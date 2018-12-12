Хлеб, соль, нары

В конце ноября мне позвонил Александр Любимов, бывший ведущий программы «Взгляд», а ныне — ​зампред «Партии Роста».

— Иван, у нас программа по возвращению в Россию беглых бизнесменов. По ней из Лондона в Москву приехал [свердловский предприниматель] Сергей Капчук. Вот только дела у него в России пошли совсем неправильно. Может он тебе рассказать?

Возвращение Сергея Капчука (известного на Урале бизнесмена, бывшего владельца Салдинского металлургического завода) в мае этого года наделало много шума. Федеральные СМИ наперебой рассказывали: «Беглый олигарх Капчук сдался России в Загребе», «Олигарх Капчук обратился к Путину с просьбой о возвращении на родину». Сам Сергей рассказывал российским журналистам, что за ним охотятся спецслужбы Великобритании из-за его позиции по делу Скрипалей: Капчук, находясь в Лондоне, публично заявлял, что считает власти Соединенного Королевства выгодоприобретателями отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

С таким бэкграундом он и вернулся в Россию 15 июня. Настоящее возвращение «блудного сына».

И вот теперь, спустя 6 месяцев, картина поменялась. «Я даже от тюрьмы уже не зарекаюсь», — ​говорит Сергей в начале нашего разговора.

Квартирное дело

Уголовное дело против Капчука — ​не предпринимательское и связано с периодом, когда он возглавлял представительство губернатора Свердловской области при президенте РФ.

По версии следствия, у регионального правительства в 1997 году возникла необходимость приобрести служебное жилье в Москве. Сделать это было решено не напрямую, а путем проведения взаимозачета со Свердловской железной дорогой. Железная дорога оплачивала квартиру то ли в счет погашения долгов перед областью, то ли в счет будущих налоговых отчислений (показания свидетелей по данному поводу разнятся). На покупку железнодорожники выделили 2 млрд неденоминированных рублей (2 млн рублей нынешних).

Сергей Капчук вместе с братом Константином, как утверждают следователи, приобрели на эти деньги трехкомнатную квартиру на улице Оршанской, но не для нужд Свердловской области, а для супруги Сергея Надежды Карповой. Та сразу после приобретения передала квартиру на баланс правительства области, но это уже, как считают следователи, не может считаться взаимозачетом между Свердловской железной дорогой и областным правительством.

Против братьев Капчуков было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 — ​«Мошенничество».

Сам Сергей Капчук поясняет, что в 90-е годы и область, и железная дорога могли приобретать недвижимость только по безналу. Но в таком расчете не был заинтересован ни один продавец.

— Банковская система не была развита, в цене был именно кэш. Когда речь заходила о безналичном расчете, продавец сразу взвинчивал цену в полтора-два раза. Поэтому области и пришлось вводить в сделку с квартирой физическое лицо, — ​говорит он. — ​Однако квартира после покупки была передана на баланс правительства области. Сам я в ней не жил, поскольку меня почти сразу перевели на работу в Екатеринбург. Сделку полностью курировал управляющий делами губернатора Сергей Туруновский. Что примечательно — ​он уехал из России после моего возвращения.

Следствие идет на посадку

Возвращаясь в Россию, отмечает Капчук, он хотел доказать свою невиновность.

— Когда в феврале в Лондоне у нас была встреча с Борисом Титовым, я поверил в возможность честного разбирательства. Титов не давал мне никаких гарантий по уголовному делу. Но у меня после разговора появилось полное ощущение, что дело будут расследовать щепетильно.

Расследованием дела Сергея Капчука занялось Главное следственное управление МВД по Свердловской области. По словам бизнесмена, при первой же встрече со следователем Вагизом Аглиуллиным тот предложил ему признать вину.

— В таком случае мне было обещано быстрое осуждение и формальное наказание, — ​говорит Капчук. — ​Меня это не устроило, потому что я не считаю себя виновным. И я предложил другой сценарий. Мне нужны очные ставки с людьми, которые были причастны к покупке квартиры: с бывшим управделами губернатора Сергеем Туруновским, с бывшим председателем правительства Свердловской области Алексеем Воробьевым и с бывшим заместителем начальника Свердловской железной дороги Петром Короткевичем. Однако следователь организовывать эти очные ставки отказался.

По словам Капчука, ситуация для него стала еще мрачнее, когда он начал знакомиться с материалами дела.

— Во-первых, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 20 ноября дал мне на ознакомление с двадцатью томами уголовного дела всего три дня. Во-вторых, в обвинительное заключение не попали важнейшие свидетельства. Например, показания бывшего председателя правительства Свердловской области Алексея Воробьева, который в 2002 году на допросе прямо заявил, что сделку целиком и полностью курировал управделами губернатора Туруновский: Туруновский определял, сколько денег нужно потратить на квартиру, одобрял ее выбор и даже распоряжался, какой ремонт там делать.

Алексей Воробьев также подтверждает, что в 2001 году представительство Свердловской области в Москве перестало пользоваться квартирой на Оршанской.

— То есть квартира была куплена, представительство ею пользовалось четыре года, но я каким-то образом присвоил деньги, — ​разводит руками Капчук. — ​При этом, когда я прошу организовать очные ставки с людьми, которые в этой сделке участвовали, мне отказывают. Но это еще полбеды. Когда я знакомился с делом, то обнаружил свои показания от 28 сентября и 1 октября [текущего года], которые не давал. Создается ощущение, что следствие не хочет разбираться, а нарочно подгоняет факты, чтобы меня осудить. Их рвение можно понять: честь мундира — ​ведь в 2006 году по «квартирному» делу уже осудили моего брата Константина, с которым мы якобы присвоили деньги. Если в отношении меня дело сейчас закрыть, то и Константин, получится, осужден незаконно. Поэтому нужен обвинительный приговор.

Квартира была, взаимозачета не было

«Новая газета» обратилась в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой разрешить следователю Вагизу Аглиуллину прокомментировать претензии Сергея Капчука. Из ведомства пришел ответ, что «в интересах предварительного следствия» Главное следственное управление ГУ МВД от комментариев воздержится.

Из материалов дела, которые частично оказались в распоряжении редакции, следует, что Свердловская железная дорога перевела два миллиарда неденоминированных рублей московской риелторской компании «Лименгон», фактическим владельцем которой следователи считают брата Сергея Капчука Константина. Компания «Лименгон» перевела деньги супруге Сергея Надежде Карповой. Та купила квартиру и передала ее на баланс правительства Свердловской области.

По мнению следствия, хотя де-факто область получила квартиру, де-юре считать произошедшее взаимозачетом между областью и Свердловской железной дорогой нельзя. Следствие опирается на решение арбитражного суда Свердловской области от 30.11.2001, признавшего соглашение о взаимозачете ничтожным. И раз взаимозачета не было, а сделка с использованием бюджетных средств была проведена, значит — ​было мошенничество.

Здесь стоит отметить, что брат Сергея Капчука Константин после начала судебного процесса компенсировал бюджету стоимость квартиры на Оршанской. В деле против Сергея Капчука ущерба нет.

Тюрьма никому не грозит?

Представитель российского бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади сообщил «Новой газете», что знает о ситуации с Капчуком, но отметил, что не стал бы говорить о конфликте бизнесмена со следствием.

— Конфликта здесь нет. Есть процедура правовой борьбы. Что касается угрозы тюрьмы, то у нас шесть вернувшихся в Россию бизнесменов, и лишение свободы никому из них не грозит.

«Новая газета» проанализировала все шесть кейсов вернувшихся в страну бизнесменов. Действительно, никто из них, кроме Сергея Капчука, не жаловался на следствие.

Но тот факт, что возвращение в Россию по «списку Титова» может обернуться тюрьмой, стало понятно из заявлений Генпрокуратуры. 23 октября официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной заявил, что прокуроры проверили дела 25 фигурантов «списка Титова» и «не нашли [среди них] незаконно возбужденных». «Если человек должен понести в соответствии с законом наказание, то он тоже должен сюда приехать, он должен оказать максимальную помощь следствию и в результате либо быть освобожденным от уголовного преследования, либо понести заслуженное наказание», — ​сказал Куренной.

Всего в списке претендентов на возвращение в РФ сейчас 52 предпринимателя. Четверо планируют вернуться на родину в ближайшее время.