Трамп без джерримандеризма

6 декабря закончился подсчет голосов в 21-м округе в Калифорнии, победу одержал демократ Ти Джей Кокс, и это означает, что демократы отобрали у республиканцев 40 мест в Конгрессе (для контроля над этой палатой им была необходима победа в 23 республиканских округах).

Однако наиболее важными являются выборы на уровне штатов, о чем мало говорили в России. При этом критики нынешнего президента США теперь контролируют на 7 губернаторских постов больше, чем до выборов. 30 губернаторов являются демократами и лишь 20 — республиканцами. Это имеет ключевое значение в процессе перекройки избирательных округов. Теперь демократы могут обеспечить более справедливую избирательную карту, противодействуя джерримандеризму.

Впервые термин «джерримандеризм» был использован 26 марта 1812 года в Boston Gazette для описания новых границ одного избирательного округа в штате Массачусетс, которые провел губернатор Элбридж Джерри. Термин представляет собой синтез двух слов — salamander и Gerry. Сегодня в политической науке этот термин означает нарезку округов так, чтобы это было максимально удобно для правящей партии. Например, включение в протестный городской округ лояльного сельского района.

После переписи 2010 года, когда республиканцы имели преимущество на уровне штатов, они обеспечили такие границы округов, что, несмотря на тот факт, что за демократов на выборах в Конгресс голосовало больше людей, республиканцы сохраняли большинство.

Каждые 10 лет в США проходит перепись населения. В очередной раз она случится в 2020 году. После переписи производится перекройка избирательных округов членов Палаты представителей, чтобы равное количество избирателей было в каждом округе. Она не касается сенаторов и выборов президента, поскольку сенаторы избираются от штатов, равно как и выборщики, голосующие за президента США, также представляют штат целиком. Это является предметом нескончаемых споров, поскольку, например, штат Калифорния с населением 39 млн человек имеет двух сенаторов, равно как и Вайоминг, самый малонаселенный штат — 563 тыс. человек, также представлен двумя членами Сената.

Партия, контролирующая большую часть штатов, имеет преимущество в процессе перекройки избирательных округов. В крайне упрощенном виде логика примерно такова: городские территории с большим количеством этнических меньшинств обычно голосуют за демократов; пригороды и сельская местность с белым населением часто отдают предпочтение республиканцам. Иными словами, не население избирает себе политиков, а политики подбирают себе нужный электорат. Процесс перекройки избирательных округов проходит следующим образом: после переписи населения законодательное собрание штата создает новую карту границ избирательных округов, которая впоследствии утверждается губернатором.

До выборов 2010 года республиканцы имели полный контроль над законодательными собраниями и губернаторами в 9 штатах, после — в 21. Полный контроль демократов тогда сократился с 16 до 11 штатов. По результатам выборов в этом году 22 штата полностью контролируются республиканцами, 14 демократами, 13 имеют разделенное правительство — одна партия контролирует губернаторский пост, другая одну или обе Палаты законодательного собрания. Разделенное правительство означает, что в этих штатах не будет джерримандеризма.

На этих выборах в Конгресс в 41 округе (4 прочно республиканских) (37 уверенно демократических) был кандидат лишь от одной партии, поскольку из-за специально подобранного электората у другой партии просто не было шансов и она не выставила кандидата. Перед выборами демократам существенно помог Верховный суд штата Пенсильвания, отнявший преимущество у республиканцев в нарезке границ округов (о чем я писал ранее — «Новая газета», № 20 от 26 февраля 2018 года).

В заключение важно подчеркнуть, что джерримандеризм имеет значение только в условиях низкой явки. Так, на промежуточных выборах с середины 1970 годов и до недавнего времени явка составляла около 40% населения, в этом году она достигла 49%, самого высокого показателя с 1914 года, — тогда 50% избирателей приняли участие в голосовании, где не решалась судьба Белого дома. При высокой явке политтехнологические уловки просто не работают.

Сергей Костяев,

преподаватель университета Ратгерс (США)