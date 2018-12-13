Шлагбаум и красота

Железнодорожники и армейцы провели во вторник и среду заключительные поединки в групповом этапе главного турнира Старого Света. Но если на «Фельтинс-Арене» наш паровоз уныло сошел с рельсов, то на «Сантьяго Бернабеу» конармия устроила настоящий спектакль, всадив три безответных мяча в ворота «сливочных». Правда, подопечные и Юрия Семина, и Виктора Гончаренко весной будут смотреть еврокубки по телевизору.

К 6-му туру у двух московских клубов, имевших в активе по одной победе, шансы на выход в плей-офф оставались, скорее, теоретические. И к сожалению, лишь на продолжение борьбы во второстепенной Лиге Европы. Для чего требовалось не только побеждать решивших свои задачи «Шальке» и «Реал», но и надеяться на осечки конкурентов — «Галатасарая» и «Виктории» — в параллельных встречах. Причем в домашние ошибки турок и чехов, положа руку на сердце, верилось больше, чем в сенсационные результаты в Гельзенкирхене и Мадриде. Хотя «Локомотив», отправивший в Черкизове в предыдущем раунде в нокаут «Галатасарай», и обещал дать бой «горнякам», чтобы улететь с женами в отпуск с абсолютно чистой совестью.

Вот только на что уповали сам Юрий Семин и проводники его идей, с первых минут сосредоточившиеся на обороне своих ворот, когда требовалось прежде всего рисковать и забивать, понять было сложно. Тем более что «Шальке», занимающий в первенстве Германии 13-е место и выставивший ко всему прочему полурезервный состав, разбомбить столичную команду не стремился. Однако Денисов и компания от своей пассивной модели не отступили и тогда, когда в Турции за полчаса до дедлайна «Порту» повел со счетом 3:1, открыв тем самым для «Локо» спасительный запасной путь. Но ни вышедший на замену Федор Смолов, ни Фарфан с Хеведесом, прекрасно знавшие каждый сантиметр некогда родного газона, на рождественский подарок так и не сподобились. А вдобавок не удержали даже ничью и полагающиеся за нее 900 тысяч евро.

Армейцы же еще 27 ноября не одолели в «Лужниках» «Викторию», свалившись в самый подвал таблицы. Правда, надежды воспарить красно-синие не теряли. А легионер ЦСКА Арнор Сигурдссон и вовсе повеселил испанскую прессу фразой: «Если мы дернули «Реал» у себя, то почему же не сможем заколоть его в Мадриде?» Но сказать легко, а вот сделать, учитывая, что «галактикос» не уступали на «Бернабеу» нашим командам 27 лет и забивали в 44 (!) домашних матчах Лиги чемпионов подряд, не удалось. И чтобы провернуть московский фокус, солдатам Гончаренко помимо октябрьского везения и расслабленности хозяев требовалась реальная ловкость ног с долей креативного мышления. И, как говорится, все срослось. ЦСКА осмелел и по-партизански двинул к воротам Тибо Куртуа, которому еще долго будет сниться удар Федора Чалова, положившего мяч в дальний угол в стиле Криштиану Роналду. А под занавес тайма 9-й номер армейцев отдал шикарный пас пяткой на Фернандеса, и после прострела и рикошета Георгий Щенников не менее эффектно отправил второй мяч в испанские ворота.

После перерыва лучший клуб мира напирал и продолжал владеть территорией, но ЦСКА защищался по заветам «Рубина» и, к ужасу местных фанатов, довел дело до разгрома. Крутую точку по иронии судьбы поставил тот, кто больше всех верил в нереальное: исландец Сигурдссон. Вот только получить билет в Лигу Европы красно-синим было не суждено: «Виктория» сломала-таки в Пльзене «Рому» и сохранила за собой третью строчку.

Таким образом, армейцы хоть и сотворили шедевр и вписали свои имена в историю (так «Реал» не унижали в еврокубках никогда), но в целом миссию в очередной раз провалили. «Дважды обыграть «Реал» и не пройти дальше — безумно обидно. Но мы сами виноваты», — подвел итог выступлений Виктор Гончаренко. От себя добавлю, что обидно еще и потому, что ЦСКА, заработавший за участие в турнире более 20 миллионов евро, по показателю средней посещаемости домашних матчей (63 052 человека) попал в компанию к «Реалу», «Баварии», «Интеру» и «Боруссии».