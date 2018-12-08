Попал не в свое кресло

Олег Королев двадцать лет руководил Липецкой областью. 2 октября президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Королева «по собственному желанию». И в этот же день Кремль назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Артамонова, человека, не связанного с местной элитой и регионом, сделавшего карьеру в банковской сфере, прошедшего по карьерной лестнице от начальника отделения в родном Буденновске (Ставропольский край) до вице-президента Сбербанка.

Липчане восприняли нового руководителя с надеждой на серьезную встряску политического застоя, в котором регион пребывает уже не один год. Мы в редакции «Новой» тоже давно ждали перемен в Липецкой области, за которой пристально наблюдаем с 2000 года, когда был убит редактор отдела спецпроектов газеты Игорь Домников. Установленные и осужденные исполнители преступления из ОПГ «Тагирьяновские» не стали скрывать, что заказ на преступление получили именно в Липецкой области, от вице-губернатора Сергея Доровского.

Это признал и суд, но уголовное дело в отношении Доровского было прекращено в связи с истечением срока давности.

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Надежды на серьезные перемены в Липецкой области пока не оправдываются. За два месяца работы в новой должности Игорю Артамонову удалось продемонстрировать, что в Липецк он прибыл без серьезных полномочий в принятии политических решений. Эти вопросы, по всей видимости, монополизированы администрацией президента. Артамонову, как и другим «молодым технократам», мобилизованным для управления регионами, в которых накопились серьезные социальные проблемы, доверено быть «крепким хозяйственником», разгребать ворох проблем. Но при этом — стреноженным мелочной опекой Кремля, лишением возможности принимать решения, которые лет 10–15 назад никому и в голову не приходило согласовывать с Москвой.

Подтверждением этой версии стало делегирование Артамоновым в Совет Федерации своего предшественника. И надо сказать, что передислоцирование Королева из Липецка в Москву прошло в духе спецоперации.

Покидая должность руководителя области, Королев заявил:

— Не хочу никуда уезжать. Я, конечно, могу претендовать на московские должности разные. Но я не хочу никуда уезжать. Я не для Москвы рожден.

Но 15 ноября один из депутатов Липецкого областного совета сложил свои полномочия. Политсовет липецкого регионального отделения «Единой России» стремительно в этот же день принял решение передать освободившийся мандат Королеву. Экс-губернатор даже не успел получить корочки, как Артамонов делегировал Королева в Совет Федерации от исполнительной власти Липецкой области. Хотя врио губернатора не имел полномочий на такое решение. Потому что закон определяет право делегировать в верхнюю палату только избранному губернатору. Под трудоустройство Королева в Совете Федерации экстренно готовится поправка в закон, легитимирующая «самоуправство» Артамонова.

Олег Королев. Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Очевидно, что назначение Королева членом Совета Федерации — это решение, принятое не в кабинете губернатора Липецкой области, а на Старой площади в Москве, в администрации президента России.

Сейчас в Липецкой области разворачивается новая кадровая история, способная окончательно закрепить за Артамоновым репутацию руководителя региона, отстраненного от принятия политических решений. Ожидается назначение первого заместителя губернатора. И прочат на эту должность спикера горсовета областного центра Игоря Тинькова.

Нам в редакции «Новой» Тиньков известен как «член команды» и воспитанник Сергея Доровского, заказчика убийцы нашего коллеги Игоря Домникова. Правда, сам Тиньков уже давно дистанцируется от уже покойного бывшего вице-губернатора.

У Тинькова есть серьезные бизнес-интересы в регионе, есть и серьезные связи в Москве, опираясь на которые, он рассчитывал сменить Олега Королева в должности губернатора области. Но Кремль сделал ставку на другого управленца. Хотя возможно, что Артамонов прибыл в Липецкую область именно для того, чтобы обеспечить «эволюционную» ротацию власти и, может, даже не пойдет на губернаторские выборы, уступив Тинькову. А сам вернется в Сбербанк.