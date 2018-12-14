«Их не освободили, но это не значит, что они проиграли»

12 декабря во французском Страсбурге вручили премию имени академика Сахарова «За свободу мысли», которая с 1988 года присуждается Европейским парламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире. Денежное выражение награды составляет 50 тысяч евро.

Премию за Олега Сенцова получила его сестра. Фото из соцсетей

В этом году ее лауреатом стал осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов. Впервые за десять лет награду присудили выходцу из европейской страны (в 2009 году Сахаровскую премию вручили правозащитному обществу «Мемориал», и с тех пор она присуждалась деятелям из стран третьего мира). Кроме того, режиссер стал первым лауреатом из Украины.

«Церемония награждения прошла в рабочем режиме. На ней показали фильм о Сенцове режиссера Аскольда Курова. У нас было очень много интервью и поздравлений от депутатов Европарламента», — рассказал «Новой» адвокат Дмитрий Динзе, который приехал на вручение премии вместе с сестрой Олега Натальей Каплан.

Депутаты Европарламента назвали режиссера «узником совести», осужденным по сфабрикованному делу. «Голодовка и смелая общественная позиция сделали Сенцова символом развернувшейся в России и во всем мире борьбы за свободу политзаключенных», — отметил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Сенцов по понятным причинам не мог присутствовать на церемонии, но слова его благодарности были переданы присуждавшим премию членам комиссии. В письме, которое зачитала сестра режиссера Наталья Каплан, он написал: «Андрей Сахаров — это, безусловно, человек, на которого стоит равняться, становиться даже немного рядом с ним. Это слишком большая честь для меня. Он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо».

От себя Каплан добавила, что за все время голодовки Сенцова не освободили ни одного украинского политзаключенного, но это не значит, что он проиграл: «Благодаря его поступку о репрессиях со стороны России заговорил весь мир. Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил».

Сенцов отбывает 20-летний срок в колонии на Ямале за якобы подготовку терактов в Крыму. Весной он составил список из 64 украинских политзаключенных в России и потребовал обменять их на российских политзаключенных, осужденных в Украине (при этом себя Сенцов в перечень не включал).

В мае режиссер начал голодовку, которая сильно подорвала его здоровье. Он продержал ее 145 дней и был вынужден прекратить из-за угрозы принудительного кормления. 10 декабря во ФСИН сообщили о выписке Сенцова из медчасти, несмотря на остающиеся проблемы со здоровьем. «Его состояние здоровья удовлетворительное, он восстанавливается и лечится. Остаются проблемы, и еще не понятно, исправятся ли изменения во внутренних органах или нет», — рассказал Динзе.

Накануне, 11 декабря, в московской резиденции посла Германии вручили другую премию — «За права человека и верховенство права». Ежегодно ее присуждают деятелям, которые внесли вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона как в своей стране, так и на международном уровне. Награду учредили министерства иностранных дел Германии и Франции в 2016 году. В прошлом году лауреатом стала журналист «Новой» Елена Милашина.

В этом году ее лауреатами стали 15 человек — правозащитники из Камбоджи, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Венесуэлы, Перу и других стран. Среди получивших премию — глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев.

«Оюб просил передать, что он расценивает эту награду ему как знак вашего уважения и сочувствия чеченскому народу, как заявление о вашей солидарности с борьбой за права человека и в Чечне, и в целом в России, как помощь ему в его борьбе, которую он не прекратил и не намерен прекращать, как бы ни сложилась его дальнейшая судьба», — передал слова правозащитника председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.

Оюб Титиев находится под арестом с 9 января 2018 года по обвинению в незаконном хранении марихуаны. Правозащитник настаивает, что наркотики ему были подброшены и что он стал жертвой политически мотивированной фабрикации уголовного дела. Перед арестом Титиев в числе других сотрудников «Мемориала» занимался расследованием дела о 27 исчезнувших жителях Чечни, которые предположительно были расстреляны. «Думаю, задержание Оюба связано в том числе и с этим. Решили нас таким образом убрать», — отмечал Орлов.

«Две наши страны, награждая лауреатов, отмечают выдающийся вклад правозащитников, деятельность которых слишком часто не получает признания и сталкивается с препятствиями, а также выражают благодарность и признательность всем тем, кто прилагает повседневные усилия для того, чтобы Всеобщая декларация прав человека соблюдалась не только на бумаге», — заявили министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас во время вручения награды.

«Новая газета» присоединяется к поздравлениям в связи с присуждением премий Оюбу Титиеву и Олегу Сенцову.