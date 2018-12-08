5 минут — это много или мало?

Несколько дней назад столичных автомобилистов взбудоражила довольно неожиданная новость об изменении с 15 декабря ряда правил пользования платными парковками. Наибольший интерес в соцсетях вызвало увеличение стоимости парковки до 380 рублей в час на самых загруженных участках города — у Москва-Сити, на Патриарших, Тверской, у Новинского пассажа, Дома правительства, на Петровке, Неглинной, Рождественке и т.д. А также сокращение времени бесплатной парковки с 15 до 5 минут и отмена возможности безвозмездно оставить машину на определенных улицах в воскресенье.

Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой»

Профильные блогеры и паблики выложили посты, читатели включились в дискуссию. Одна из самых оживленных бесед развернулась в фейсбуке сообщества «Синие ведерки». Читателям предложили ответить на вопрос: «Готовы ли вы выйти на улицу, чтобы выразить свой протест и добиться уважения ваших интересов у департамента транспорта?» К утру пятницы проголосовало 2180 человек из 63 977 подписчиков. 77% ответили «Да». В комментариях были и другие мнения, вроде: «Не готов. Просто перестал ездить по Москве… Плетью обуха не перешибешь» или лаконичного «Мы не во Франции».

Отписались и полностью согласные с политикой властей, но большинство высказываний оказалось в духе: «Действительно, зачем не брать деньги, когда можно брать», «Таких тарифов нет ни в одной столице Европы» или «Очередной прорыв сделать Москву городом для богатых». Конечно, люди задавали вопросы. «Новая» выбрала наиболее популярные и адресовала их первому заместителю руководителя Департамента транспорта Москвы Сергею Андрейкину. Мы встретились на 25-м этаже башни «Око», с шикарным видом на парковку за 380 рублей в час.

Вид на парковку из окна башни «Око» Москва-Сити. Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой»

Сергей Андрейкин: «Тариф обеспечит свободные места»

— Почему понадобилось менять тарифы и правила парковки?

— Во-первых, это многочисленные обращения жителей центра Москвы — только за последний месяц мы получили более трехсот писем с жалобами на нехватку и занятость парковочных мест. И если есть такой запрос — необходимо вносить корректировку в структуру парковочных мест и тарифную политику. Поэтому мы приняли решение о выделении дополнительных 76 парковочных мест, доступных только резидентам. Опыт всех крупнейших мировых городов, да и наш собственный показывает, что, если парковочные места на некоторых улицах заняты более чем на 85%, необходимо вносить коррективы в тарифную политику, чтобы обеспечить 15% свободных мест.

Центр Москвы — это, прежде всего, плотная застройка, узкие и не очень протяженные улицы, по которым должен проходить еще и общественный транспорт, и поэтому возможность создания на улицах дополнительных парковочных мест объективно ограничена. На основании анализа дорожной ситуации, обращений жителей и исследования РЭУ им. Плеханова было принято решение о точечных изменениях тарифов — это всего лишь 5% парковочных мест в Москве, 380 рублей — и вовсе 1,9% мест. Ночные тарифы остаются прежними везде. Ничего не меняется для льготников и владельцев парковочных разрешений. Мы постарались взвешенно, аккуратно учесть все и ожидаем, что в результате изменений в центре Москвы освободится 15–20% парковочных мест на тех улицах, которые сейчас сильно перегружены.

Сергей Андрейкин, первый замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой»

— Борьба с пробками — не одна из задач?

— Тарифы, прежде всего, регулируют уровень загрузки парковочных мест. Если тариф слишком низок и мест не хватает из-за того, что все занято, возникает блуждающий трафик. Водители паркуются с нарушениями, встают на «аварийках» вторым рядом, выключая из движения целую полосу, создавая проблему тысячам пассажиров, которые едут на общественном транспорте.

Конечно, проблема загруженности дорог не связана исключительно с парковкой. Москва — федеральный центр, мы часто сталкиваемся с перекрытиями, которые обязаны осуществлять в рамках международных обязательств, принимая, например, иностранные делегации. Масса нюансов, даже те же погодные условия оказывают существенное влияние на тарифы. Количество автомобилей в городе и области увеличивается ежегодно на 8–10%, только за 2017–2018 годы было зарегистрировано около 460 тыс. новых автомобилей.

— Почему именно такая цена — 380 рублей?

— Цена отражает уровень загрузки конкретных участков города. Специалисты Плехановского университета называли адекватной сумму в 500–600 рублей. Думаем, это слегка преувеличено, но понимаем, откуда эта стоимость — они ориентировались на тариф парковки в ЦУМе в пиковые часы. Средняя же стоимость внеуличных паркингов в Москве варьируется от 150 до 400 рублей в час. Во всем мире парковка на дорожно-уличной сети дороже, у нас — наоборот, к сожалению. При этом отмечу, что в пределах Садового кольца есть порядка 10 000 машино-мест в подземных паркингах. Загружены они на 60–70% максимум. Вот сейчас я шел сюда, посмотрел в приложении парковку The Ritz Carlton — 115 свободных мест. Эти места находятся на парковках гостиниц, торговых и бизнес-центров. Мы не можем напрямую регулировать их стоимость — это частная собственность, но стремимся налаживать с ними партнерство. Интегрируем их в наше мобильное приложение, часть уже работает в режиме передачи информации — количество мест, тарифы.

Уже в следующем году планируем сделать возможность оплаты и городских, и коммерческих парковок через одно приложение. Когда нам говорят «стройте больше», мы предлагаем сначала использовать имеющиеся парковки. Да и возможностей строить в центре, который богат историческими и современными коммуникациями, немного.

Фото: Светлана Виданова, специально для «Новой»

— Общественность беспокоится, что выделенные сейчас зоны — это только первый шаг. Не распространится ли повышение цены дальше?

— Это уже не первый шаг. Мы ориентируемся на ситуацию в улично-дорожной сети. Тариф на парковку должен быть такой, чтобы были свободные места, а у людей была возможность припарковаться. Мы этому принципу следовали, убедились, что он верный, будем следовать дальше и мониторить ситуацию.

— В чем причина отмены бесплатной парковки в воскресенье? Многие едут в центр погулять с детьми…

— Да, едут с детьми в центр и не могут припарковаться. Мы фиксируем, что в центре места для парковки заняты максимально долго и в воскресенье. И снова возникают нарушения, потому что люди уже приехали, им надо куда-то поставить машину. В результате возникают заторы и проблемы с парковкой для резидентов.

— Очень много вопросов к снижению времени бесплатной парковки с 15 до 5 минут. Люди пишут, например, что часто «виснет» приложение или приходится долго искать паркомат.

— Мы постоянно анализируем то, как и с помощью каких устройств автомобилисты оплачивают парковку. Так вот, у нас 98% оплат сейчас происходит с помощью мобильных сервисов (мобильное приложение и СМС-оплаты). У человека, который активно пользуется приложением, в нем все запрограммировано заранее, счет, как правило, пополнен. Таких людей абсолютное большинство, и процесс парковки у них занимает секунд 10–15.

При этом около четверти всей загруженности парковок сегодня создают те автомобили, чьи владельцы пытаются уложиться в эти бесплатные фактически 15 минут. Они перемещаются с места на место, создают тот же блуждающий трафик, не давая возможности припарковаться водителям, которые следуют правилам и желают припарковаться и оплатить парковку. На данный момент мы заканчиваем доработку новой версии мобильного приложения, и в ней у людей появится возможность до конца дня исправить ряд ошибок без штрафа — если ввел не тот номер машины, заплатил за другую парковочную зону, забыл продлить оплату парковки.

— Новые правила вводятся 15 декабря — почти перед самым Новым годом. Это один из пиковых периодов загруженности центра. Не было мысли сделать это раньше или немного подождать?

— Думаю, надо действовать как раз в тот момент, когда проблема возникла остро и как можно скорее пытаться ее решить. На наш взгляд, это даже поможет Москве чуть полегче вздохнуть перед праздниками. Если эти меры сейчас не реализовать, наоборот, ситуация еще больше усугубится в предновогодний период.

Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

— Все ли успеют за это время сориентироваться в новой ситуации?

— Со следующей недели мы начнем массовое информирование автомобилистов, поменяем знаки, разместим информацию на электронных табло. Наши инспекторы будут на местах ориентировать автомобилистов. Постараемся сделать все качественно и быстро, чтобы у людей не возникло трудностей.

— Еще один популярный вопрос — почему не было широких общественных обсуждений этих нововведений?

— У нас были встречи с жителями в управах в Замоскворечье, в Басманном, в других районах. Было заседание Комитета по транспорту Общественной палаты Москвы. Мы обсуждаем проблему с теми, кто ее поднимает. Резиденты решают проблему своего района, дома, поэтому говорить об этих вещах надо, прежде всего, с ними, плюс, конечно, смотреть транспортную ситуацию вокруг этой территории. Что мы и делаем. Департамент транспорта открыт для всех обращений и там, где возможно, идет жителям навстречу. Департамент вправе лишь определять улицы, на которых действует тот или иной тариф, а уровень тарифов принимается только правительством Москвы.

— Куда направляются средства от парковок?

— 100% собранных средств распределяются между районами Москвы и идут на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Все отчеты выкладывают управы на своих сайтах. Кроме того, за счет этих денег жители имеют возможность получить субсидию на установку шлагбаума — 100 тыс. рублей.

Петр Шкуматов Координатор движения «Общество синих ведерок»

— Платные парковки никогда не были и не будут средством борьбы с пробками. Единственный результат, которого можно добиться с помощью этого нововведения, — в центре будет парковаться немного больше Bentley и чиновников, которым возмещают любые расходы на платную парковку. Ну и люди, которые могут себе это позволить. В итоге получается такая картина — обычных граждан вытесняют из центра, а привилегированные слои населения ни в чем себе не отказывают. Классическая сегрегация по имущественному признаку.

Уменьшение времени для бесплатной парковки с 15 до 5 минут тоже осложнит жизнь большинства московских автовладельцев — во многих случаях просто невозможно добежать до паркомата за 5 минут. Может оказаться, что он не работает, и придется бежать до следующего. Прежде чем говорить, что большинство оплачивает парковку через мобильное приложение, давайте посмотрим на законодательство Российской Федерации. Должны приниматься и наличные, и безналичные платежи. Мобильное приложение может быть вспомогательным способом оплаты, но не основным.

Думаю, все пройдет тихо и мирно, как обычно — все съедят.