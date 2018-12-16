Прения по дресс-коду

Недавно судейские чиновники нашей страны озвучили новацию: впредь, оказывается, надо будет соблюдать дресс-код на судебных заседаниях. Люди, которых сколько-то лет назад (не так уж и давно) обрядили в нелепые мантии, теперь хотят отомстить всем остальным и тщатся диктовать, как кому одеваться. В качестве индульгенции выдвигают тезис о каком-то там уважении к суду.

Можно ли уважать суд? И на каком основании? Встречный вопрос: можно ли уважать абстракцию? Смежный вопрос (он, пожалуй, поглавнее будет): можно ли уважать тех, кого ты не выбирал? Да, родителей мы не выбираем. А все остальное? Остальное — не только можем, но, пожалуй, и должны.

Уже как минимум четыре сотни лет назад английские пуритане выбирали себе священников. Казалось бы: слуги Божьи, нечто священное, неприкосновенное. Однако же выбирали их люди — грешники ли, праведники ли, тут уж как выходило, но выбирали сами и из своей среды. Потому что только на основе добровольного и осознанного выбора возможно и доверие, и уважение.

Можно ли уважать суд, состав которого прорежен вооруженной силой государства? Именно таким был суд над английским королем Карлом Первым. Полковник Прайд и его солдаты выстроились на входе в зал заседаний английского парламента и не впустили тех депутатов, которые могли бы голосовать против казни короля. После чего парламент, сам назначивший себя судом, проголосовал «как надо». Политически я с этим голосованием согласен (Карл Первый был не только тот еще придурок, но также и безусловный преступник, массовый убийца), но все равно уважать такой суд трудно.

Как и тот суд, который выносил приговор французскому королю Людовику XVI, ясно предопределявший результат в той политической ситуации открытым поименным голосованием (этот суд тоже совпадал с парламентом). Кто любит управлять судом, тот рискует и сам на него нарваться, когда вожжи банально попадут в другие руки. Вот, скажем, тот же дирижер королевской казни и многих, многих других казней во Франции Макс Робеспьер так и нарвался (1794 г.) 9 термидора II года (и даже перевыборов парламента не понадобилось: утвердили приговор вчерашнему диктатору примерно тем же составом, за исключением, конечно, ранее казненных строго по суду депутатов). Поделом? Ну, типа, да.

Когда суды раз за разом (раз за сторазом, за тысячеразом) принимают решения в угоду властям предержащим, будь то случаи высокопоставленных автомобильных наездов на «смердов» и «смердок» со смертельным исходом или случаи оскорбления судами чувств митингующих и нарушения их прав (штрафы и отсидки за практикование гарантированных Конституцией свобод. Вот на днях и 77-летний правозащитник Лев Пономарев получил 25 суток ареста за свободу собраний), то невольно задаешься вопросом: а суды ли это в принципе?

Если мы кому-то доверяем судить других людей (то есть судить и нас самих, если доведется), то, конечно, тут важнейшим критерием для выбора таких судей (опять я о выборе… что это со мной?.. да не болен ли?..) является их, этих судей, высокая человеческая пригодность для этого, выражающаяся во много раз прошедших проверку несгибаемых моральных принципах и во много раз точно так же проверенной профессиональной компетенции.

А если нет, то, например, во вполне переполненных старыми нацистскими (гитлеровских еще времен) кадрами судах ФРГ 1960-х женщины массово применяли такой вот дресс-код: на самых возмутительных процессах, сопровождавшихся издевательствами над правосудием и самой идеей суда, они раздевались донага прямо во время этих псевдосудебных заседаний. И кое-чему немецкий суд был этим методом все-таки научен.

Не думаю, что этот метод применим у нас: все же выученная веками стыдливость российских граждан — не ровня привычкам народа общих саун. Думаю, у нас граждане придумают что-то другое, тоже вполне действенное. Более крупнокалиберное, что ли. Не хотелось бы, конечно, но что же делать?

Влад Тупикин,

журналист