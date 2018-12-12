Сенька на Стеньку

Петр Саруханов / «Новая газета»

Мы с вами недооценили одно гениальное творение. Уже несколько лет, как в Екатеринбурге установлен памятник человеку-невидимке. Чудный замысел, увековечивающий героя Герберта Уэллса: бронзовая плита, на которой отпечатки ног. И всё! Никакой скульптуры на постаменте. Или, может, она там все-таки есть, но невидимка же…

Что тут гениального? А то, что в наших условиях невидимка становится невредимкой: сама никому не вредит, и ей нельзя нанести никакого вреда. Невидимую скульптуру не снесешь, не обольешь краской. Она не вызывает никакого раздражения и протеста. Стоит себе и пусть стоит (или сидит?) при любой власти.

В нашей стране, где много говорят о единстве, давно сложилась ситуация: все против всех. Бедные не любят богатых, патриоты — ​либералов, москвичи — ​понаехавших, жители равнины — ​обитателей гор… Уже сталкивались у нас фашисты и антифашисты, да и семиты с антисемитами по-прежнему друг к другу внимательны. А что уж говорить о том, как не любят граждане традиционной сексуальной ориентации тех, кто ориентируется в этом вопросе по каким-то другим вешкам. Ничего хорошего во всем этом нет, но если кто-то пугает народ гражданской войной, то как раз по этой причине ее в России не будет. Трудно представить, чтобы это разноцветье разделилось на условных красных и белых. Кто тут с кем сядет в одну тачанку?

Войны не будет, но можно предположить, что будет немало гражданских драк. Когда все на нервах, стычки возникают по любым поводам. Ленты новостей полны сообщений о драках в кафе, на парковке, на стадионе… На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров на одном из совещаний высказал возмущение: «Мне пришла просто жуткая жалоба. Мамочки в Салавате дрались в очереди к врачу. Это куда годится?»

Конечно, никуда не годится занимать очередь в детской поликлинике в пять утра. В таких условиях часам к девяти непременно надо кому-то вмазать, чтобы отчасти снять напряжение. И не­обязательно — ​матери другого ребенка. Можно врезать и медицинскому работнику — ​такой случай ранее был в том же Салавате во взрослой поликлинике. Тоже — ​очередь, тоже — ​скандал (недовольная ожиданием пациентка ударила сотрудницу лечебного учреждения) и тоже вызывали полицию. Полицию при этом не побили, что нередко случается при улаживании конфликтов. Вот только что закончилось следствие по факту избиения полицейского пассажиром поезда Карабула–Красноярск. Полицейский пытался утихомирить разволновавшегося пассажира, а тот, как сообщают СМИ, «схватил стража порядка за китель, оторвал один погон, повалил на пол и принялся избивать ногами».

И что же нам всем делать? Философа Канта читать, наверное. Для кого же, если не для нас, он писал: «Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека». Иммануил Кант по этому поводу высказался еще пару веков назад. Оппонируя ему, кто-то из современных мыслителей облил краской его могилу и памятник в Калининграде. Кто это сделал? Ясно лишь, что не моряки Балтфлота. К Канту у матросов нет вопросов. На Балтфлоте, как заявил начальник штаба флота вице-адмирал Мухаметшин, книг Канта никто не читал и никогда читать не будет. Мог бы для убедительности добавить, что моряки, кроме судового журнала, вообще ничего не читают.

Расхождения во взглядах естественны, но у нас они вовсе не безобидны. Вот, например, высказывает в Instagram свои взгляды на царя Ивана Грозного начальник управления образования города Чебоксары Дмитрий Захаров: «Личность царя противоречива в истории. Мы привыкли в школе видеть его тираном, кровожадным диктатором — ​те стереотипы, которые возникли в историографии XIX века, а затем перекочевали на страницы советских и российских учебников. Однако мало кто задумывается над созидательной ролью Ивана IV». Тем, кто не задумывается, чиновник напомнил о присоединении царем-созидателем Казанского и Астраханского ханств и других земель, что позволило расширить границы государства. При этом он, правда, не уточнил, каким способом осуществлялось присоединение. Уж не проводился ли в Казани и Астрахани референдум с приглашением международных наблюдателей и с отрубанием голов тем, кто пытался фальсифицировать голосование?

Ну, ладно, высказался чиновник о царе — ​имеет право. Другой может добавить, что Иван Васильевич внес вклад в укрепление семейных устоев и воспитание детей — ​есть тому свидетельства в Третьяковской галерее. Вопрос в том, в связи с чем делаются такие высказывания. Оказывается, в Чебоксарах собираются установить памятник Грозному. И не далее как в будущем году — ​к 550-летию столицы Чувашии. И что же получается? Иван Грозный снова приближается к Казани и вот-вот появится на другом берегу Волги. И как должна к этому относиться татарская общественность Казани, где ежегодно проводятся дни памяти защитников города от войск Ивана Грозного с проклятиями в адрес царя-завоевателя? Конечно, татары — ​рассудительный и сдержанный народ. И будем надеяться, что, услышав о памятнике Грозному, никто не запасется краской для внешних работ. Но возмущение в Сети уже высказано: «То есть нужно у нас поставить памятник тем, кто Москву сжег, что ли?»

Почему народ раздражен? Возможно, все больше ощущается отсутствие справедливости. «Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей», — ​писал Кант, но с Кантом вроде уже разобрались. Может, почитать Ленина? Ведь еще недавно считалось, что не было у нас более последовательного борца за справедливость. Ну так вот, один, кажется, почитал и перешел к действиям. Свежее сообщение: в Сергиевом Посаде 61-летний приезжий из Республики Коми сделал на памятнике Ленину «нехорошие надписи красной краской».

Надо полагать, коммунисты выразят гневный протест. Или им сейчас не до памятника вождю? Ну да, у них другая забота. Они митингуют против установки в Москве памятника Солженицыну.