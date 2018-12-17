Центральная африканская фигура

Влиятельная французская газета Le Monde обнародовала расследование об экспансии России в Центральную Африканскую Республику. Журналисты издания со ссылкой на французского дипломата рассказали, что в конце августа в столице Судана Хартуме собрались лидеры центральноафриканских вооруженных группировок, «находящиеся под санкциями ООН». Встреча была организована под «эгидой Москвы». А как минимум двое участников переговоров в Судане рассказали Le Monde, что там был и «кремлевский повар» Евгений Пригожин, «прилетевший из Москвы на борту своего частного самолета». Присутствовал «в каком качестве? Был ли он уполномочен Кремлем? Или (прилетел) в своих интересах? Вероятно, и то, и другое», — резюмирует источник Le Monde.

И для этой версии есть очень серьезные основания. Дело в том, что через три дня после этой встречи, состоявшейся 27–28 авуста, на сайте МИД России появилось сообщение «О переговорах в Хартуме по урегулированию в Центральной Африканской Республике», в котором МИД проинформировал о подписании «Хартумской декларации», которой объявлено «о создании Центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР». В МИД подчеркнули, что среди подписантов декларации — лидеры «крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в альянс «Селека» и «Антибалака».

Неудивительно, что переговоры в Судане вызвали раздражение Запада, потому что, как пишет Le Monde, они «мешают» «легитимному переговорному процессу» под эгидой Африканского союза. Кроме того, «мы не знаем ни точного содержания переговоров Лаврова и президента ЦАР в Сочи в сентябре 2017-го, ни содержания, заключенного в августе 2018 года соглашения Москвы и Банги «о военном сотрудничестве», — подчеркнул высокопоставленный дипломат, работающий в ЦАР.

Раздражение и сожаление, по всей видимости, связано с тем, что Франция теряет контроль над ЦАР, которую считала своей традиционной «сферой влияния».

Вот только один пример. Советником президента ЦАР по национальной безопасности работает Валерий Захаров, которого Le Monde называет бывшим сотрудником ленинградского управления КГБ. Притом что должность советника главы ЦАР по нацбезопасности до 2017 года традиционно занимал представитель Франции.

С 1960 года, когда ЦАР получила формальную независимость, там практически непрерывно продолжаются кровопролитные столкновения вооруженных группировок. И Франция семь раз осуществляла военные вторжения в ЦАР, чтобы «стабилизировать ситуацию» и (или) сменить руководство страны. Седьмая миротворческая операция Франции в ЦАР под названием Sangaris началась с санкции ООН в декабре 2013 года после очередного военного переворота и прихода к власти в стране мусульманской группировки «Селека» и продолжалась почти три года. В октябре 2016 года было объявлено об окончании французской миссии.

А уже в 2017 году в ЦАР появились россияне. В декабре 2017-го Франция, в числе других стран Совбеза ООН, проголосовала за то, чтобы снять эмбарго и разрешить Москве поставить в ЦАР определенное количество оружия, а также направить туда «ограниченный контингент» «военных инструкторов».

Но получив возможность «вставить ногу в проем двери», русские «вышибли дверь плечом», написала Le Monde.

Сегодня Францию беспокоит «отсутствие прозрачности» в вопросах поставки Москвой вооружения в страну. Как беспокоит и точная цифра россиян, переброшенных в ЦАР. Сколько в стране «инструкторов»? 170, позволенных решением Совбеза ООН? Или тысячи, «как говорят в некоторых посольствах в Банги?» — пишет Le Monde.

«Единственное, что можно сказать с уверенностью: они занимаются не только инструктажем», «но и бизнесом». И есть человек, «олицетворяющий подобное смешение жанров, его зовут Евгений Пригожин», — подчеркнула Le Monde.

«Тень Пригожина нависает сегодня над Центральной Африканской Республикой», — резюмирует газета.

«Частная военная компания Sewa Security Services, созданная в Банги несколько месяцев назад, вероятно, является филиалом ЧВК «Вагнера». Пригожин «вероятно, стоит и за компанией Lobaye Invest», которая получила от властей ЦАР «право на проведение разработок в алмазоносных частях страны», где «периметр безопасности сейчас «обеспечивают (бойцы ЧВК) Sewa».

В последнее время поступает очень много информации об интересах Пригожина к Африканскому континенту. Но меня ничуть не удивит, если будет распространено сообщение, что Пригожин прилетал в столицу Судана, чтобы организовать официальный обед для участников переговоров. Как уже было после переговоров в Москве министра обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифом Хафтаром.