Окопались в мусоре

В стране полным ходом идет «мусорная» реформа. Управление отходами на фоне санкций и кризиса становится настоящей золотой жилой, ведь государство охотно выделяет деньги и собирается мотивировать к тому же самому частный бизнес. Общий бюджет проекта «Как нам прибрать Россию» оценивается в 4 триллиона рублей, а это сопоставимо с тратами на гособоронзаказ и далеко превосходит остальные госпрограммы, предусмотренные на ближайшие пять лет. Неудивительно, что сектором заинтересовались многие игроки федерального уровня. Создавалось впечатление, что прямо сейчас они разделят Россию по феодальному принципу и начнут эксплуатировать каждый свой регион.

Но мусорный бизнес исторически был сферой влияния региональных и местных властей и связанных с ними групп, в том числе криминальных. И, кажется, они вовсе не намерены уступать «варягам», как бы громко ни звучали их имена.

Когда я услышала историю о том, что в Чувашии филиал компании, связанной с братьями Ковальчуками, на самом деле построил современный мусороперерабатывающий комплекс, а теперь его выдавливают местные «общественники», а на директора, кстати, местного жителя, возбудили странное уголовное дело и хотят его посадить, я, честно говоря, в такое не поверила. И поехала посмотреть, как это выглядит на самом деле.

Юрию Малову, директору Новочебоксаркого филиала АО «Управление отходами», на вид чуть за сорок. Он экспрессивный, авторитарный, очень гордится тем, что сделал, потому что любит свою работу. Мне, наверное, было бы сложно с ним работать из-за его повышенных требований к себе и другим. Но команда Малова дала результат. За три года они смогли построить два мусоросортировочных комплекса, и я вижу их не на бумаге, а своими глазами, — Юрий проводит для меня экскурсию. На предприятии низкая текучка кадров, программы постоянного повышения квалификации для сотрудников. Сам Малов до недавнего времени постоянно посещал в Европе полигоны, мусоросортировочные комплексы и мусоросжигательные заводы. У меня тоже был такой опыт, в Швеции, поэтому мы находим общий язык. Об утилизации мусора Юрий говорит профессионально, с увлечением и в любой момент.

Он с удовольствием рассказывает про каток, который на полигоне утрамбовывает мусор после сортировки. На заводе сортируют все, даже прозрачный пластик отделяют от матового. Это имеет экономический смысл: сбоку стоит небольшой комбинат по производству из отходов городской уличной плитки. При въезде на полигон — рамки радиационного контроля. «Несколько месяцев назад рамки зафиксировали перевозчика, который не глядя загрузил себе контейнер рядом с больницей. А там был ящик с просроченными лекарствами для лечения онкологических больных. При въезде сработали рамки, они зафиксировали фоновый скачок радиации. Естественно, все было зафиксировано. В последнее время перевозчики, которые везут мусор к нам, чаще стали заглядывать в свои мусоровозы, потому что процедура становится затратной, если при сортировке или на рамках радиационного контроля обнаруживают что-то не то. Машины и людей забирают на проверочные мероприятия», — рассказывает Юрий.

В это время на полигон как раз заезжает мусоровоз, проходит рамки радиационного контроля, потом взвешивание, водителю выдается талон, где указан вес и объем груза.

«У нас тут были [секретарь Совета безопасности Николай] Патрушев, [полпред президента Михаил] Бабич и замгенпрокурора Зайцев лично. Их как раз интересовало, как осуществляется контроль за мусором. Они были на всех этапах сортировки. Все изучали досконально, вопросов было много, видно было, что интерес у людей не поддельный. Вроде все довольны остались, — продолжает Юрий. — Если сортировка ни разу не находила какие-то запрещенные предметы, значит, она не рабочая. Как-то нашли у нас чемодан с частями тела. Приехала полиция, выяснилось, что два друга баян не поделили, один другого убил и в футляр от баяна засунул. Все срослось у Следственного комитета быстро, очень им понравилось так работать. А зимой нашли труп младенца, там все было сложнее, его в два пакета засунули бедного и нашли уже на сортировочной ленте при ручной сортировке мусора».

Мы заходим в «центр управления». Там на мониторы выведен онлайн весь процесс работы. Сначала действует разрыватель пакетов, его задача понятна из названия. Кабина предварительной сортировки забирает в основном картон и бумагу, дальше вращается сито, из него летит что угодно: листья, объедки, — дальше линия ручной сортировки. Кто-то отбирает пет-бутылку, кто-то пластмассу, кто-то алюминий. В конце линии — магнит, он отбирает металлическую упаковку. «Резину мы не имеем права утилизировать, поэтому мы ее берем после распределения и сдаем за деньги специализированной организации, — продолжает экскурсию Малов. — В Новочебоксарске у нас одна такая линия, но там возможно поставить и вторую. Мы справились даже с птицами на свалке. У нас соколы-балабаны задействованы, они внесены в Красную книгу. У нас договор с НКО «Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол». Соколы отгоняют чаек и прочих птиц, которые обычно живут на свалках».

Классная идея, кстати. Такого я не видела даже в Швеции.

Узкий круг экспертов

К вопросу о том, почему на предприятие в Чувашии как бы невзначай приехали такие люди, как Патрушев или Бабич.

В апреле 2016 года на «Форуме действий. Регионы» в Йошкар-Оле к Владимиру Путину обратился Николай Степанов. Он рассказал, что после прихода в качестве концессионера АО «Управление отходами» тарифы выросли в 16 раз, а полигон работает без соответствующей лицензии. Представлен Степанов был как эксперт ОНФ, руководитель чувашского регионального отделения Партии пенсионеров России. «У нас в Чебоксарах старую свалку в прошлом году закрыли, а новый полигон не открыли. При вывозе ТБО на старую свалку жители Чебоксар платили 27 рублей за куб, а сейчас на полигон, который не действует, у которого нет лицензии, обязали всех возить, и мы платим 425 рублей за куб. <…> Если полигон работает, а лицензии у него нет, то надо возбудить уголовное дело. Но и дела нет!» — заявил Степанов. Президент поручил разобраться в данной ситуации.

Но после всех проверок стало очевидно, что Степанов просто вводил главу государства в заблуждение. Имея при этом вполне очевидный мотив. Николай Степанов с 2008 по 2012 год был генеральным директором акционерного общества «Спецавтохозяйство», которое отвечало за эксплуатацию Пихтулинской свалки. Ее закрыли после 60 лет эксплуатации с нарушением всех экологических норм. Степанов прекрасно знал о ценообразовании, знал, что не было никакого роста тарифов в 16 раз. В 2015 году за вывоз мусора платили 14 рублей с человека, на момент выступления Степанова тарифы выросли на несколько рублей, а не в 16 раз. Цена в 425 рублей выставляется не гражданам. Столько стоит кубометр при размещении его на полигоне с учетом прессовки, обработки и прочих процедур. Здесь тарифы «Управления отходами» действительно выше, потому что есть разница между мусоросортировочным комплексом и обычной свалкой.

Альтернатива сотрудничеству с Маловым у Степанова была, и он ею воспользовался. В феврале 2016 года компания «Чистый город» была оштрафована за то, что вместо вывоза мусора на полигоны работники общества сжигали его в самодельных печах на территории промышленной зоны Чебоксар. То есть, выступая перед президентом, Степанов защищал свою выгоду, а не интересы граждан.

При этом вместе с ним на форум приехала целая команда подобных экспертов региональных ОНФ, которая отстаивала требование возбудить хотя бы какое-нибудь уголовное дело в отношении руководства нового полигона и мусоросортировочных предприятий.

Но сами они, все без исключения, были связаны с бизнесом по обращению с отходами и даже сплелись в своеобразную «мусорную мафию». Например, Николай Степанов, заместитель директора ООО «Чистый город», в прошлом был директором ЗАО «Спецавтохозяйство» (эксплуатировало Пихтулинскую свалку, ту самую, которую потом возглавил Юрий Малов и закрыл ее, пересев в кресло руководителя «Управления отходами»). ООО «Чистый город» занимается вывозом отходов на мусоровозах, которые взяты в аренду у компании другого эксперта ОНФ и члена Чувашской общественной палаты Светланы Лясиной. До заключения этой сделки Лясина занималась непосредственно сбором и вывозом мусора, сейчас она директор коммунальной УК «Вертикаль». Супруга Степанова — учредитель ООО «Чистый город» и УК «Пик-1». Ее управляющая компания вывозит отходы также при помощи мусоровозов «Чистого города».

Галина Сенотова, экоактивист, в прошлом тоже директор новочебоксарской УК «Лидер». Сейчас, кажется, весь смысл ее жизни состоит в том, чтобы писать жалобы и доносы в различные инстанции в отношении Юрия Малова и его компании. Я посмотрела парочку таких документов. Они очень качественные, многостраничные, содержат невероятное число цифр. Неподготовленный человек такое написать не может в принципе, а Сенотова якобы строчит их едва ли не каждый день.

Валерий Павлов, ОАО «Эткер», также занимался сбором и вывозом мусора, а на сегодняшний день — депутат Чебоксарского городского собрания. Еще один депутат Чебоксарского городского собрания Александр Никитин — генеральный директор ООО «Экосервис», компании — перевозчика мусора.

И вот эта группа общественников принялась доказывать власти во главе ни много ни мало с президентом, что все проблемы с мусором в регионе идут исключительно из Москвы. При этом в Чувашии «Управление отходами» не является монополистом, кроме полигона, на котором работает предприятие, есть еще 11 полигонов, и тарифы для населения одинаковые у всех, потому что их устанавливает государство. Но остальные мусорщики объединились против единственной организации, которая реально построила мусоросортировочные предприятия, и лично против директора Юрия Малова.

Разлив

Полигон, на котором работает «Управление отходами в Новочебоксарске», как предполагалось в 2008 году, построили в районе предприятия «Химпром». С учетом санитарно-защитной зоны, непригодной для проживания. От полигона в сторону новочебоксарских «Биологических очистных сооружений» отведены две трубы, которые являются напорной трассой. В санитарно-защитной зоне «Химпрома» расположены люки и чугунные задвижки. Это место, забытое богом, по которому время от времени проходят рыбаки до ближайшей реки. Очевидно, что кто-то из любителей рыбной ловли еще и испытывается страсть к задвижкам. Неизвестные начали скручивать гайки крепления. Когда было откручено больше половины, черная тухлая вода под напором рванула наружу. В Интернете появилось видео с подробным описанием разлива, который обнаружили во время обхода сотрудники «Управления отходами». Они переключили насосы, ликвидировав разлив, уведомили все органы письменно о ЧП, вывезли загрязненный грунт и привезли новый. При этом сама напорная канализация находится в собственности Чувашкой республики.

25 августа на место разлива выехала природоохранная прокуратура, пресс-служба ведомства сообщила, что «вблизи полигона и сортировочного завода по улице Промышленная в городе Новочебоксарск, эксплуатируемого АО «Управление отходами», из канализационных колодцев разлились сточные воды, которые потекли вдоль грунтовой дороги в лесной массив. Для исследования изъяты образцы поверхностного слоя почвы, а также осуществлен забор воды». К проведению проверки привлекли специалистов территориального отдела управления Росприроднадзора по Чувашской республике в городе Новочебоксарске, сектора экологической безопасности администрации, Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Через некоторое время появилось и уголовное дело.

На записи, доступной в Интернете, видно, что площадь лужи небольшая, человек, который снимает на мобильный, ходит по земле и исследует лесополосу. Однако по документам площадь разлива увеличилась до 15 тысяч кв. метров, и произошел он якобы на «землях поселений». Учитывая, что метрах в 70 от разлива находится «Химпром», а чуть дальше железная дорога, то получается, что их должна была зловонная лужа также залить, но этого не произошло. Кроме того, сама территория, где случилось ЧП, — это не зона для пляжного отдыха, а санитарно-защитная зона «Химпрома», куда сбрасываются хлорные выбросы регулярно. В советское время на «Химпроме» производилось боевое отравляющее вещество.

Вот интересно, отчего могут летом пожелтеть листья на деревьях в семидесяти метрах от химического производства? Ну конечно, только от нахождения рядом мусорного полигона. Именно так я всегда и предполагала: сгнившая картошка истекает нефтью. Примерно такого уровня результаты дали экспертизы, приобщенные к материалам уголовного дела. Что интересно, их проводили специалисты, связанные с чувашским отделением Русского географического общества.

Географ экспертизу подписал

Ну да, это в Москве нам кажется, что Общественная палата, или ОНФ, или РГО — декоративные структуры. А в регионах, как выяснилось, это вполне себе работоспособные конторы, где собираются люди, которые, что называется, решают вопросы. Они тесно интегрированы друг с другом и с силовиками. Например, не далее чем в ноябре 2018 года начальник управления Следственного комитета Чувашской республики наградил почетной грамотой «За плодотворное сотрудничество» главу местного отделения РГО. Казалось бы, где СК и где географы? Оказывается, что эксперты РГО прекрасно пишут нужные следствию экспертизы. Я не берусь даже предполагать связь между этой грамотой и делом Юрия Малова, но хронологически совпадение налицо.

Именно эксперты РГО провели экспертизу, которая легла в основу уголовного дела Юрия Малова. Причем в постановлении следствия особо отмечено, что все трое экспертов – члены чувашского отделения «Русского географического общества».

Если зайти на сайт историко-географического факультета ЧГУ им И. Н. Ульянова, то можно узнать, что Миронову Андрею Александровичу 30 марта исполнилось тридцать восемь лет. Я сомневаюсь, что он «больше двадцати лет работает по специальности».

Гаврилов Олег Елизарович на 12 лет старше своего коллеги, но в 1996 году он закончил исторический факультет Чувашского государственного университета, а в 1999 году — аспирантуру по специализации «Экономическая, социальная и политическая география». Не уверена, что именно тогда он стал экспертом в области причинения ущерба окружающей среде при техногенных катастрофах.

Никонорова Инна Витальевна (возраст на сайте тактично не указан) имеет стаж педагогической работы 19 лет (но не 25, как указывает следствие) и кандидатскую диссертацию «Морфология и динамика берегов Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ в пределах границ Чувашской республики».

Я так и не поняла, кто из этих троих досконально разбирается в вопросах органической и неорганической химии. Но видно, что следствию достаточно одного только бренда РГО, а квалификация специалистов на этом фоне — вещь вторичная.

С экспертизами в этом деле вообще все сложно. Например, факт нанесения ущерба окружающей среде именно из-за того злополучного разлива в размере более 40 миллионов рублей установила экспертиза, проведенная филиалом «ЦЛАТИ по Чувашской Республике ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», у которого на момент проведения экспертизы не было необходимой аккредитации. То есть с точки зрения закона это филькина грамота. И это не моя оценка. К такому выводу пришел арбитражный суд, где идет параллельный процесс. Но ни следствие, ни прокуратура, когда утверждала обвинительное заключение, на такой «нюанс» не обратила внимания. И суд над Маловым уже идет.

Я, впрочем, не хочу подменять собой судью. Просто хочу еще раз взглянуть на ситуацию. Появление современного мусороперерабатывающего комплекса, да еще и построенного «варягами», заключившими концессионное соглашение, местное сообщество мусорщиков восприняло как вызов. В ходу оказался весь традиционный арсенал средств (жалобы, митинги, проверки, уголовные дела) и весь набор подручных организаций (Общественная палата, ОНФ, Русское географическое общество, региональный парламент). В итоге Юрий Малов рискует стать жертвой этой войны. А его дело может стать хорошим аргументом для разрыва концессионного соглашения региональных властей с «Управлением отходами» и передачи мусоросортировочного комплекса, в который было вложено примерно полтора миллиарда рублей, в надежные местные руки.

Мне трудно писать этот текст, потому что темой мусора я занимаюсь очень давно и всегда была на стороне людей, инициативных групп. Но я сто раз все перепроверила и вижу, что интересов людей в этой истории нет, а те, кто пытается ими торговать, решают только свои вопросы.