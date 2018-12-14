Дважды обманутый дольщик

В четверг, 13 декабря, на депутатские слушания в правительстве Ленобласти отчаянно пытались прорваться несколько участников движения «Бездомный дольщик». В зале на Суворовском, 67, они смогли высказать губернатору Ленобласти Александру Дрозденко все, что думают о нем и его помощи в разборках с застройщиками. Губернатор пообещал, что при каждом долгострое будут созданы штабы по контролю работ. В них пригласят самих дольщиков, представителей прокуратуры, чиновников и депутатов, изначального застройщика и так называемую компанию-донор — ответственную за завершение стройки.

Слушая все это, дольщики, попавшие в зал, все же держали над головой плакаты «Дрозденко в отставку». А когда лидер «Бездомных дольщиков» Александр Головко выходил из областного правительства, ему сообщили, что ранее согласованная на Крестовском острове протестная акция дольщиков не состоится. Оказывается, сразу в четырех районах города в тех местах, на которые подавали заявки активисты, случился прорыв подземных коммуникаций, который срочно нужно ликвидировать.

Послал весь ОМОН

К слову, большинству горожан Александр Головко стал известен после митинга против повышения пенсионного возраста. Тогда, 16 сентября, оппозицию погнали со всех площадок, в том числе и с площади Ленина, под предлогом прорвавшейся трубы. Неприкаянную толпу приютили в Свердловском скверике неподалеку от Финляндского вокзала, где обманутые дольщики проводили свой очередной митинг, которому Смольный не препятствовал.

В результате недовольными оказались все. Оппозиционеры сочли, что Александр вел себя бесцеремонно — матерился с трибуны, перебивал выступающих и не давал кричать «Долой Путина!». Дольщики, в свою очередь, тоже плевались от встречи с «либералами». Тем не менее Александр, вспоминая сентябрьский митинг, не скрывает удовлетворения: «Я на *** послал весь этот ОМОН на митинге 16 сентября! — напомнил он корреспонденту «Новой». — Это ж круто, что я заявитель и организатор митинга 16 сентября?» Корреспонденту оставалось только соглашаться.

Еще недавно Головко не без гордости сообщал «Новой», что на их 31-м (!) митинге намечается необычное. «Мы ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ Ленинградской области заявили требование об отставке Губернатора Ленинградской области», — говорится на многочисленных страницах движения в соцсетях. Теперь, как выясняется, жертвой «прорвавшихся труб» могут стать даже непримиримые борцы, способные послать ОМОН куда подальше.

КСТАТИ Движение «Бездомный дольщик» называет себя всероссийским. Однако, судя по словам лидера, это скорее всего была цель, так и не достигнутая. В разговоре с «Новой» Головко рассказал, что несколько раз помогал дольщикам из регионов самоорганизоваться, но в последнее время подустал и с такими консультациями завязал. Групп «Бездомного дольщика» в соцсетях много, но самая крупная из них не насчитывает и 600 человек

Русский Робин Гуд

«Я человек, который переломил эту систему, русский Робин Гуд! — заявил Головко корреспонденту «Новой». — Я добился того, что вся эта система воровства и покрывательства не сработала!» К числу своих заслуг Головко относит и аресты генерального и финансового директора строительной компании «ЛенСпецСтрой» Дмитрия Астафьева и Елены Остроух (Бизнес-омбудсмен Борис Титов включил Дмитрия Астафьева в список неправомерно преследуемых, который он собирается передать президенту. Ранее против ареста владельца ЛСС выступал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, — прим. Авт.). Как сообщает прокуратура в письме дольщикам, в работе компании «выявлен факт нарушения порядка расходования ООО «ЛенСпецСтрой» денежных средств граждан на общую сумму 417,3 млн рублей».

На прошлой неделе в СИЗО оказался генеральный директор ООО «Водостройпроект» Сергей Иванов — один из подрядчиков при строительстве ЖК «Ленинградская перспектива» (новое название — «Квартал в Мурино»). Его тоже подозревают в крупном мошенничестве. Из того же письма прокуратуры дольщикам следует, что петербургское управление СК проводит доследственную проверку «в отношении должностного лица Госстройнадзора Ленобласти по факту халатного отношения к исполнению должностных обязанностей при осуществлении регионального государственного контроля за деятельностью застройщиков ЖК «Ленинградская перспектива».

Очевидно, после таких успехов трудно удержаться от сравнения себя с героем Шервудского леса. Однако разобраться в том, за что борются активисты, бывает довольно сложно. Казалось бы, главной целью должно быть получение долгожданного жилья. Но не все так просто.

Александр Головко заключил долевой договор на трехкомнатную квартиру в Мурино с ЖК «Ленинградская перспектива» от ЛСС в 2014 году. Спустя пять лет там построено восемь этажей из шестнадцати.

Но ждать своей трешки он уже не собирается и требует двух вещей: отставки губернатора области и банкротства застройщика.

«Никто не будет достраивать [мой дом]! — убежден он. — Это изначально была аферная схема, дом не планировали сдавать в эксплуатацию». Александр говорит, что максимум, на который теперь можно рассчитывать, — это не завершение строительства комплекса, а банкротство компаний Астафьева, назначение конкурсного управляющего и расплата с дольщиками деньгами от продажи арестованного имущества. Головко уже даже подсчитал, что ему положено вернуть не 5 млн рублей, а 11,6 млн — с учетом штрафов и компенсаций. И все было бы складно, но его плану мешает губернатор области Дрозденко, который, по словам Александра, всячески мешает банкротству.

Бастрыкин пообещал

Активистка Мария Шило ждет свою квартиру от компании «Навис» в ЖК «Созвездие» и просит «Новую» не упоминать ее в контексте движения «Бездомный дольщик», потому что она считает себя самостоятельной фигурой. В ожидании жилья от «Созвездия» она сняла квартиру в том же Мурино и начала, по ее словам, наводить там порядки задолго до появления «Бездомного дольщика». На отмененный митинг Мария, к слову, идти и не собиралась. По ряду причин: во-первых, ее смущает чета Головко, которые ругаются с соратниками на пустом месте, а во-вторых, в это время она будет ходить по высоким кабинетам в Москве и просить чиновников Минстроя включить в федеральный реестр проблемных строек областные ЖК и фамилии пострадавших.

Но Мария не только просит. В соцсетях она постит фотографии причастных к ее долгострою лиц с просьбой к читателям звонить в ФСБ, если они вдруг увидят их на улице. Попав на прием к главе СК Александру Бастрыкину, она отчиталась перед соратниками: «Я <...> сообщила о реальном количестве обманутых дольщиков — в десятки тысяч раз больше тех, чем заявляет в Москву Дрозденко и [вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил] Москвин. Бастрыкин дал распоряжение увеличить штат, сказал, что его интересуют дела о мошенничестве».

Судя по страницам групп дольщиков в ВК, надежды на Бастрыкина у них больше, чем на Дрозденко. Призывы «НЕ ДАДИМ ВЫПУСТИТЬ! (из тюрьмы. — Ред.), «БАСТРЫКИН ПООБЕЩАЛ, ЧТО ПОГОВОРИТ С ЧАЙКОЙ (генеральный прокурор. — Ред.) — идут исключительно капслоком.

Главный следователь страны, правда, никак не связывает увеличение штата с встречей с Марией и с проблемой областных дольщиков: после приема граждан в интервью «Российской газете» он в целом посетовал на большой объем работы.

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