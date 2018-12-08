Мохнаткину выносят «смертный приговор»

Оппозиционер Сергей Мохнаткин должен был выйти из архангельской колонии 2 декабря, но этого не случилось — сейчас он снова арестован, ждет суда по своему пятому уголовному делу. За пару дней до освобождения его привезли в суд, 64-летнему мужчине грозит очередное лишение свободы на срок до пяти лет. 13 ноября Мохнаткин лежал в областной больнице с болями в позвоночнике, когда внезапно пришли сотрудники колонии и заявили, что будут его этапировать в СИЗО. Мохнаткин начал сопротивляться, требуя вызвать «скорую помощь» из-за плохого самочувствия. Обвинение считает такое поведение дезорганизацией работы колонии. Мохнаткину не первый раз продлевают арест из-за «неповиновения» сотрудникам УФСИН. Общественный защитник оппозиционера Андрей Креков рассказал «Новой» о том, что новый приговор можно будет считать смертным, учитывая состояние здоровья Мохнаткина.

Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Первый раз Мохнаткин был осужден в 2010 году на два года колонии-поселения по обвинению в нападении на сотрудника милиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. Очевидцы и правозащитники тогда заявляли, что Мохнаткин не нападал на сотрудников органов целенаправленно, а просто вступился за женщину, которую жестко задерживали. В апреле 2012-го он был помилован указом президента Дмитрия Медведева.

В 2014-м оппозиционера приговорили к 4,5 года колонии строгого режима, и снова за «избиение полицейских» при задержании на несанкционированной акции на Триумфальной площади. В 2016-м он получил еще 11 месяцев — за оскорбление начальника отряда колонии. В 2017-м — еще два года за дезорганизацию работы колонии — якобы Мохнаткин ударил одного из охранников.

Однако оппозиционер заявлял, что сам был избит и из-за этого получил серьезную травму спины — компрессионный перелом позвоночника.

Также Мохнаткин неоднократно жаловался на то, что в Архангельской колонии к нему применяются пытки газом, который специально впускают в камеру через отверстие в двери. Его слова подтверждали заключенные в соседних камерах. Он даже объявлял голодовку против условий содержания и отказа сотрудников колонии предоставить ему медицинскую помощь.

Теперь когда срок заключения наконец истек, Мохнаткин должен был выйти на свободу 2 декабря. Но неожиданно появилось новое уголовное дело.

Поводом послужил инцидент в областной больнице, где он обследовался в связи с «отголосками» избиения сотрудниками колонии, — активист был против этапирования обратно в ИК-21 и просил вызвать скорую из-за высокого давления и сильных болей в спине. Мужчину вернули в колонию насильно. 29 ноября Исакогорский районный суд Архангельска на выездном заседании в СИЗО арестовал Мохнаткина на два месяца. Адвоката на закрытое заседание не пустили. Впереди суд — оппозиционера будут судить по ч. 2 ст. 321 УК РФ («дезорганизация работы колонии»).

Андрей Креков Общественный защитник Сергея Мохнаткина

— Самочувствие у него по-прежнему очень плохое: из-за болей в спине возникают другие проблемы, в том числе очень высокое давление. Он сильно потерял в весе, еле передвигается. Что касается нового уголовного дела, по-прежнему информации крайне мало, адвокату ее просто не предоставляют. Со стороны силовых ведомств это проявление наплевательского отношения к закону.

Официально обвинение — «дезорганизация работы колонии». 12 ноября Мохнаткина поместили в ШИЗО, он попал там в больницу — до сих пор у него очень болит позвоночник после избиения, лечения же никакого не оказывается. На следующий день его вдруг собрались этапировать, пришли за ним, он сказал, что ему нужна скорая медицинская помощь, состояние здоровья не позволяло переносить вечные перевозки — его просто силой уволокли и посадили в машину. Сотрудники УФСИН, видимо, имеют достаточную компетенцию, чтобы решить, что медицинская помощь ему не нужна.

Естественно, никакого умысла, чтобы что-то дезорганизовать, у Мохнаткина не было. И как можно что-то дезорганизовать просьбой о скорой?

Даже если предположить, что там было неповиновение, — разве это неповиновение можно считать умыслом и преступлением?

Дальше прошел экстренный закрытый суд. Сейчас уже достоверно известно, для чего закрыли процесс. Был сфальсифицирован протокол судебного заседания, ничего не записано, что там происходило на самом деле. Не указано, что адвокат ему был приставлен по назначению, что Мохнаткин заявлял ему отвод и что действовал он против позиции подзащитного. Суду было известно, что у него было соглашение со своим адвокатом — начальник судебного учреждения ссылался на судью, когда сказал о том, что мне запрещено проходить на заседание. Они пошли на серьезное нарушение, которое по закону влечет отмену самого постановления о предъявлении обвинения. Но они, видите ли, захотели, чтобы он не вышел на свободу.

Я вижу две причины происходящего. В первую очередь, Мохнаткин — резкий критик власти. А вторая причина, которая как раз кажется мне более вероятной, кроется в его избиении в 2016 году. Ему была причинена серьезная травма (Мохнаткин до сих живет с переломом позвоночника). Никто не понес наказания за новое уголовное дело против него, за его же избиение. ВРИО начальника УФСИН Сергей Алексеев проводил служебную проверку, когда Мохнаткин был избит и ожидаемо не обнаружил подтверждений его словам. Все это было скрыто и следственными органами, которые отказали в возбуждении уголовного дела, обвинив самого Мохнаткина в той же «дезорганизации» и продлив ему арест. Он точно так же просил соблюдения собственных прав. Сейчас срок давности по данному преступлению не истек. Они понимают, что есть серьезная опасность, если все вскроется. В конце концов понесет наказание замначальника управления УФСИН, ему все это было известно.

Само по себе длительное содержание в одиночной камере, в ШИЗО — уже является пыткой. Но помимо всего прочего Мохнаткину уже не дают писать жалобы на условия содержания. Их перестали отправлять.

Лишили его права на получение квалифицированной медицинской помощи и юридической помощи. Он сидит в Архангельской области, в изоляции, и никто про него знать не будет. Если не вмешаются государственные защитники, его будут держать как можно дольше в ШИЗО, чтобы соблюдать режим полной изоляции. Если его сейчас осудят, то отправят в очередной раз в колонию, и неизвестно, какая это будет колония. Это будет уже смертный приговор. По состоянию здоровья он просто не выдержит.