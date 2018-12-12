За чей счет счетчик?

По итогам совещания в Белом доме вице-премьер Дмитрий Козак поручил министрам к весне 2019 года проработать вопрос о внедрении интеллектуальных систем учета газа (ИСУ) — «умных счетчиков», которые автоматически передают показания в центр учета, позволяя ресурсоснабжающим организациям оптимизировать издержки и бороться с хищениями.

Конкретных предложений озвучено не было, так как главной темой совещания в правительстве были системы учета в электроэнергетике — тема газа возникла «заодно», говорят источники «Коммерсанта». Законопроект об «умных счетчиках» на электроэнергию был принят в первом чтении еще в ноябре 2017 года, но затем обсуждение застопорилось: депутаты не смогли договориться об источниках финансирования программы.

При благоприятном исходе обсуждений ответственность за установку счетчиков для жителей многоквартирных домов ляжет на региональные энергосбыты, а экономия будет заложена в тарифы для населения. Сейчас, если человек самостоятельно не установит счетчик на коммунальные ресурсы (кроме газа), то ему придется платить за них по повышенным коэффициентам.

Впрочем, зачастую это все равно выгоднее, чем покупать индивидуальные приборы учета. По данным Минэнерго РФ, доля «умных счетчиков» в сетевом комплексе РФ составляет не больше 10%, а для их повсеместного внедрения понадобится до 4 трлн рублей.

Вполне возможно, что в будущем опыт энергетиков попробуют перенести на потребление газа, тем более что эта идея всплывает уже не в первый раз. По оценкам «Коммерсанта», с учетом стоимости одного счетчика в 5 тысяч рублей установка ИСУ в 25,6 млн домовладений и квартир, подключенных к центральному газоснабжению, может стоить порядка 130 млрд. Кто должен будет заплатить за внедрение современных технологий в ЖКХ, в правительстве еще не решили.

Зато в СМИ уже есть предположения о потенциальном поставщике оборудования. Крупнейший оператор и производитель ИСУ в России — компания «Современные Радио Технологии». 45% в структуре «СРТ» недавно приобрел бизнесмен Игорь Ротенберг, пишет издание «Открытые медиа». Еще 35% акций принадлежит Андрею Шипелову — партнеру Ротенберга по компании, которая управляет системой «Платон». «СРТ» уже выигрывала контракты на поставку систем учета для «Газпрома» и администрации города Жуковского.

Представители Ротенберга отказались давать комментарий «Новой газете», сославшись на отсутствие информации о планах правительства по обязательной установке газовых счетчиков. Источник «Новой» в сфере ЖХК сообщил, что если эта инициатива будет реализована, то подрядчика будут выбирать на конкурсных условиях.

Эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что в газовой сфере установка «умных счетчиков» не столь актуальна по сравнению с электроэнергий или горячей водой. Если не считать домов без центрального отопления, потребление газа в средней семье не так велико. То есть даже в случае снижения тарифов экономия будет несущественной и окупить траты на установку ИСУ не удастся. Бенефициарами станут прежде всего поставщики жилищно-коммунальных услуг.

При этом 5 тысяч за покупку счетчика — очень заметная сумма для бюджета большинства россиян. Удобство в эксплуатации и возможность платить только за свое потребление, а не в общий котел, прельщает многих потребителей, но остается вопрос об экономической целесообразности такого перехода. Пока что россиянам легче снимать показания приборов учета по старинке.