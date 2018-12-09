Дежурный телефон для соучастников

30 ноября, через девять дней после смерти нашего обозревателя и друга, Зои Валентиновны Ерошок, снова включен ее телефон. Соучастники «Новой газеты» получили обращение от редакции с номером. Как и прежде, телефон работает, чтобы те, кому нужна помощь, могли ее получить. Корреспонденты дежурят на нем по очереди. На первую неделю айфон-четверку, с которым Зоя Валентиновна не хотела расставаться, для дежурства дали мне: в газете она была моим учителем и куратором…

За это время пришло множество сообщений от читателей с благодарностью и соболезнованиями: «Безмерно жаль… Я знала вас только по публикациям много лет. Не представляла, что вы настолько близкий человек… Безмерно жаль…» «Спасибо, что вы есть!» «Просто хотела сказать, что то, что вы делаете, это очень круто. Думаю, вы даже не представляете, как много для нас, рядовых читателей НГ, значите». «Вы готовы продолжить дело Зои Валентиновны. Спасибо вам за это!» «Зоя Валентиновна! Скорбь еще очень сильна. Но ваши соратники готовы продолжить ваше дело. Это очень дорого, это очень важно и для вас тоже. Уверена, что вы им помогаете, вы с ними, а они с вами. Только скорбь еще очень сильна…» Всем мы отвечаем любимыми словами Зои Валентиновны: «Спасибо, спасибо!»

Нам звонят читатели, чтобы обратиться за помощью и поделиться проблемами. Редакция занимается темами, которые поступают по дежурному телефону. Если у вас есть что сообщить и чем поделиться, звоните нам.

Дежурная по телефону Ерошок

Анастасия Егорова,

«Новая»