Сделка застопорилась

Во вторник, 11 декабря, должно было состояться так называемое «решающее голосованию» по выходу Великобритании из Евросоюза: членам парламента предстояло одобрить или забраковать сделку по Брекситу, согласованную Терезой Мэй с остальными членами ЕС. Дебаты в парламенте шли перед этим четыре дня. Однако в понедельник вечером Тереза Мэй заявила о переносе голосования и о новых, срочных переговорах с Брюсселем об условиях сделки.

По словам Терезы Мэй, пункт сделки о границе с Северной Ирландией «вызывает широко распространенную и глубокую озабоченность». «Если мы проведем голосование завтра, сделка будет отклонена при значительном перевесе голосов», — заявила премьер-министр. По закону, она имела право принять самостоятельное решение о переносе голосование. По мнению оппонентов, однако, это выглядит как попытка Мэй спасти сделку, которая не нравится практически никому, и себя — в должности премьер-министра.

«Было совершенно очевидно, что сделка премьер-министра не поддерживалась нынешним парламентом, однако она снова и снова повторяла, что это единственно возможная сделка», — заявил лидер Лейбористской — главной оппозиционной партии — Джереми Корбин.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвал решение Терезы Мэй «жалкой трусостью».

Черновик сделки по Брекситу был одобрен британским правительством 14 ноября — после долгих, мучительных переговоров. Сразу после одобрения сделки несколько министров, в знак несогласия с ее содержанием, подали в отставку.

Самым сложным пунктом сделки остается вопрос границы Северной Ирландии — части Соединенного королевства — и Ирландии. Жители обеих Ирландий выступают против возвращения жесткой границы после Брексита. В ходе переговоров Великобритании с Евросоюзом звучали разные предложения, но в конечном счете согласовали следующее: в ближайшие годы после Брексита Лондон и Брюссель подпишут соглашение о зоне свободной торговли, после которого необходимость в границе отпадет, а до тех пор Британия останется членом Таможенного союза. Предполагается, что соглашение будет подписано в какой-то момент переходного периода, который должен продлиться до декабря 2020 года.

Этот пункт категорически не устраивает многих сторонников Брексита. По сути, это компромисс, который позволяет заключить хоть какую-то сделку, но ничего не гарантирует Лондону. Противники сделки прогнозируют, что переговоры по созданию зоны свободной торговли затянутся на годы, и все это время Великобритания будет вынуждена оставаться в Таможенном союзе. А значит, будет вынуждена и дальше согласовывать с Брюсселем многие аспекты внутренней политики — в том числе, налоги и трудовое законодательство — а также торговые сделки с третьими странами. По мнению многих, это уничтожает весь смысл Брексита как такового.

Несогласие большинства со сделкой окончательно проявилось в ходе парламентских дебатов. По словам депутата-консерватора Стива Бейкера, бывшего замминистра по вопросам Брексита,

«сделка настолько плоха, что они не осмеливаются вынести ее на голосование в парламент».

По словам Терезы Мэй, она планирует провести срочные переговоры с Брюсселем. Что именно будет обсуждаться — не совсем ясно: глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже заявлял, что это окончательный вариант сделки — который, кстати, согласовывался несколько месяцев. И даже если Евросоюз допустит изменения каких-то пунктов соглашения, то вряд ли тех, которые касаются границы с Ирландией, здесь позиция Брюсселя тверда: жесткой границы быть не должно.

Что будет дальше — предсказать очень сложно. Лидеры малых оппозиционных партий — Шотландской Национальной партии и Либеральных демократов — уже пообещали свою поддержку лейбористам во главе с Джереми Корбином, если они поставят вопрос о вотуме недоверия Терезе Мэй. Только их голосов будет недостаточно, чтобы вотум прошел, однако сейчас против Мэй настроена значительная часть собственной Консервативной партии.

Одновременно вновь раздаются призывы к повторному референдуму. В понедельник утром Европейский суд постановил, что Великобритания, несмотря на достигнутые договоренности, может в любой момент до 29 марта решить остаться в составе ЕС.

Впрочем, это как раз единственный вариант, который категорически отметает Тереза Мэй: она не раз заявляла, что второго референдума быть не может.