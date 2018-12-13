Террорист уехал на такси

Подробности трагедии на Рождественом рынке в Страсбурге 11 декабря рассказал всей стране Реми Эйтц, глава прокуратуры Парижа (которая занимается всеми делами о терроризме).

Во вторник, 11 декабря, примерно в 19.50 злоумышленник открыл огонь в самом центре Страсбурга, на rue des Orfеvres.

Чуть раньше в центр города, расположенный на острове (он называется Большим), этот индивидуум вошел по мосту (Pont du Corbeau). На мосту — один из пунктов «контроля безопасности», где по плану с 11.00 до 20.00 должны досматривать людей, входящих в центр.

Конечно, человек с пистолетом и ножом легко мог пройти на Большой остров в 20.05, или, например, в 10.55, или въехать туда на трамвае, но он прошел пешком и именно до 20.00 — да еще по мосту, расположенному напротив «главного входа» на Рождественский рынок.

После стрельбы на улице des Orfеvres, он атаковал людей еще в двух точках центра. Потом сбежал с Большого острова по другому мосту — Saint-Martin, где сначала

убил еще одного человека, а потом «взял такси» и уехал.

Карта нападений Шеката в центре Страсбурга. Интерактивная карта (c) Les Dernières Nouvelles d'Alsace — по ссылке

Такси привезло его в расположенный южнее квартал Neudorf, и тем же вечером сообщалось, что стрелявший укрылся на rue d’Epinal, которую окружили со всех сторон. Но потом выяснилось, что на этой улице преступника то ли не было вовсе, то ли он ушел сквозь оцепление.

«В период с 20 до 21 часа (преступник) дважды вступал в перестрелку с силами правопорядка» и был ранен, но ему удалось уйти», — рассказал министр внутренних дел Кастанер той же ночью на пресс-конференции в Страсбурге. И объявил, что

на всей территории страны вводится «максимальный уровень террористической угрозы».

Пока этот «уровень» никак не повлиял на повседневную жизнь — даже в Страсбурге уже в четверг почти все работало, включая школы и детские сады, и говорили о том, что вот-вот откроют и Рождественский рынок. Впрочем, власти имеют право в любой момент объявить о введении чрезвычайных мер безопасности. В том числе запретить митинги.

Ранения в теракте получили двенадцать человек, погибли трое (данные на вечер четверга).

Погиб 61-летний житель Страсбурга, который пришел в ресторан с женой и сыном, чтобы выпить по стаканчику, и ждал их на террасе.

Погиб 45-летний турист из Таиланда, который вместе с женой гулял по мосту Saint-Martin. Потом стало известно, что они в этот день должны были быть в Париже, но отменили поездку из-за протестных акций «желтых жилетов».

Погиб беженец из Афганистана Камаль, молодой парень, открывший в Страсбурге свою автомастерскую. Он вышел погулять на Рождественский рынок с женой и двумя детьми. Одного ребенка Камаль держал на руках. Террорист сзади похлопал Камаля по плечу и выстрелил ему в голову. «Жена и дети не пострадали», — сообщил потом прокурор.

Известно имя стрелявшего — это 29-летний житель страсбургского квартала Koenigshoffen Шериф Шекат, «злостный рецидивист», который до этого был «осужден 27 раз — в основном во Франции, но также в Германии и Швейцарии».

Несколько раз сидел в тюрьме, «где и «радикализировался», но только в религиозном аспекте, никогда не было признаков его готовности совершить теракт», — заявил госсекретарь при министре внутренних дел Лоран Нуньес. Последний раз его посадили в Германии в 2016-м за ограбление аптеки и зубоврачебного кабинета (из кабинета вынес наличные деньги и золотые коронки). Отсидел он год с лишним и был «выслан во Францию».

С пометкой об «исламистской радикализации» Шекат с 2015 года состоял в т.н. базе «S», куда заносят людей, представляющих «потенциальную угрозу» Французской Республике. «Он был на контроле DGSI (французской внутренней разведки. — Ю.С.)», — рассказал прокурор.

Выходит, что это уже 14-й теракт во Франции, совершенный людьми из базы «S». Понятно, что нельзя спекулировать на тему неэффективной работы полиции и разведки — ведь одних только «радикализированных исламистов» в базе около 10 тысяч, и нельзя всех держать на постоянном контроле, но, может быть, для «злостного рецидивиста» стоило сделать исключение.

Впрочем, его вроде бы вот-вот должны были задержать. Утром 11 декабря, то есть в день теракта, на квартиру к Шекату приходили с обыском и планировали арестовать его самого — по делу о вооруженном ограблении, — но Шеката дома не оказалось. В квартире нашли гранату и пистолет.

Ориентировка на террориста Шерифа Шеката / EPA

Вечером в среду, 12-го, МВД распространило фотографию Шеката.

Его разыскивают более семисот жандармов и полицейских, на французских границах ввели «повышенные меры контроля».

Утром 12-го госсекретарь Нуньес на вопрос о том, мог ли преступник скрыться в Германии, ответил: «Не исключено».

Таксист, который вез террориста от моста Сен-Мартен, потом рассказал телеканалу BFMTV, что Шекат поделился с ним своей «мотивацией».