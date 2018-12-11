«Череп мог сломать при иных обстоятельствах»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила в понедельник вынес приговор оперуполномоченным городского отдела полиции № 17 Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову. Полицейских признали виновными в жестоком избиении 41-летнего Станислава Головко. Избиение длилось три дня. Его итог: девять сломанных ребер, черепно-мозговая травма, отек мозга, многочисленные кровоподтеки и кровоизлияния. Но фатальную травму — перелом основания черепа — задержанный, по мнению суда, мог получить не в ходе избиения, а «при иных обстоятельствах».

Судья Анна Пфейфер заявила, что в деле имеются показания коллег подсудимых, согласно которым Станислав Головко упал при задержании, при этом был слышен хруст. По мнению судьи, это может свидетельствовать о том, что перелом основания черепа Станислав получил не в результате действий полицейских. «А все сомнения, согласно ст. 14 УПК, толкуются в пользу обвиняемых», — подчеркнула она.

Пфейфер полностью оправдала подсудимых по ч. 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть» (до 15 лет лишения свободы). Но признала их виновными по ч. 3 статьи 286 УК РФ — «Превышении должностных полномочий» (до 10 лет лишения свободы). И дала наказание, близкое к минимальному: старлею Быкову — 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, старлею Ялунину — 3 года и 4 месяца, а младшему лейтенанту Панову — 3 года и 6 месяцев.

Мотивировала судья свое решение тем, что полицейские ранее не судимы и не привлекались к административной ответственности, что у них и их родственников есть болезни, а у Анатолия Быкова — несовершеннолетний ребенок.

При этом и указанного срока оперативники в тюрьме не проведут: их задержали в октябре прошлого года, и 10 месяцев они находились в СИЗО, каждый день в котором им зачтется за полтора. Еще три месяца — под домашним арестом: здесь каждые два дня будут зачтены за один день в тюрьме.

В общей сложности сидеть каждому — около двух лет. С правом на УДО.

Приговором, правда, оказались недовольны обе стороны. Сами Ялунин, Быков и Панов настаивали на своей невиновности. Они объясняли, что Головко в отделении полиции находился в неадекватном состоянии и падал сам. А при одном из падений ударился головой о дверную коробку.

Родственники оперативников объясняли иначе: «Виноваты другие полицейские — те, которые задерживали Станислава». Такая версия выдвигалась и некоторыми свидетелями: они утверждали, что Головко при задержании упал сам, но сверху на него упал еще и оперуполномоченный Николай Лавренюк. Падение Лавренюка, дескать, и могло привести к перелому черепа.

Правда, как тогда объяснить тот факт, что Головко после задержания еще неделю был жив (3 дня в отделении и 4 дня в реанимации)? Да еще и выдержал трехдневное избиение.

Станислав в участке. Рядом — оперативник Дмитрий Панов. Фото из уголовного дела

Сам Николай Лавренюк факт падения на Головко в ходе следствия отрицал и указывал, что его просил рассказать о падении начальник отдела полиции № 17 Эдуард Губер. Последний после инцидента был смещен с занимаемой должности, но остался работать в правоохранительной системе.

Да и Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков лишь отстранены от работы: они будут уволены, если решение суда вступит в законную силу.

— Разумеется, мы подадим апелляцию.

В этом деле изначально многое было сделано неправильно: например, патологоанатом, который делал вскрытие, не зафиксировал труп на фото и видео,

— (продолжает) ...не зафиксировал первоначальные повреждения, — сказал «Новой» адвокат «Зоны права» Алексей Бушмаков, который представляет интересы сестры Станислава Головко Екатерины. — Может быть, это помешало судье разобраться в деле?

Свою апелляцию будут подавать и родственники осужденных.

Станислав Головко был задержан 27 сентября прошлого года по подозрению в краже 148 600 рублей из мебельного магазина. У него, как и у оперуполномоченного Быкова, остался несовершеннолетний ребенок.

Станислав с сыном. Фото из личного архива

Свердловская область