Почему «Яндекс. Телефон» не телефон

29 мая 2018 года российская компания «Яндекс» представила свою первую, никем не ожидаемую, «железку» — умную колонку «Яндекс.Станция» — и публика зевнула от безразличия.

5 декабря 2018 года компания «Яндекс» представила свою вторую «железку» — «Яндекс.Телефон» — и публика зашлась в эмоциях. Это тем более удивительно, что никакого саспенса не было: «Яндекс.Телефон» во всей невыразительности своих ТТХ был подробно обмусолен недоброжелателями еще в середине июля.

Сама по себе презентация гаджета вряд ли бы сподвигнула меня писать эту реплику. Привлекло, однако, неадекватное бурление общества: даже не припомню, когда в последний раз доводилось читать так много смурных публикаций по столь малозначительному поводу.

Ажиотаж «телефонных экспертов» перекинулся на живых людей и вот уже третий знакомый за день меня спрашивает: «Стоит покупать Яндекс.Телефон?» Отвечаю вопросом на вопрос: «Сам как думаешь?» А мне: «Специалисты говорят, не стоит».

Мимо такого пройти никак не смог.

Если не изменяет память, «Яндекс.Телефон» — это второе отечественное вторжение в мобильную гаджетарию, обставленное публично. В августе 2010 года первому, по тем временам, человеку страны (президенту Дмитрию Медведеву) дали подержать в руках муляж концепта «уникального смартфона Yota для сети 4G в стандарте LTE», запланированного к выпуску в середине 2011 года.

Когда подошел срок, вдруг осознали, что LTE в стране не существует, поэтому производство отложили до лучших времен.

Лучшие времена наступили в декабре 2013 года. Смартфон показали публике и, продав на эмоциях 40 тысяч штук, вдохновились на создание новой модели — YotaPhone 2.

Знающие люди уверяют, что сегодня где-то на просторах Китая можно купить даже YotaPhone 3. В России, к сожалению, доступны только чехлы для него и защитные пленки.

И вот вторая громкая отечественная премьера — «Яндекс.Телефон». Ошибка (или — злонамеренное пыхательство) «телефонных экспертов» выражается в том, что они по непонятной причине анализируют событие в прямом контексте: вот, мол, полюбуйтесь — типа, новый смартфон, типа, российской компании. На самом же деле: «Китайская поделка по утроенной цене, на которой итальянской краской посредством немецкого оборудования нанесен логотип скрепного «Яндекса».

Злословят, будто «Яндекс.Телефон» — это почти неизмененная модель конца 2017 года тайваньского OEM/ODM производителя Arima Communication.

Упрекают, что цена «Яндекс.Телефона» завышена на 30–40% (17 990 рублей) и за те же деньги можно купить смартфоны с близкими характеристиками, однако уже от «взрослых» производителей: Huawei P20 Lite, Meizu Note 8, Oneplus 3, Lenovo Z5, Xiaomi Mi 8 Lite, Mi A2, Mi Max 3, Huawei Nova 3i, Honor 8X, Samsung Galaxy J4 / J6 / J8.

Все эти неприятки, безусловно, имеют место быть, однако, как бы это вежливее сказать, пробивают не в кассу.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

У меня полное ощущение, что российский потреббомонд под чутким руководством «телефонных специалистов» либо реально не понимает, что выпустил «Яндекс» (а главное — зачем), либо притворяется.

И напрасно, потому что практической пользы от нудных констатаций очевидного (Ах дорого! Ах китайское! Ах устарело!) не наберется даже на нос тети Гули.

Попробую повернуть премьеру, прошедшую под лозунгом «Телефон со своим Я», правильным боком к читателю.

На презентации устами протагонистов прямым текстом была артикулирована главная цель и назначение «Яндекс.Телефона» — объединить сервисы компании в единую экосистему.

Всё. Больше ничего. Если мы хотим что-то понять в этом гаджете и его роли на российском рынке, нужно его анализировать именно так, как его позиционируют.

Чайнафоны под собственным брендом многие годы кряду выпускают российские операторы сотовой связи, однако ни у кого не возникает соблазна упрекать МТС Smart Start 3 / Smart Turbo, Билайн Смарт 8, Мегафон Login 2, Tele2 Mini / Maxi Plus в неадекватном поведении на рынке. Откуда тогда берется предвзятость к «Яндексу»?

«Яндекс.Телефон» по замыслу маркетологов должен замкнуть на себя:

платежные операции с помощью цифровой наличности и банковских карт, обслуживаемых системой «Яндекс.Деньги» (для этого в смартфон вставили чип NFC и сканер отпечатков пальцев); прослушивание музыки на сервисе «Яндекс.Музыка» (чип Qualcomm Aqstic); навигацию с помощью «Яндекс.Карт», которые выглядят в российских реалиях привлекательнее гугловских (чип GPS); подключение к сервису «Яндекс.Телефонии» с виртуальной офисной АТС и связью VoIP (поддержка двух SIM-карт).

Поверх этого хозяйства усадили вездесущую «Алису». В отличие от остальных андрофонов на рынке «Яндекс.Телефон» претендует на поддержку своей интеллектуальной помощницы во всех установленных приложениях, равно как и умеет оживлять ее при выключенном экране.

Дабы избежать подозрений в предвзятом сочувствии, рапортую, что «Алису» из собственного смартфона я изгнал еще минувшим летом: она достала меня вульгарностью и беспардонностью, однако я допускаю, что кому-то «Алисина» манера хамить и непрестанно перечить тренирует, так сказать, мускул выживания и укрепляет бойцовский характер. Мне же больше по душе покладистая эппловская «Сири».

Каким образом «Яндекс» собирается замыкать на своем смартфоне многообразие сервисов, которые, вообще-то, доступны на любом гаджете, работающем, что под iOS, что под Android? С помощью старого как мир маркетингового хода под названием «заманушки и привлекашки» (то, что американцы называют perks).

Так, покупатель «Яндекс.Телефона» получает вместе с гаджетом:

полгода подписки на «Яндекс.Плюс», который включает в себя скачивание треков в высоком качестве на «Яндекс.Музыке», скидку 12% на аренду машин в «Яндекс.Драйве», доступ к премьерам на «КиноПоиске», скидку 10% на «Яндекс.Такси», дополнительные 10 Гб и скидку 30% в облаке на «Яндекс.Диске», бесплатную доставку товаров с маркетплейса «Беру» (при покупке свыше 500 рублей, правда, не во всех городах); 500 рублей на счет в «Яндекс.Кошельке» и 10% кешбэка с покупок; 300 рублей на поездки в «Яндекс.Такси»; безлимитное хранение в облаке фотографий и видеоклипов.

Кто-то из дотошных «телефонных экспертов» уже посчитал, что «заманушек и привлекашек» отвалили на 3 тысячи рублей. И если эти деньги вычесть из стоимости «Яндекс.Телефона», получим 15 тысяч — аккурат «красную цену» данного «железа».

«Телефонные эксперты» мотивируют рекомендацию не покупать «Яндекс.Телефон» такими меркантильными мелочами, как туманность перспектив обновления ОС, морально устаревшее «железо», отсутствие защиты от воды и падений, дефицит аксессуаров, неизбежные сложности с ремонтом за неимением сменных частей и т.п.

Все эти мелочи, как я уже говорил, не имеют к гаджету «Яндекса» ни малейшего отношения. Потому что «Яндекс.Телефон» — не коммерческий товар на перенасыщенном и конкурентном рынке смартфонов, а недостающее звено гигантской экосистемы. Экосистемы, которая не имеет в России ни аналогов, ни конкурентов.

Есть такой риторический прием: сначала приписывают сопернику аргумент, потом сами его победоносно развенчивают. Сначала придумали «Яндекс.Телефон» как игрока на рынке смартфонов, потом высмеяли за отсутствие конкурентных преимуществ.

Подспудно (видимо совсем по глупости) недруги сообщили размер полугодовой партии, заказанной «Яндексом» у китайцев — мол, 5 тысяч штук. Для российского-то рынка, где в год продается 26 миллионов смартфонов! Ха-ха-ха!

Сложно, наверное, догадаться, что сама эта цифра — 5 тысяч ожидаемых продаж — однозначно выводит «Яндекс.Телефон» из сферы коммерческой и переносит в сферу знаковую.

И тогда — сюрприз! — окажется, что «Яндекс.Телефон» — именно то, что «Яндекс» и заявил: Символ, замыкающий на себя одноименную экосистему.

Вот уж поистине — не хлебом единым.

Что касается вопроса, который мне задают знакомые и родственники: «Покупать « Яндекс.Телефон» или не покупать?», то ответ лежит на поверхности здравого смысла: если вам нужен смартфон выраженного middle-class’а, вам нравится «Алиса» и вы привыкли пользоваться сервисами «Яндекса», то не вижу ни малейшего повода для местечкового жеманства вокруг коммерческой неадекватности «Телефона со своим Я». Это всё от лукавого, зависть или обиды.