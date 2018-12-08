Вышли во внутреннее море

Представители ФСБ России провели в субботу брифинг, во время которого представили позицию следствия по делу 24 украинских военных моряков, задержанных погранслужбой России у берегов Крыма. Хронология событий у берегов Крыма и в Керченском проливе 24–25 ноября по версии ФСБ РФ была представлена первым заместителем руководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексеем Вольским. Ранее свою реконструкцию событий в Черном море представила Генеральная прокуратура Украины. Мы сравнили обе версии.

Фото: РИА Новости

24 ноября

11.37 — ФСБ: «вблизи границы РФ» погранслужбой зафиксированы 4 единицы техники ВМС Украины: катера «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Горловка» (в версии Генпрокуратуры Украины о нем не упоминается) и «Яна Капу».

15.05 — ГПУ: украинские корабли начал сопровождать военный корабль Черноморского флота России «Суздалец». ФСБ про него не упоминает.

16.40 — ФСБ: украинские буксиры прошли к «исключительной экономической зоне на удалении в 8 миль от госграницы», где их обнаружила российская авиация. Двух катеров не было, буксиры следовали на северо-восток в сторону Керченского пролива. ГПУ утверждает, что российский вертолет Ми-8 облетел украинские корабли в 15.17.

18.35 — ГПУ: к «Суздальцу» присоединился катер пограничной службы России, вместе они сопровождали украинские суда параллельным курсом.

21.30 — украинские суда были оповещены о порядке пересечения госграницы. Украинская сторона оценивает это как «подтверждение возможности». От экипажей был получен ответ, что проход через пролив не планируется. ГПУ утверждает, что это украинские корабли вышли на связь с «Суздальцем» и заявили, что «они следуют по плану». Российские военные также сказали, что действуют по плану и продолжили сопровождение.

Замруководителя департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексей Вольский пояснил, что заявки на проход по Керченскому проливу должны быть сделаны судами, которые желают пройти, капитану портов Керчь и Кавказ за 48, 24 и 4 часа. «Эти правила действуют более 20 лет. Ни одна из заявок не была сделана», — утверждает Вольский, однако далее рассказывает, что украинские корабли сообщали о намерении пройти через пролив.

22.23 — ФСБ: командир российского сторожевого катера проинформировал украинские корабли о закрытии канала со стороны Черного моря с 22.00 24 ноября до 22.00 26 ноября. Украинские суда на удалении 6 миль от границы продолжили маневрирование. Ответа на вопрос, с какой целью они осуществляют маневрирование, не последовало.

Фото: РИА Новости. Закрытие Керченского пролива

ГПУ утверждает, что в информационном архиве базы данных координатора морского географического района NAVAREA III в Испании, а также в международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX нет данных об ограничении прохода по Керченскому проливу на 24 ноября. Если бы они были введены, российская сторона обязана была бы сообщить об этом. Вольский утверждает, что украинская сторона на протяжении двух лет совершала «провокационные действия» в районе Крыма. В качестве примера он указал инцидент в районе Армянска в августе 2016 года (задержанные по обвинению в подготовке диверсий Евгений Панов и Андрей Захтей осуждены на 8 лет и 6,5 года соответственно, оба заявляли о применении к ним пыток), а также задержания по обвинению в подготовке диверсий в Крыму в ноябре 2016-го (задержан житель Севастополя Дмитрий Штыбликов — осужден на 5 лет лишения свободы, дело Алексея Бессарабова и Дмитрия Дудки рассматривается сейчас в Севастопольском городском суде) и августе 2017 года (Геннадий Лимешко осужден на 8 лет лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий, родственники заявляли о применении к нему пыток). Кроме того, Вольский напомнил о задержании украинскими пограничниками 25 марта 2018 года сейнера «Норд», моряков которого в октябре 2018 года обменяли на украинских рыбаков, захваченных Россией. При этом капитан «Норда» Сергей Горбенко, против которого на Украине возбуждено уголовное дело, возвращен не был. «Фактически, нахождение украинского пограничного катера в Азовском море стало приравниваться к опасности захвата российских судов. Главным провокационным нападкам подвергалось строительство моста. Из-за угроз погранслужба была вынуждена увеличить количество судов и усложнить проверку для безопасности моста и канала», — заявил Алексей Вольский. Без подтверждения он рассказал, что в радиопереговорах украинские пограничники заявляют российским коллегам, что, если российские катера приблизятся к ним ближе чем на 4 км, к ним будет применено оружие. «С угрозами в отношении наших кораблей в эфире демонстрировалась боеготовность артиллерийских установок. Со стороны российских пограничных кораблей не было фактов угроз в отношении украинских кораблей. Главным провокационным нападкам подвергалось строительство моста. Из-за угроз погранслужба была вынуждена увеличить количество судов и усложнить проверку для безопасности моста и канала», — пояснил Вольский задержки судов погранслужбой России в Керченском проливе. По данным погранслужбы ФСБ: с 1 апреля по декабрь через канал прошло 18 783 судна, из них 2052 судна было досмотрено. 1183 осуществляли грузоперевозки в российские порты и 869 — в украинские.

25 ноября

2.05 — ФСБ: Пограничный корабль России «Изумруд» обнаружил два украинских катера «в исключительных экономических водах РФ, в 4 милях от границы России». Катера, как утверждает ФСБ, следовали в район нахождения «Горловки» и «Яны Капу». Ночью в этом районе была осуществлена дозаправка катеров вспомогательными судами.

4.53 — ГПУ: капитан катера «Бердянск» вышел на связь с российским пограничным постом «Берег 25» и службами контроля портов Керчь и Кавказ и сообщил о намерении перейти 12-мильную приграничную зону и пройти по Керченскому проливу в Азовское море. «Что касается лоцмана, — готовы принять его на борт и следовать в соответствии с планом. Предупреждение о проходе Керченской протокой сообщено за 4 часа до начала прохода», — приводит ГПУ запись переговоров «Бердянска» и погранслужбы, оператор которой отвечает: «Вас принял. До связи».

5.35 — ФСБ: «погранпосту РФ стало известно намерение катеров и «Яны Капу» следовать через пролив». Таким образом, ФСБ подтверждает, что украинской стороной была подана заявка на проход по проливу.

5.45 — ФСБ: командир российского катера довел до украинских судов информацию о закрытии пролива и уточнил командиру «Бердянска», что ограничения будут действовать до сообщения из порта Керчь.

Керченский пролив. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

5.50 — ФСБ: командир «Бердянска» сообщил в ответ, что «в соответствии с договором об использовании пролива мы имеем право на свободу судоходства». В это время, по утверждению российской стороны, на якорных стоянках находилось 166 гражданских судов.

Действие договора на совместное использование Керченского пролива, согласно которому у украинских военных судов есть право беспрепятственного прохода через Керченский пролив, Вольский объяснил таким образом: «Свобода судоходства действует лишь в проливе, а до этого украинским кораблям пришлось бы пройти через внутренние воды РФ».

6.30 — ФСБ: российский погранкатер вновь довел до украинских судов разрешительный порядок прохода через пролив, напомнил, что заявки подаются заранее, заявки не поступали, проход кораблям запрещен. Вольский утверждает, что украинские катера проигнорировали сообщение и продолжили следовать к проливу, но доказательств выхода на связь с российской стороны не привел.

7.01 — ФСБ: корабли ВМС Украины пересекли границу России и зашли в территориальные воды, которыми Вольский назвал прибрежные воды Крыма, территориальная принадлежность которых к России не признается международным сообществом. «Там, где после воссоединения Крыма и России проходит граница вод России», — сказал представитель ФСБ. ГПУ также утверждает, что в это время украинские корабли пересекли 120-мильную зону вдоль крымского побережья.

7.20 — корабли российской погранслужбы «Дон» и «Изумруд» «принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины, выходили на связь, требовали покинуть воды». Украинские корабли «игнорировали предупреждения, опасно маневрировали». «Вы все могли видеть видео», — отметил Вольский, очевидно, подразумевая видео тарана российским катером буксира «Яны Капу». ГПУ утверждает, что российские пограничники пытались таранить и катер «Бердянск», но в итоге «Дон» и «Изумруд» столкнулись между собой. Также украинское ведомство подтверждает, что «россияне начали небезопасное маневрирование и запрещали проход. В ультимативной форме требуют покинуть 12-мильную зону». Украинская сторона в ответ ссылалась на нормы международного морского права и двусторонних договоренностей на проход по Керченскому проливу.

8.30 — ФСБ: экипажи украинских кораблей были приведены в боевую готовность, оружия расчехлены, направлены на российские корабли. При этом на пограничных кораблях РФ таких мер, по утверждению ФСБ, не принималось. ГПУ об этом не упоминает.

10.35–18.35 — ФСБ: группа кораблей ВМС Украины была заблокирована в районе якорной стоянки 471. ГПУ утверждает, что капитан «Бердянска» вновь сообщил погранслужбам о намерении пройти через пролив, с берега им была определена якорная стоянка для ожидания.

13.00 — ГПУ: станция «Новороссийск» противоправно вносит в систему международного автоматизированного оповещения NAVTEX предупреждение о запрете прохода через Керченский пролив. То есть на следующий день после объявления о закрытии канала украинским судам. Тогда же украинская сторона перехватывает переговоры российских пограничников, где они обсуждают возможности нападения на катера ВМС Украины. Над стоянкой украинских кораблей летают российские боевые вертолеты.

14.40 — ГПУ: из Керчи приходит сообщение, что Керченская протока закрыта из-за танкера, севшего на мель в районе арки моста. Танкер, по данным украинской разведки, не эксплуатируется с 2016 года, был доставлен под Керченский мост двумя буксирами. Радиосвязь в районе конфликта начинает подавляться российскими силами.

Катер береговой охраны Пограничного управления ФСБ России. Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

18.30 — ФСБ: из Бердянска для поддержки заблокированных украинских кораблей выходит буксир «Конец» и катера «Лунный» и «Кременчуг». Их заблокировал на подходе к проливу сторожевой корабль «Ямалец».

18.30 — ФСБ: украинские корабли начали «движение на прорыв из района блокирования», им было выдвинуто требование остановки, которое они проигнорировали. Катера «Дон» и «Изумруд» стали их преследовать. ГПУ подтверждает, что в это время украинские корабли, не дождавшись разрешения на проход через пролив, развернулись и стали отходить за 12-мильную зону, чтобы вернуться в Одессу. 11 российских пограничных судов стали их преследовать, с «Дона» поступил приказ остановиться.

20.42 — ФСБ: капитан катера «Изумруд» предупредил о применении оружия, если украинские суда не остановятся. Ответа не последовало. Катер обстрелял украинские суда из бортовой артиллерийской установки. Вольский назвал это «предупредительной стрельбой в секторе преследования».

20.45 — ФСБ: выполнена «предупредительная стрельба», корабли не остановились.

20.55 — катер «Изумруд» обстрелял «Бердянск» на поражение.

20.58 — ФСБ: «Бердянск» лег в дрейф в территориальных водах РФ», командир вышел на связь, попросил помощь для раненых.

21.06 — трем раненым с бронекатера «Бердянск» оказана медпомощь.

22.28 — ФСБ: все три корабля Украины задержаны «в территориальном море РФ». По версии ГПУ, «Бердянск» и «Яни Капу» не успели к этому времени выйти из 12-мильной зоны, которую российская сторона называет своей после 2014 года, но катер «Никополь» был задержан уже за границей зоны, то есть в международных водах Черного моря. Спецназ погранслужбы РФ десантировался на корабли, при задержании к украинским военным применялась сила.

Фото: РИА Новости

26 ноября

00.40 — ФСБ: раненые с катера «Бердянск» доставлены в Керченскую городскую больницу.

О возбуждении уголовного дела



По утверждению руководителя следственного управления ФСБ Михаила Шишова, уголовное дело против задержанных украинских военных о незаконном пересечении границы России было возбуждено уже в 23.00 25 ноября на основании рапорта погранслужбы. Основанием послужило пересечение границы России в 7.01 25 ноября. 27 и 28 ноября все задержанные были заключены под стражу решением Киевского районного суда Симферополя и Керченского горсуда, где избиралась мера пресечения для раненых.

О состоянии украинских военных сейчас



«В настоящее время они содержатся в СИЗО Москвы, раненым оказана медпомощь, повреждения получены от осколков, пулевых ранений нет, — рассказал Шишов. — Лишь один гражданин Украины воспользовался услугами переводчика. Всем был предоставлен один телефонный звонок, которым воспользовались лишь 10 человек, остальные отказались. Украинской стороне в день задержания (25 ноября) было направлено соответствующее уведомление. Ко всем допущены консулы, предоставлены адвокаты. До них были допущены члены ОНК».

О доказательствах обвинения в материалах дела



В качестве доказательства незаконного пересечения границы украинскими военными Шишов заявил следующее: «Координаты пересечения границы Российской Федерации украинскими кораблями не сообщались, что является обязательным условием для прохода кораблей по проливу. Заявки от всех кораблей на проход пролива не подавались, в график движения они не были включены». Также он рассказал, что на борту задержанных украинских кораблей были найдены сопроводительные документы, где стояла задача «скрытно пройти за границами береговой охраны РФ».

«Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года», согласно которому проведена демаркация границы, в том числе по Керченскому проливу, не был отменен и действует до сих пор.

О статусе военнопленных



«Они не военнопленные, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны и военного конфликта», — заявил Шишов.

5 декабря 2018 года был обнародован отчет Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда, в котором в разделе, посвященном Украине, ситуация на территории Крыма и Севастополя в 2014 году квалифицируется как «международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, возникший не позднее чем 26 февраля 2014 года». «Согласно оценке Канцелярии Прокурора, к ситуации в Крыму остается применимым право международных вооруженных конфликтов и после 18 марта 2014 года, постольку поскольку в Крыму и Севастополе фактически сохраняется состояние оккупации», — говорится в отчете.

О возможном продолжении дела



Без документального подтверждения Шишов заявил, что «в следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ как человека, пытавшего его в Бердянске». По словам Шишова, российская сторона запросила у донецких коллег материалы об этом эпизоде.

Обе версии событий в Черном море, представленные ФСБ России и Генпрокуратурой Украины отличаются несущественно, лишь по времени происходящих событий. Российская сторона, несмотря на признание, что капитан украинского катера «Бердянск» выходил на связь с сообщением о намерении пройти Керченским проливом в Азовское море, продолжает утверждать, что официальных оповещений украинской стороной сделано не было.

В свою очередь, украинская сторона утверждает, что Россия закрыла Керченский пролив незаконно, не оповестив международные службы контроля за судоходством.

И тем не менее основное противоречие, которое привело к пленению 24 украинских военных, в трактовке 12-мильной зоны возле крымского побережья.

Россия после 2014 года называет ее своими территориальными водами, Украина и большая часть других стран продолжают считать их, так же как Крым, незаконно оккупированными. Михаил Шишов ясно дал понять, что российская сторона не считает арестованных украинцев военнопленными, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже заявил, что судьба арестованных будет решаться после судебного разбирательства.

Украинские военные были вывезены из Крыма в Москву 29 ноября, раненых поместили в медчасть СИЗО «Матросская тишина», остальных — в «Лефортово». После этого адвокаты к ним допущены еще не были, но адвокат Маммет Мамбетов сообщил, что следователь следственного управления ФСБ, куда было передано дело из Крыма, попросил его прибыть 11 декабря для сопровождения следственных действий над старшим матросом с катера «Никополь» Андреем Опрыско. Украинские консулы были допущены до задержанных только 6 декабря. До этого всех посетили члены Московской общественной наблюдательной комиссии.

Задержанный капитан второго ранга с корабля ВМС Украины «Бердянск» Денис Гриценко в Киевском районном суде Симферополя, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: РИА Новости

Согласно отчету, они находятся в камерах карантинного отделения на 2-3 человек, им был выдан минимум вещей. Кроме них в Крыму, Киеве и Москве активистами был организован сбор вещей и денег для помощи арестованным. Двумя машинами из Крыма гуманитарную помощь крымскотатарские активисты везли всю ночь в Москву, где передали часть сразу в изолятор, а часть по почте. Деньги собирали в Киеве и Крыму и тоже сейчас переводят на счет каждого арестованного. По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, государство оплатит все услуги адвокатов своих военных.

О состоянии раненых известно со слов уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой. У Андрея Эйдера — осколочные ранения ног, ходит он при помощи сокамерников. У Василия Сороки, раненного сотрудника СБУ, ранения руки. У Андрея Артеменко также ранены руки, а также повреждены глаза. Представители украинской стороны и адвокаты ни разуне видели их с момента задержания. Об избрании меры пресечения им в Керченском горсуде следователь ФСБ Александр Паршутин заранее не сообщил, адвокаты считают — намеренно.