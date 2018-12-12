«Я не знал, что такое Росгвардия и почему ее нельзя трогать»

карточка процесса Где: Мещанский районный суд Кто: Ислям Малеков Статья: 318 ч. 1 УК РФ (Применение насилия к представителю власти) Стадия: судебное следствие Грозит: до пяти лет колонии

Мещанский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении 28-летнего Исляма Малекова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти. Парень прославился тем, что в московской подземке поднял на руки росгвардейца и пронес его несколько шагов.

Инцидент произошел 6 мая 2018 года на станции «Сухаревская». Находясь в компании знакомых, Малеков подошел сзади к дежурившему в метро силовику, обхватил его за талию, пронес несколько метров и поставил на ноги. Объектом шутки оказался служащий Росгвардии Александр Матвеев. Знакомый Малекова снимал процесс на видео, которое вскоре попало в интернет и широко разошлось в соцсетях. На Малекова завели уголовное дело. По версии следствия, у Малекова был умысел на применение «неопасного насилия» в отношении росгвардейца «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Из обвинения следует, что Малеков подошел к силовику «из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений с целью воспрепятствования его законной деятельности, желая помешать ему исполнять свои обязанности».

В качестве меры пресечения Малекову была избрана подписка о невыезде. Суд начал рассматривать дело еще в конце сентября. Процесс несколько раз откладывали.

На первом заседании потерпевший Матвеев рассказал, что обвиняемый объяснил свой поступок тем, что перепутал его со своим другом такого же невысокого роста. По его словам, Малеков извинился, «но сделал это неискренне».

Росгвардеец рассказал суду, что не испытал физической боли, но то, что видео инцидента оказалось в интернете, причинило ему моральный вред.

На том же заседании допросили и друга Малекова — Дмитрия Кузина, который тоже служит в Росгвардии и за которого Малеков принял потерпевшего. Кузин допустил, что Малеков мог перепутать его с Матвеевым, так как они одинаково невысокого роста. Адвокат обвиняемого Юрий Сергейчик пытался выяснить, по своей ли инициативе Матвеев написал заявление в полицию спустя два дня после инцидента. Тот ответил утвердительно.

На третьем заседании зачитали показания троих свидетелей-силовиков. Они не явились на допрос в суд. Из показаний росгвардейца Максима Сычева, дежурившего на станции, следует: инцидент произошел, когда патрульные отвлеклись, помогая пассажирам метро. «К нам обратились две женщины, которые на английском языке стали спрашивать, как пройти до Кремля. После чего я развернулся и увидел, как молодой человек нес патрульного Матвеева».

Из показаний свидетелей следует, что после инцидента Малеков сразу извинился и объяснил, что сделал это ради шутки. Патрульный Матвеев извинения принял и не имел к нему претензий, поэтому

в комнате полиции командир отделения принял решение не привлекать Малекова к административной ответственности.

Адвокат Сергейчик попросил судью приобщить к делу несколько документов, характеризующих его подзащитного: письмо от начальника полиции ОВД «Новокосино» Москвы и характеристику от старшей по дому, где живет парень:

«Малеков Ислям участвует в благоустройстве прилегающей территории, занимает активную гражданскую позицию, является очень вежливым воспитанным молодым человеком. Уважает старших, в чем-либо предосудительном замечен никогда не был, занимается спортом, вредных привычек не имеет».

Судья Оксана Горюнова приобщила к делу все документы.

Участники процесса изучили и запись инцидента, попавшую в интернет, после чего суд выслушал показания Малекова. «Виновным себя признаете?» — спросила у него судья.

— Нет. Я виновным себя не признаю, так как я обознался. У меня не было никакого злого умысла поднимать сотрудника Росгвардии. Когда я поднимал молодого человека, я даже не знал, что такое Росгвардия.

Я узнал, только когда мне разъяснили в Следственном комитете, что такое Росгвардия и почему ее трогать нельзя, — ответил подсудимый.

Допрос продолжил адвокат:

— А почему вы именно таким образом решили с ним поздороваться?

— Ну у нас дружеские отношения. Это нормально для нас. Всегда так практически делаем.

— То есть ваши действия были направлены на дружескую шутку?

— Да, на дружескую шутку. Ни в коем случае не неуважение к сотруднику власти. Я ничего плохого не собирался делать.

Прокурор попыталась выяснить у обвиняемого, что он думает о моральной стороне инцидента:

— Как вы думаете, вы принесли ему моральный вред своими действиями?

— Я считаю, нет. Я извинился, он принял мои извинения. То, что он написал… то, что ему сказали написать на меня заявление, — очень интересно, конечно, потому что на тот момент он ко мне никаких претензий не имел.

Наказание по части 1 статьи 318 УК РФ, по которой судят Исляма Малекова, предполагает лишение свободы на срок до пяти лет колонии. Следующее заседание — 14 декабря.

Барият Идрисова — для «Новой»