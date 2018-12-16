Гонки с преследователями

Не успели российские СМИ воспеть сверхудачное по нынешним временам начало биатлонного сезона в словенской Поклюке с двумя попаданиями на подиум Александра Логинова, как в австрийском Хохфильцене перед вторым этапом Кубка мира снова «прилетело». И не от Международного союза биатлонистов (IBU), и даже не от Всемирного антидопингового агентства, а от австрийской полиции.

Нет, российские спортсмены ничего такого, что подпадает под уголовное преследование, не совершали. Но есть одна тонкость: все, что связано с применением допинга, в Австрии, а также в Италии является именно что уголовно наказуемым деянием. А пятеро российских биатлонистов, согласно выдвинутым австрийской прокуратурой обвинениям, подозреваются именно в нарушениях антидопингового законодательства. Именно здесь, в Хохфильцене. Но не сейчас, а во время проведения чемпионата мира‑2017, то есть почти два года назад. Под подозрением еще пятеро сотрудников тогдашнего штаба сборной.

Сами спортсмены узнали о сюрпризе в ночь накануне старта второго этапа, когда прибывшие в расположение сборной полицейские уведомили о начавшемся расследовании Ирину Старых, Александра Логинова и Евгения Гараничева. Многолетнего лидера сборной Антона Шипулина, который решил возобновить карьеру и готовится к сезону самостоятельно, нашли в австрийском же Обертиллахе. Еще два фигуранта, биатлонист Алексей Волков и экс-главный тренер сборной Александр Касперович, узнали о случившемся заочно — ​вместе со всем биатлонным миром. Прокуратура и «посыльные» предупредили о том, что давать ход информации нежелательно, но сообщество вовсю гудело уже наутро, в день женского спринта.

Ирина Старых его не провалила, войдя в десятку (а Екатерина Юрлова-Перхт вовсе замкнула тройку призеров). Не подкачал на следующий день в мужском спринте и Александр Логинов — ​финишировав восьмым, он сохранил четвертую позицию в общем зачете Кубка мира. Правда, эти пусть локальные, но все же успехи меркнут перед перспективой оказаться — ​нет, не в тюрьме, но вне соревнований на неопределенный срок.

И пусть международные биатлонные чиновники ничего устрашающего пока не обещали, ясно одно — ​как только, так сразу. Российский биатлон во многом по своей вине остается удобной мишенью для всех явных и скрытых недоброжелателей. Вполне определенно высказалась американская биатлонистка Клэр Иган, возглавляющая комитет от спортсменов: «Проблемы у русских никуда не делись. Все по-прежнему…» Олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон вовсе обрадовался, что «русскую пятерку» могут отстранить.

Логинов в сердцах выложил в открытый доступ результаты всех своих допинг-тестов, сданных после двухлетней дисквалификации. Все пробы — ​отрицательные. В том числе и сделанные в интересующий прокуратуру Австрии период. Александр Касперович назвал происходящее грязной провокацией и выразил готовность вылететь в Австрию за свой счет, чтобы защитить свое доброе имя и честь своих спортсменов. Волна поднялась нешуточная — ​с привлечением адвокатов, российского МИДа, посольства в Австрии, известных спортсменов. В Хохфильцен для координации «оборонительно-наступательных» действий в пятницу прилетел новый президент СБР Владимир Драчев.

Но все дело в том, что австрийские силовики никому не подотчетны. У них появилась некая информация, они ее проработали, чем-то подкрепили — ​и пошли в наступление. Явно не наобум — ​но и без неопровержимых оснований. Примерно так же, с сообщений о расследовании, начиналось почти два года назад так называемое «казахстанское дело», толчком к которому стала коробка с использованными шприцами, найденная в мусорном баке на автозаправке в Инсбруке как раз перед злополучным чемпионатом мира в Хохфильцене. Ничего прямо уличающего в применении допинга или запрещенного метода найдено не было ни в Австрии, ни позже уже в Италии. Но промежуточным итогом вялотекущего расследования уже в нынешнем ноябре стало решение IBU отстранить на время следственных действий сразу девятерых (!) казахстанских спортсменов.

В новом руководстве Союза во главе с Олле Далином представителей России нет. СБР вообще еще не восстановлен в правах. И вряд ли это произойдет в ближайшее время, даже если скандал временно затухнет. Ограничений на свободу передвижения для наших спортсменов нет, но позитив этим и исчерпывается. Нынче защищать права подозреваемых некому: экс-президенту Международного союза биатлонистов Андерсу Бессебергу самому требуется защита. А ниточки к новому «российскому делу» в офис Бессеберга в Зальцбурге и ведут.

Да, все, видимо, и началось с обысков в штаб-квартире IBU. Копали под Бессеберга в связи с обвинениями в коррупции и прочих неблаговидных делах, а заодно обнаруживались и ответвления от основной линии. Одним таким ответвлением, заинтересовавшим австрийскую прокуратуру, и стала касающаяся россиян информация о «запрещенном методе», выуженная из переписки, которая велась как раз во время проведения чемпионата мира‑2017. Что это за информация и насколько она конкретна, знают немногие. Но именно она во время визита сотрудников полиции и была официально преподнесена как основание для начала расследования.

В какой-то момент (видимо, уже по ходу процесса) к этому добавилась и информация, полученная из-за океана от Григория Родченкова, о котором уже стали потихоньку забывать. Беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА к моменту Хохфильцена‑2017 в России не было уже больше года, и если он мог обладать какой-то конкретикой, то исключительно до предыдущей зимы. Касательно великолепной пятерки и того же Логинова, который только-только возобновил карьеру, у Родченкова вообще не могло быть сведений — ​он мог только предполагать и делиться старой информацией. Возможно, следователи нарыли что-то из других бесед, но опять же — ​вряд ли в их распоряжении оказались факты убойного характера, не говоря уже об уликах. Иначе разговор с подозреваемыми вышел бы совсем другим.

В любом случае тень брошена. Вряд ли подозрения касаются использования непосредственно запрещенных препаратов: похоже, у всей пятерки «табель» чист. Иное дело криминальный метод, и конкретно — кровяной допинг — «процедура, способствующая повышению выносливости спортсмена за счет переливания его собственной крови, взятой заранее». Кровяной допинг приравнивается к обычному, только ловится хуже. Метод далеко не новый и далеко не всегда эффективный. Использовался ли он нашими биатлонистами перед чемпионатом мира‑2017 — ​большой вопрос, так как в плане успехов тот Хохфильцен стал привычно провальным: кроме золота в мужской эстафете и пения квартетом российского гимна а капелла с дирижированием Дмитрия Губерниева больше и вспомнить нечего.

Возможно, австрийские блюстители закона рассчитывают, что расколется кто-то из персонала. Но, во‑первых, это малореально, а во‑вторых — ​может, и раскапывать-то нечего. По логике, в самый разгар чудовищного допингового скандала подливать масла в огонь и неизбежно подставляться, по сути, ставя крест на своей карьере, — ​глупость, граничащая с преступлением. Чтобы на это пошли сразу пятеро, причем двое из числа недавно отбывших наказание, — ​это как-то слишком дико даже для России, которую вроде уже ничем не удивить. Впрочем, оставлять руководителем спортивной федерации лишенного золотых олимпийских наград бобслеиста Александра Зубкова, да еще радоваться его «отвоеванным» в Мосгорсуде медалям — ​тоже глупость из разряда невозможных, а вот поди ж ты…

Но какой-то процент сомнений остается. А еще приходится учитывать фон. На австрийско-российском «фронте» он для россиян неважный. Недавний шпионский скандал сильно подпортил «крепкую дружбу» с едва ли не самой лояльной страной Западной Европы.

Реальные и мнимые допинговые разоблачения идеально вписываются в образ нынешней России как государства, поставившего ложь и обман во главу угла всей политики. Спортсмены здесь — ​заложники, без деления на правых и виноватых.

От косых взглядов коллег до открытого нежелания соревноваться с «грязными русскими» — ​всего ничего, и даже на нейтралитет IBU здесь рассчитывать нечего. Не стоит забывать, что вот-вот закроется еще одно биатлонное дело с предсказуемым итогом в виде отъема золотой медали за победу в мужской эстафете в Сочи‑2014.

Восстанавливать российский биатлон в правах проходивший в субботу в Хохфильцене исполком IBU и не собирался. Швеция, Чехия, США и Канада ставили на рассмотрение вопрос о временном отстранении российской сборной от Кубка мира. Пока никого не отстранили — ​за отсутствием дополнительной информации от австрийских властей, но это походило на отсрочку. Временную.