голову, сказать хоть слово. Врачи не понимали, что внезапно произошло с жизнерадостным, развитым, здоровым ребенком: в клиниках поставили 7 диагнозов, и все — невпопад. Причину разглядели медики в Кокчетаве (до Казахстана тут рукой подать): молекулярное исследование обнаружило в организме Дениса два тяжелых металла — медь и талий. Как попали они в кровь подростка, и по сей день неясно.

Но вместо того, чтобы разобраться, что случилось, как мальчик отравился тяжелыми металлами, власти, к которым обращался дед Дениса Петр Федорович, ведут себя странно: настаивают на диагнозе, которого в истории болезни не значится: «наследственное, прогрессирующее, дегенеративное мозжечковое заболевание». Оно фигурирует в официальных ответах облправительства, СК, ФСБ, прокуратуры и даже администрации президента. Болезнь, которую приписывают Денису, — неизлечима. Так и сказали его дедушке — фермеру Петру Шумакову — в облминздраве: «Вам надо думать о том, чтобы его состояние не ухудшалось». Считая Дениса неизлечимо больным, минздрав отказывает в помощи и реабилитации, которые сейчас так нужны Денису. Не можете помочь — не мешайте хотя бы. Но именно этот диагноз тормозит участие Дениса во всех программах господдержки. У семьи фермера средств на это просто нет.

Назло всем властям состояние Дениса улучшается. Исследование в Университетской клинике Фрайбурга (Германия), куда молодой человек попал благодаря добрым людям, собравшим средства, показало, что ничего «наследственного», «дегенеративного» и т.д. в его заболевании нет. Причина недуга — «токсико-метаболическое поражение центральной нервной системы», то есть отравление. Случилось оно, пишет в справке доктор Коритенберг, в 2006 году. Именно в этот год Петр Федорович Шумаков сообщил об афере в Омской области — в крестьянских хозяствах выкрали семена, что привело к разорению сотен семей.

По результатам исследования германскоой клиники консилиум российских врачей во главе с одним из лучших в мире специалистов по кинезиотерапии профессором из Казани Валидой Исановой разработал программу реабилитации, рассчитанную на три года: курс длится месяц, перерыв между курсами не должен превышать 10 дней, а стоимость курса 150 тыс. рублей. У фермера нет таких средств. Тем не менее с помощью читателей «Новой» и благотворительных фондов процесс идет, хотя, бывает, паузы длятся и дольше, но и в периоды простоя Денис не останавливается — встает и ходит. За время, пока Денис вставал на ноги, сменились в регионе два губернатора. С последним, Александром Бурковым, Петр Шумаков встречался 7 сентября — за два дня до его избрания. Тогда еще врио областного главы оказался в теме: знает и про украденные у фермера элитные семена (доказано всеми судами: 320 тонн — по ныненшним ценам около 10 млн рублей), и про «странный диагноз» внука. Бурков дал поручение одному из замов «разобраться».

Через пять дней после общения с губернатором неизвестные сняли с карты фермера всю его пенсию. В банке сказали: по приказу мирового суда. В канцелярии суда заверили, что ничего не снимали. В службе судебных приставов тоже сказали, что не они, и в налоговой инспекции.

Депутат Госдумы РФ Олег Смолин 19 октября снова отправил запросы в правительство Омской области, Генпрокуратуру, администрацию президента. «Новая» уже отправляла им запросы с этим же вопросом: на основании каких медицинских документов они пришли к выводу, что Денис Шумаков страдает «наследственным прогрессирующим дегенеративным заболеванием»? Ждем ответов (редакция не получила их до сих пор).