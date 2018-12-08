Блоки от ума

Роскомнадзор заблокировал интернет-страницу «Умного голосования» 2019.vote. Так политик Алексей Навальный неделю назад назвал систему, которая должна позволить скоординироваться оппозиционным силам и на каждых конкретных выборах выставлять против соперника от власти единого кандидата. Роскомнадзор отправил сайт, на котором начала работать эта система, в черный список, поскольку ресурс якобы нарушает закон о персональных данных.

Ведомство ссылается на «возмущенную общественность»: некие граждане увидели, что персональные данные обрабатывают без их согласия, и это их очень сильно обеспокоило. Кто эти граждане, вернувшийся к активной работе после уголовного дела о мошенничестве пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не пояснил, но добавил, что на сайте 2019.vote нет прописанной политики конфиденциальности, а личные данные людей вообще хранятся за рубежом.

Сам Алексей Навальный отреагировал ожидаемо едко. «Роскомнадзор умудрился провести какой-то тайный суд, куда нас не позвали, вынесший «обеспечительные меры о блокировке». Естественно, у нас нет ни одной бумаги об этом», — заявил политик. Он напомнил, что похожей блокировке подвергался его фильм о Сергее Приходько и Насте Рыбке: тогда суд Усть-Лабинска (в этом городе прописан Олег Дерипаска) объявил фильм «запрещенной в России информацией» и обязал удалить из СМИ некоторые фотографии, тексты и даже ролик на YouTube. «Мы не думали, что они (власти. — В. П.) испугаются настолько, чтобы блокировать его прямо сейчас — через пару недель существования», — удивляется Навальный.

Сейчас администрация сайта ищет «решение проблемы» и обещает все-таки провести «умное голосование», несмотря на помехи. Эти блокировки — не самое умное решение власти, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин. Он добавляет, что в данном случае речь идет о сигнале всем региональным руководителям: «Эту инициативу давить по максимуму».

Для Навального публичность — это единственное возможное орудие, поэтому блокировки его ресурсов и инициатив почти неизбежны, говорит политтехнолог Виталий Шкляров. «В авторитарном режиме люди работают в рамках задачи, поставленной сверху, — объясняет эксперт. — В рамках такого контекста блокировка — нормальная цепная реакция, поскольку Навальный в принципе неприемлем для нынешней политсистемы». «Умное голосование» вряд ли могло нанести большой урон власти как таковой, но надо играть на упреждение, добавляет политтехнолог. Плюсы для самого политика здесь в том, что он с такими инициативами остается в политическом поле, продолжает бороться.

С другой стороны, новая блокировка от Роскомнадзора — это настоящий подарок для команды Навального. Оппозиционный политик, отмечают эксперты, своим решением запустить «Умное голосование» резко повысил свой статус. «Умное голосование», во-первых, представляло собой механизм политической капитализации Навального, а во-вторых, было инструментом, с помощью которого оппозиционная общественность могла координировать свою деятельность и консолидировать протестные голоса», — говорит политолог Аббас Галлямов. Навальный фактически поставил себя на одну доску с администрацией президента и предложил свои услуги в качестве альтернативного политического центра.

«Раньше ведь было как: есть кандидат от власти — и все остальные. Теперь, когда существует такая система, главные кандидаты на второе место пойдут к Навальному на поклон, — отдает должное стратегии политика Дмитрий Орешкин. — Чисто математически все прекрасно просчитано: если за «Единую Россию» голосует сейчас примерно треть от пришедших, а это треть от всего электората, — то по факту за них выступает всего 10%. Если Навальный призывает не к бойкоту, а к приходу недовольных граждан на участки под знаменами «Умного голосования», то количество голосующих увеличивается до 40% — и минимум четверть из них автоматически поддерживает оппозиционного кандидата».

Действия властей по блокировке можно назвать довольно грубыми — а можно и непродуманными. Закрытие доступа к сайту «Умного голосования» не блокирует саму идею, а лишь создает ощущение того, что власть этого проекта по-настоящему опасается. Создание «зеркал» — процесс технически трудоемкий и отнимает время, однако игра стоит того: теперь Навальный с единомышленниками может бегать от Роскомнадзора по разным сайтам бессчетное количество раз, а каждая новая блокировка будет похожа на войну Роскомнадзора с Telegram: затяжную и, по сути, проигранную в самом начале.