Где, кого, за что

Дело Беньяша

Следствие прекратило уголовное дело краснодарского адвоката Михаила Беньяша о воспрепятствовании правосудию (ч. 1 ст. 294 УК) из-за отсутствия состава преступления.

При этом отменять обвинение по второму делу Беньяша — о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) — следствие не стало. Это дело возбудили перед всероссийской акцией протеста 9 сентября. Беньяша, который планировал защищать задержанных в ходе акции в Краснодаре, доставили в отдел полиции. Причем, как рассказывал сам адвокат, при задержании силовики избили его, а позднее следователь угрожал уголовным делом по 318-й статье. По версии следствия, Беньяш укусил за палец одного из полицейских при задержании.

После возбуждения уголовного дела о применении насилия к представителю власти защитника заподозрили также в воспрепятствовании правосудию на одном из майских судебных заседаний, где он «перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, а потом упал в металлическую рамку». Впоследствии прокуратура обжаловала решение об аресте адвоката, и суд отпустил его под залог в 600 тысяч рублей.

«Попробуют до конца года это дело спихнуть в прокуратуру. Думаю, что все это сделано лишь в целях сохранения отчетности, — сказал «Новой» сам Беньяш. — По закону меня должны оправдать, а как будет на самом деле, я не знаю».

Дело «Сети»

Дзержинский районный суд Петербурга продлил до 22 января 2019 года срок ареста фигуранту «пензенского дела» Виктору Филинкову.

Заседание проходило в закрытом режиме. Когда конвой вел Филинкова по коридору, зрители увидели на Филинкове футболку с надписью «Ваш электрошок не убьет наши идеи».

Защита просила перевести Филинкова под домашний арест.

Ранее районный суд уже продлевал Филинкову арест до 22 января, однако Горсуд отменил это решение, так как заседание проходило без обвиняемого, и обязал суд повторно рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста. Однако новый судья поступил так же, как и прежний, — до буквы. В январе будет год, как Филинков находится в СИЗО. Одиннадцать человек из Петербурга и Пензы обвиняют в участии в террористическом сообществе «Сеть», которое якобы планировало взрывы и вооруженный мятеж.

Дело Улюкаева

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев оплатил назначенный по приговору Замоскворецкого суда штраф в 130 млн рублей.

После списания всей суммы штрафа арест с имущества бывшего чиновника будет снят автоматически.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года утвердил 8-летний срок экс-министру в колонии строгого режима, при этом исключил наказание в виде запрета работать в государственных органах после освобождения. Улюкаев отбывает наказание в колонии строгого режима в Твери.

Дело Аверина

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам колонии общего режима сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина. Он признан виновным по статье о покушении на контрабанду оружия (ст. 226.1 УК).

Аверина задержали в апреле при переходе границы из «ДНР», где он находился и воевал последние годы, в Россию на пограничном пункте Авило-Успенка. Во время задержания у Аверина среди вещей нашли пистолет. В «Другой России» заявляют, что оружие подкинули, а отпечаток пальца Аверина на оружии появился обманным путем.

Вера Челищева, «Новая»,

«Медиазона»