Она будет ходить гордо и прямо. Благодаря вам

Иногда в нашей жизни случаются внезапные повороты, как в песне знаменитого рокера: они могут быть к счастью, а могут — наоборот, но мы, под влиянием обстоятельств, выбираем их сами. Лера Тараненко из глухого сибирского села судьбу свою не выбирала: поворот в ее жизни случился страшный, когда она была совсем маленькой.

Лера с мамой

Ей не исполнилось и года, когда мама Оля обнаружила, что позвоночник ее стал искривляться. Начались походы по врачам, но они убедили маму в том, что повода переживать нет.

Лера росла, и кривая ее позвоночника росла тоже. К трем годам он стал напоминать траекторию, по которой маме с Лерой приходилось добираться до города вдоль петляющего Иртыша. В Омске доктора предложили им только парафиновые накладки, массажи и корсет.

Многочисленные МРТ в разных клиниках России так и не ответили на вопрос, что происходит с позвоночником и со сдавленными органами. Оставались неразрешимыми и подозрения на опухоль спинного мозга. Заключение центра им. Н.Н. Бурденко: «Присланные МРТ не могут быть однозначно трактованы как опухоль спинного мозга. Необходимо повторить МРТ с контрастом на аппарате лучшего разрешения».

Тем временем позвоночник развернулся на 130 градусов: грудная клетка Леры уже практически касалась правого бедра. Таз был извернут по спирали с разницей по длине ножек в 10 см, внутренние органы — как в застенках приговоренные, не продохнуть. В октябре 2013 года семья Тараненко в первый раз пришла к нам, чтобы мы нашли клинику, которая смогла бы расшифровать МРТ и помочь ребенку.

Запрос был отправлен в семь европейских клиник. Лучшая университетская клиника в Германии по этому профилю только одна, в Тюбингине, но попасть туда невозможно. Однако нам удалось договориться сначала на заочную консультацию, а потом получить «добро» на очное обследование.

Везли Леру в Германию на носилках в самолете. По прибытии в клинику немецкие доктора удивились «профессионализму» российских коллег: «Надо же, вырастить такое безобразие на ребенке!» На первой операции Лере установили американский имплант. Сделали растяжку. Сразу на 6 см вытянули позвоночник. Это помогло внутренним органам встать на свои места, а легким — полноценно задышать. После той экстренной операции Лера летала в Германию еще три раза: у нее расползлись швы, и российские медики не брались ничего делать с девочкой, поскольку оперировали не они. К слову, германский профессор, проводивший операцию, от гонораров отказался.

Сейчас Лера учится в 4-м классе, а ее школа — ее родной дом. Учителя приходят к ней несколько раз в неделю. Разница в длине ног сократилась: сейчас она — не 10 сантиметров, а 5, ее компенсирует специальная обувь — ботиночек на платформе. Разница из-за того, что позвоночник еще немного изогнут, но мы знаем, как это исправить.

«Лере предстоит последний решающий этап лечения — операция, которая выровняет позвоночник и потом «затвердит», уже на всю жизнь, — сказал наш представитель в Германии. — Сейчас организм привыкает к правильному положению, и это дает надежду, что лет через 15 наша красавица все же пригласит нас на свадьбу…»

— О чем ты мечтаешь? — спросили мы.

— Выздороветь и ходить прямо, — ответила Лера шепотом.

Ее сверстники не задумываются о том, сколько им даровано радостей благодаря тому, что они — здоровы.

Директор Центра «Радуга»

Валерий Евстигнеев —

специально для «Новой», Омск

Благотворительный центр «Радуга» начинает сбор средств на завершающий этап операции для Леры. Сумма сбора — 3,8 млн рублей