Настали времена почище

Днем 13 декабря президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Подразумевается, что теперь Антон Вайно и его команда должны обеспечить «организационно-штатные мероприятия» по переносу столичных функций из одного города в другой. Важно отметить, что о переносе столицы начали говорить еще пару месяцев назад, когда в Приморском крае были назначены перевыборы губернатора, и поставленный Кремлем кандидат-самовыдвиженец Олег Кожемяко провозгласил перенос одним из пунктов своей предвыборной кампании. Кроме того, Хабаровск, власти которого с самого начала изначально были против переноса, не прошли проверку на лояльность: там в ходе выборов 9 сентября победил не кандидат от «Единой России», а выдвиженец от ЛДПР Сергей Фургал.

Перенос столицы региона — история во внутриполитической повестке крайне нечастая, поэтому любопытно понять, что это изменит для самих жителей как новой столицы, так и Хабаровска, которая лишилась статуса главного округа центра. «Новая» спросила у экономиста и политического географа, зачем и кому нужны все эти процедуры, а также как улучшится/ухудшится положение горожан.

Наталья Зубаревич экономист

«Надо было показать, какой крутой Кожемяко»



— Ничего, ничего не изменится. Это политическое решение, расслабьтесь. Аппарат полпредства маленький, рабочих мест создает немного, фонд развития Дальнего Востока тоже там… Тут разговор идет о нескольких сотнях человек администрации, с обслуживающим персоналом, может, больше [которых нужно обеспечить работой и перевезти], но с другой стороны обслуживающий персонал будут убирать уже во Владивостоке. У нас полпредство пытается заниматься инвестициями, но как-то у него не очень получается. Так что экономически во Владивостоке не поменяется ничего.

Хабаровск, конечно, расстроится: он перестал был столицей федерального округа. Такие вещи люди воспринимают не очень хорошо, это понятно. Но это политика: под выборы, чтобы ублажить население, показывают, какой крутой Кожемяко — договорился, вот они теперь столица. Все понятно, как дважды два.

Дмитрий Орешкин политический географ

«Регион все равно будет деградировать»



— Во-первых, перенос связан с высокой обеспокоенностью Владимира Путина в связи с проблемами Тихоокеанского региона. Там нарастает оборонная активность, Китай быстро развивается, и Соединенные штаты тоже активничают, в КНДР какие-то изменения происходят. Владивосток — все-таки главная оборонная точка на Дальнем Востоке, а Владимир Путин по ментальности человек военный.

С другой стороны, ничего существенно важного за этим не стоит, регион будет все равно деградировать, люди будут все равно уезжать. Может быть, там будет проще, может, получится эффективнее управлять финансовым потоком с центра, контролировать траты, чтобы поменьше воровали и так далее. Применительно к развитию территории это ничего не значит.

Что касается Хабаровска, в некотором смысле это убирает его некоторую долю самоуверенности, самоощущение. Теперь он будет воспринимать себя как еще более очевидная провинция на окраине империи.

Это плохо для Хабаровска, но и не хорошо для Владивостока.

Политический вес Кожемяко этот перенос, конечно, увеличивает — Путин ему больше доверяет. Видимо, во Владивосток теперь будут закачиваться еще более серьезные ресурсы, связанные с обороной. Но будет двоевластие: с одной стороны, надо, чтобы полпред за Кожемяко следил, чтоб он лишнего не взял, но и Кожемяко должен будет посматривать за этим самым главой федерального округа. С точки зрения вертикального менеджмента это неправильно.