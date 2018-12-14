Немецкий стандарт

Оставаться рядом друг с другом

Обращение посла Германии Рюдигера фон Фрича к читателям «Новой газеты»

Слева направо: немецкий астронавт Александер Герст, посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич, российский космонавт Сергей Прокопьев. Фото: Посольство Германии в Москве

Дорогие читатели!

Непредвзятый взгляд на германо-российские отношения позволяет увидеть живую и красочную картину: очень долгую и полную поворотов историю как с хорошими и плодотворными, так и в высшей степени драматичными, трагическими периодами.

В то же время характерным для взаимоотношений наших народов является необычайно тесный обмен в интеллектуальной, экономической, научной и культурной сферах. Многие немцы обрели новую родину в России, а русские — в Германии. Порой семейные связи между немцами и русскими уходят своими корнями далеко в историю. В течение этих долгих лет у нас сформировалось глубокое понимание мышления друг друга.

Несмотря на то, что нынешние времена по известным причинам нельзя назвать простыми, мы можем — и, я бы сказал, должны — воспользоваться этим потенциалом и остаться рядом друг с другом, вместе предпринимать все для того, чтобы эта большая Европа, к которой Россия все же преимущественно себя относит, сохранила шанс на светлое совместное будущее. На это были направлены наши старания в прошедшие годы — в торговле и науке, в рамках культурного обмена и во время встреч наших граждан было много позитивных событий и изменений. Динамично развивается экономический обмен, увеличивается количество вузовских партнерств, продолжает расти число новых молодежных контактов, на высоком уровне остается взаимный интерес к языкам и культурам наших стран.

В сегодняшней вкладке мы бы хотели представить вам некоторые тенденции и важные события в германо-российских отношениях, которые ожидают нас в 2019 году.

Так, например, в 2019 году мы проведем совместный Год научно-образовательных партнерств. Планируется вдохнуть новую жизнь в вузовские партнерства, поспособствовать научному обмену и реализовать новые проекты. Насколько успешно уже сейчас складывается наше партнерство, демонстрирует проект, проходящий на высоте 400 км над нами. На борту Международной космической станции (МКС) в мире и согласии совместно работают и проводят научные исследования немцы, россияне и американцы. Германию в настоящий момент представляет Александер Герст, Россию — Сергей Прокопьев.

В 2019 году будет отмечаться 30-я годовщина падения Берлинской стены, символа холодной войны и разделения Европы. В конечном итоге это событие привело к объединению Германии и тем самым — к установлению окончательного мирного порядка в Европе после завершения Второй мировой войны, в чем тогдашний Советский Союз, возглавляемый Михаилом Горбачевым, сыграл очень важную роль.

В 2019 году исполнится 100 лет с того дня, как Вальтер Гропиус основал в Веймаре знаменитую школу архитектуры, искусства и дизайна Баухаус, в которой также преподавали и учились специалисты из России. В те годы выдающиеся художники, дизайнеры и архитекторы из Германии, России и других стран поставили перед собой цель создать в достаточной мере комфортную и доступную обстановку для людей. Идеи Баухауса были подхвачены по всему миру и впоследствии, получив развитие за рубежом, повторно оказали влияние на саму Германию.

Еще одна юбилейная дата 2019 года — 190 лет с того момента, как великий немецкий исследователь Александр фон Гумбольдт, 250 лет со дня рождения которого мы также отмечаем в наступающем году, отправился по приглашению императора Николая I в масштабную сибирскую экспедицию.

Однако мы вместе хотим уделить внимание и вызовам современности. Что нам необходимо совместно предпринять для того, чтобы восстановить потрясенные в ходе кризисов общества по окончании конфликтов в этих странах? Этим вопросом занимается Германская академическая инициатива для беженцев (DAFI) — проект, который реализуется и в России.

Как сказывается ситуация в глобальной политике на германо-российских экономических и торговых отношениях? Очень хорошие статистические данные, как уже было сказано выше, вселяют надежду. Будет ли эта тенденция устойчивой — об этом на страницах вкладки расскажет председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Благодарю «Новую газету» за это приложение, раскрывающее в равной степени интересные и актуальные темы. Желаю всем читателям «Новой газеты» множества впечатлений и открытий, счастливого Нового, 2019 года и светлого праздника Рождества!

Ваш Рюдигер фон Фрич

Германские компании остаются верны российскому рынку

Несмотря на непростые времена, германский бизнес сохраняет деловую активность в России на высоком уровне и по-прежнему лидирует по показателям локализации производства. Об этом свидетельствуют масштабные проекты германских компаний на российском рынке, которые серьезно вкладываются в российскую экономику — причем не только деньгами, но и инновациями, трансфертом ноу-хау и технологий.

В 2018 году германские компании на российском рынке, как и их российские партнеры, отметили подъем. Так, например, КамАЗ и ООО «Даймлер КамАЗ Рус» заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом сроком на 10 лет, в течение которого автоконцерны вложат 46,5 миллиарда рублей в развитие модельного ряда грузовиков КамАЗа и Mercedes-Benz. С российским автогигантом сотрудничает и китайско-германская компания — производитель промышленных роботов KUKA Robotics RUS. Летом компании подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на производстве в Набережных Челнах будут внедрены промышленные роботы.

Параллельно Volkswagen Group Rus начала собирать внедорожник Skoda Kodiaq на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Инвестиции в запуск производства составили 87,5 млн.

Ну а крупнейший германский IT-разработчик SAP открыл в Москве Digital Leadership Centre — инновационную площадку для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с российскими клиентами и партнерами. Это второй по размерам центр SAP из восьми во всем мире, инвестиции в проект составили около 20 миллионов евро.

Разумеется, подъем отмечается не во всех отраслях. Сейчас комфортно чувствуют себя те компании, которые растут вместе с развивающимися отраслями. В первую очередь это предприятия химической промышленности, производители лекарственных препаратов, одежды, текстиля и мебели. Позитивно настроены и автопроизводители. С января по сентябрь рост российского авторынка составил 15%.

Растут быстрее рынка

Тем не менее настроения в германском бизнес-сообществе сейчас сдержанные, так как российский рынок переживает непростые времена. По данным ЦБ РФ, с января по август 2018 года отток капитала из России увеличился до $26,5 миллиарда, а приток иностранных инвестиций сократился с $5,6 до $1,7 миллиарда.

И все же в России работают 4965 предприятий с германским участием, на них приходится свыше 270 тысяч рабочих мест в стране, и отрицательный тренд сменяется положительным, что отражают и наши опросы по деловому климату. 30% компаний — членов Российско-Германской внешнеторговой палаты — планируют новые инвестиции уже в этом году, 63% заявили, что им удалось увеличить оборот в России. При этом рост экономики в прошлом году составил всего 1,5%. Иными словами, германским компаниям удалось вырасти сильнее рынка.

За последние годы российскому правительству удалось улучшить инвестиционный климат в некоторых отраслях, что отразилось в рейтинге делового климата и благоприятных условий для ведения бизнеса: по оценке Всемирного банка, Россия поднялась в нем на 31-е место. При этом, с другой стороны, разрыв между блестящими макроэкономическими показателями и скромным ростом экономики, как и прежде, велик. Следующий год станет для российской экономики переходным, так как ее рост, по разным оценкам, может замедлиться до 1,4%–1,5%. Сложные политические отношения рождают новые проблемы. Например, количество вопросов, с которыми компании обращаются в наш отдел по взаимодействию с государственными органами, увеличилось более чем в два раза.

Адаптировались к санкциям

Дополнительным фактором тревожности являются санкции и ответные санкции. Причем если к санкциям ЕС против России и ответным санкциям РФ германский бизнес адаптировался, то американские санкции, введенные в 2017 году и усиленные в апреле, являются главным фактором риска для германского бизнеса. По данным опроса, который мы провели среди компаний — членов Российско-Германской внешнеторговой палаты, — практически все германские фирмы ощутили прямое воздействие санкций на свой бизнес. Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса в сотни миллионов евро, в масштабах деятельности всего германского бизнеса в России нависает угроза миллиардных потерь. Однако, несмотря на все ограничения, германские компании остаются верны российскому рынку. 70% респондентов планируют сохранить активность на прежнем уровне, а 30% собираются даже увеличить ее вопреки санкциям.

Как крупнейшая иностранная бизнес-ассоциация России, мы разделяем их оптимизм и уверены в высоком потенциале российского рынка. Мы тесно взаимодействуем с российскими госорганами и уверены, что рано или поздно условия для иностранных инвесторов в России снова станут более благоприятными. Ведь для того, чтобы расти, российской экономике очень нужны западные инвестиции и инвесторы. На этом фоне российско-германское деловое сотрудничество, стоящее на прочном фундаменте, будет развиваться и дальше.

Маттиас Шепп,

председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты

Студенческий билет в будущее

Стипендиальная программа ДАФИ для беженцев

Как получить образование, когда в стране бушует война? У большинства беженцев ответа на этот вопрос нет. Кому-то не хватает документов для зачисления в учебные заведения, кому-то — элементарно денег. ООН делает все возможное, чтобы дети беженцев освоили хотя бы основную школьную программу, но о продолжении учебы в старших классах и тем более в вузе большинству юношей и девушек, чьим семьям пришлось покинуть охваченные конфликтами регионы, остается лишь мечтать. Потерянные поколения, чье будущее принесено в жертву кровавому настоящему. Но у одаренных ребят есть шанс — его им дает стипендиальная программа Немецкой академической инициативы для беженцев имени Альберта Эйнштейна (Deutsche Akademische Fluchtlingsinitiative Albert Einstein, DAFI).

Стипендиальная программа ДАФИ была создана в 1992 году и финансируется правительством Германии. Ее главная цель — помочь талантливым молодым людям в освоении профессии для дальнейшего трудоустройства. Зачастую ДАФИ покрывает не только всю стоимость обучения в вузе или профессиональном училище, но и берет на себя многие сопутствующие расходы: приобретение учебной литературы, проезд на транспорте, жилье.

В последние годы в мире тлеет множество конфликтов, приведших к резкому росту числа беженцев, в первую очередь из охваченной войной Сирии. Именно поэтому правительство Германии регулярно увеличивает бюджет ДАФИ, чтобы дать шанс выучиться как можно большему числу студентов. Так, в 2017 году из средств Федерального министерства иностранных дел на эту программу было выделено более 17,5 миллиона долларов США, что составило 92% бюджета программы (оставшиеся 8% поступили от частных лиц). Это позволило существенно расширить программу, в первую очередь в отношении сирийских беженцев. Таким образом, более двух с половиной тысяч юношей и девушек из Сирии, живущих в 50 странах мира, получили в прошлом году поддержку ДАФИ.

Факты о ДАФИ: Учреждена в 1992 году по инициативе правительства Германии при поддержке Управления Верховного комиссара ООН, c 2014 года поддерживается частными донорами.

Финансируется из бюджета Федерального министерства иностранных дел Германии и частными донорами.

В 2017 году из средств МИД Германии на программу было выделено 17 520 321 доллар США, что составило 92% бюджета ДАФИ.

2528 сирийских беженцев в 50 странах мира получили в 2017 году поддержку по программе ДАФИ.

За 26 лет в рамках программы была оказана поддержка более 14 тысячам беженцев.

Стипендиальная программа рассчитана на подготовку специалистов по образовательно-квалификационному уровню «Бакалавр», максимум до 4 лет. Программа поддерживает только среднее профессиональное и высшее образование по программе бакалавриата, срок обучения варьируется в зависимости от страны и выбранной специальности. Программа ДАФИ в России: Реализуется с 1994 года.

По инициативе Агентства ООН по делам беженцев в РФ стипендии распределяются по принципу гендерного равенства.

С 2010 по 2018 год благодаря этой программе более 40 студентов окончили обучение и получили профессию. Многие из них вернулись на родину либо были переселены в третью страну. Из тех, кто остается в настоящее время в России (более 20 человек), большинство работает, несколько человек продолжили обучение либо находятся в поиске работы.

В 2018 году поддержка была оказана 15 студентам, чьи семьи приехали из Афганистана, Ирана и Йемена.

С 1994 года при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) программа ДАФИ активно реализуется и в России. Мы побеседовали со стипендиатами, которым ДАФИ дала шанс получить высшее образование в Москве.

Ахмад Файсал, 24 года, выпускник Российского университета транспорта (РУТ-МИИТ) по специальности «Бизнес-информатика»:

Ахмад Файсал. Из личного архива

— Моя семья уехала из Афганистана в 2000 году. На родине начались бои, и мы вынуждены были стать беженцами, спасаться от войны. Мы долго были в пути, конкретного плана, куда ехать, у нас не было. В конечном итоге мы оказались в Москве, где, по совету близких, надеялись обрести пристанище и начать новую жизнь. Я очень быстро выучил русский, общаясь с новыми друзьями во дворе, а потом пошел в школу. Родители тоже отлично говорят по-русски.

После окончания школы я твердо решил продолжать образование, но денег у меня не было. Я много работал, чтобы накопить на университет, и наконец поступил на вечернее отделение Московского института инженеров транспорта. Но проучился я недолго: первая же сессия показала, что учиться и одновременно работать и зарабатывать столько, сколько мне было необходимо для жизни, я попросту был не в состоянии. Но я не сдался: тут же начал копить снова. И опять поступил.

Я отучился за свой счет три курса, а затем меня сократили на работе. И всё… за последний курс бакалавриата мне уже платить было нечем. Я уже был готов во второй раз бросить учебу, когда о моей проблеме узнали в ООН. ДАФИ профинансировала мое обучение, и в течение года я получал стипендию. Я очень рад, что есть такая программа, как ДАФИ. Именно на последнем курсе она меня особенно выручила: я смог спокойно доучиться, без посторонней помощи написать дипломную работу и защитить ее на «отлично» с рекомендацией к поступлению в магистратуру. Я абсолютно уверен: программа ДАФИ — это прекрасная возможность для беженцев в России получить высшее образование и, возможно, даже единственная.

Мехди Реза, 22 года, студент Московского областного государственного университета по специальности «Физическая культура»:

Мехди Реза. Из личного архива

— Мой отец иранец, мама армянка. Я родился в Баку. В 2002 году моей семье пришлось уехать оттуда, так как положение у нас было тяжелое. О том, чтобы уехать в Армению, речи нет, в Иран мы тоже не можем поехать: мой отец — политический беженец, его тут же арестуют. Сейчас родители в разводе, и на меня легли заботы об отце: в последнее время он много болеет и, соответственно, не может работать. Все, что у нас обоих есть, — это моя зарплата на заводе, где я подрабатываю, и стипендия от ДАФИ.

Я решил посвятить себя спорту, поэтому пошел учиться в Московский государственный областной университет по специальности «Физическая культура». Первый год я проучился на платном отделении, что стало возможным благодаря помощи моего дяди, который присылал мне деньги из-за границы. К счастью, я учился с очень хорошими баллами, и после первого года меня перевели на бюджетное отделение, а затем в моей жизни появилась ДАФИ. В рамках этой программы я вот уже несколько лет получаю стипендию, которая позволяет мне успешно учиться. Особенно она поддерживает в периоды сессий, которые длятся у нас на заочном отделении по месяцу. В это время я не могу работать, и если бы не стипендия, нам с отцом в этот период пришлось бы трудно. В следующем году я уже пишу диплом, потом буду поступать в магистратуру. Хотелось бы успешно окончить учебу и, конечно же, получить гражданство какой-нибудь страны. Потому что без этого очень сложно официально устроиться на работу.

Наталья Степанова,

редактор информационного портала Germania-Online.ru

«Дизайн для всех, всё есть дизайн»

100-летие Баухауса и Россия

Из экспозиции выставки «Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты», проходившей в московском «Гараже»

Вальтер Гропиус

В 1919 году Вальтер Гропиус основал Высшую школу строительства и конструирования (Баухаус), ставшую одной из наиболее значимых школ искусства и дизайна современной эпохи. В январе 2019 года стартует программа юбилея, включающая в себя большой проект по подготовке туристического маршрута по ста историческим объектам модернизма в Германии. Международную историю Баухауса представит международный исследовательский и выставочный проект «bauhaus imaginista». Еще никогда ранее столь масштабно не были продемонстрированы глобальное влияние школы и проявившиеся в конкретных странах взаимосвязи различных направлений. После того как в 2018 году в Гуанчжоу, Киото, Токио, Сан-Пауло, Лагосе, Дели, Нью-Йорке и в Москве прошли выставки, симпозиумы и мастер-классы, в марте 2019 года в Доме культур мира (HKW) в Берлине откроется крупная общая экспозиция.

Желающий найти в облике Москвы архитектуру в стиле Баухаус будет разочарован: в мегаполисе нет ни одной такой постройки. И все же новаторские школы ХХ века представлены в современной архитектуре города: как в историческом центре, так и в «большой Москве» конструктивистское наследие выделяется столь же четко, сколь таковым является язык форм Баухауса.

Напротив, в Екатеринбурге (Свердловске), Орске, Перми, Нижнем Новгороде (Горьком), Магнитогорске или Челябинске можно и сегодня найти множество построек в стиле Баухаус — жилые комплексы, соцгорода, спроектированные функциональные и прекрасные с точки зрения формы помещения, в которых — в соответствии с идеями Баухауса — можно было организовать работу, проживание, сон, прием пищи и досуг.

Начиная с 20-х годов прошлого века СССР пытался привлечь для работы представителей новой архитектуры, но подлинный интерес эти предложения вызвали лишь после обвала на бирже в 1929 году. В условиях безработицы, в разгар мирового экономического кризиса и в отсутствие перспектив на получение заказов Советский Союз показался раем не только откровенному коммунисту Ханнесу Майеру — пятилетние планы создавали едва ли не безграничную потребность в промышленных и жилых постройках на бескрайних территориях, раскинувшихся по другую сторону Урала вплоть до китайской границы.

В Москве их привлекали в качестве вдохновителей и наиболее квалифицированных архитекторов в штабах городского планирования, однако строить в столице — в отличие от растущих промышленных центров — им не позволяли. Постройки Лотты Безе появились в Орске. Майер разрабатывал генеральные планы городов и рабочих поселков в Ижевске, Перми и Биробиджане.

Интенсивные контакты Баухауса и Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) развивались с 1920 года вплоть до расформирования «русского Баухауса» в 1930 году.

С начала 20-х годов Эль Лисицкий был своеобразным предводителем русской общины в Берлине. Здесь встречались Наум Габо, Антуан Певзнер, Василий Кандинский, Марсель Брёйер, Март Стам, дадаисты Курт Швиттерс, Тристан Тцара или же коллекционер и поклонник России Эдуард Фукс, режиссер Ханс Рихтер, Мис ван дер Роэ и Тео ван Дусбург, а также Эль Лисицкий. Их беседы о форме будущего свели воедино конструктивизм с идеями Баухауса. Проникновение формы через форму вдохновило Миса ван дер Роэ на создание «Загородного кирпичного дома», будто бы составленного в горизонтальной проекции из чередующихся букв «L» и «T».

Никакое иное направление в искусстве ХХ века не повлияло на новое искусство от Де Стейла до Баухауса так, как конструктивизм, — и это притом что в Германии нет ни одного здания, спроектированного конструктивистом из СССР.

Сколь недолгой оказалась эйфория представителей Баухауса и их учеников, последовавших за ними в Советский Союз, продемонстрировала небольшая изысканная выставка, проходящая этой осенью в московском Музее современного искусства «Гараж». С помощью немногочисленных, но пленительных изображений авторам выставки «Bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты» удалось рассказать между строк историю об утопиях и идеалах, несбывшихся мечтах, предательстве и судьбах — историю, начавшуюся в 1930-х и продолжающуюся по сей день.

В кабинете, представляющем собой сердцевину выставки и вокруг которого расположились работы современных художников, на примере эскизов и рисунков показаны новаторские идеи Ханнеса Майера. Без внимания не осталась его горячая любовь к Советскому Союзу — как и противоречивость его учения и его личности.

Помимо Ханнеса Майера, главными фигурами выставки являются Филипп Тольцинер и Конрад Пюшель. Оба приехали в Советский Союз в 1931 году в составе международной ударной бригады архитекторов Баухауса «Рот Фронт».

В 1938 году Тольцинер, сын ремесленника, изготавливавшего корзины, угодил в гущу Большого террора, принял советское гражданство и остался в стране. Он пережил 10 лет заключения в ГУЛАГе. И после 1947 года, помимо прочего, разработал концепцию реставрационных работ для исторических культовых сооружений. Получить приглашение на работу в ГДР — так же как и Ханнесу Майеру — ему было не суждено. Его наследие, завещанное им Архиву Баухауса в Берлине, предлагает сегодня неоценимую возможность познакомиться с архитектурной историей Советского Союза и идеями Баухауса.

Иначе сложилась судьба у Конрада Пюшеля. В 1937 году он покинул СССР и после службы в армии и плена остался в молодой ГДР. Неизвестный аспект его деятельности открыла в Архиве Баухауса в Веймаре искусствовед-теоретик Дорен Менде: в своей работе «Двое сирот Хамхына» (2018 г.) она рассказывает, как в 50-х годах он по заданию ГДР руководил восстановлением разрушенных в ходе Корейской войны городов Хамхын и Хыннам.

В 1940 году, когда в Германии школа Баухаус была уже давно закрыта, а ее директора, большинство руководителей мастерских, а также многочисленные учащиеся разъехались кто куда, проживавший в Мексике Ханнес Майер опубликовал почти что элегический труд об истоках Баухауса: «Баухаус был исключительным детищем Германской Республики, разделившим с ней год рождения и год смерти, но в то же время он с самого начала был исключительным европейским и, пожалуй, международным образовательным центром».

Другие аспекты этих многочисленных глобальных переплетений в Марокко, Китае, Японии, Бразилии, Нигерии, Индии и России найдут свое отражение в юбилейном 2019 году в рамках масштабной общей выставки в Берлине (март–июнь). В Доме культур мира (HKW) будут продемонстрированы результаты исследований по представленным во всем мире движениям искусства, возникшего независимо от Баухауса, но придавшего ему мощные импульсы.

Анне Майер,

искусствовед-публицист,

проживает в Берлине