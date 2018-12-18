Куда приткнуть Бутырку?

Представьте себе: большой город, с очень тяжелой и запутанной инфраструктурой, с неизбывными пробками. Плотно застроенные окраины — инвесторы вкладывают деньги в строительство жилья, люди берут ипотеку, покупают квартиры, рожают детей, ездят каждый день на работу, отвозят детей в музыкальную школу или в бассейн. Пробки, пробки, пробки, в которых уныло стоят рейсовые автобусы, и они битком. И вдруг здесь начинают строить самую большую тюрьму в России. На пять тысяч мест.

Здесь будут сидеть пять тысяч заключенных. И порядка трех тысяч человек будут здесь работать. Каждый день сюда будут ездить адвокаты и следователи, уж не меньше тысячи каждый день. Сюда будут приезжать печальные родственники на свидания и с передачами, тысячи в день. Каждый день сюда будут приезжать автозаки и конвойные — привозить новых арестованных, увозить на этап осужденных, подозреваемых — на всякие следственные действия во все концы огромного города, а подсудимых развозить по судам, а вечером привозить обратно. Автозаки будут стоять в пробках, адвокаты и следователи будут стоять в пробках, сотрудники будут стоять в пробках, родственники заключенных будут стоять в пробках. В суды все будут опаздывать, из судов приезжать за полночь, а то и под утро. Чтобы развернуться и вновь ехать в суд — если заседания каждый день. Подсудимые — про помыться, поесть горячего, а тем более подготовиться к заседанию могут забыть.

А что вокруг? Вокруг недвижимость резко падает в цене — а размер ипотеки нет. Какая музыкальная школа, какой бассейн?

Разве что в шаговой доступности. А в шаговой доступности будет тюрьма, то есть инвестор не станет строить здесь бассейны — при падающих ценах. Сменить работу, не ездить каждый день в другой район города? Было бы логично, но какая работа в спальном районе?

Это только самые очевидные последствия планов переноса московских тюрем за МКАД. Такой перенос двух СИЗО — знаменитой Бутырки (сейчас там две тысячи человек содержатся) и небольшого изолятора «Пресня» — анонсировал ФСИН. Хотели еще «Матросскую Тишину» перенести, но руки пока коротки: там два изолятора в одном комплексе зданий на одноименной улице, один изолятор — обычный, он в подчинении ФСИН, а вот другой специзолятор ФСБ, так называемый «Кремлевский централ», кто ж его даст перенести просто так.

Заключенный СИЗО «Бутырка» ждет встречи с адвокатом. Фото: РИА Новости

Место, где будут строить новую тюрьму, пока не определено — говорят, или Дмитровское шоссе, или Калужское, или еще где. Но строительство — уверяют во ФСИН — начнется уже в январе будущего года, через месяц. А через год строительство будет закончено.

Позвольте. А как же общественные слушания? А проект посмотреть? А что будет с Бутыркой?

Знаменитый тюремный замок XVIII века, его строил архитектор Матвей Казаков, это памятник истории и архитектуры, не говоря уже о том, что это память народа, горькая, печальная и необходимая. Что будет там? Бутырку снесут и построят на ее месте торгово-развлекательный комплекс и элитное жилье в центре? Нет, сносить Бутырку нельзя. Ее переделают под офисы и гостиницу? Позвольте, но этот проект уже был, причем в куда как более благополучном 2014 году, когда Бутырку собирались переносить в Ватутинки, но тогда инвестор (из депутатов Госдумы от «Справедливой России»), вложившийся в строительство жилья в Ватутинках, сумел отбить проект переноса, а инвесторов на реконструкцию Бутырки так и не нашли. А сейчас разве найдут? Кто ж будет вкладываться в такое печальное место.

Заключенные СИЗО-2 Москвы («Бутырка»). Фото: РИА Новости

Самый современный на сегодняшний день российский изолятор — «Кресты-2» в Колпино под Питером, на 4 тысячи мест — строили больше 10 лет, смета превысила 12 млрд рублей, там вокруг строительства куча уголовных дел по хищениям, а также имеется заказное убийство должностного лица, непосредственно связанного со строительством. И что? Вот высвободили козырное место в центре Петербурга — там, где были старые «Кресты», на Арсенальной набережной, между прочим. И где инвесторы? И что там? Да ничего.

Во ФСИН говорят, что строительство новой московской тюрьмы пойдет за счет московского бюджета. Раз так, то где-то есть градостроительный план, должен же он быть. Ну покажите. Нет и не может быть дискуссий о том, что строить новые тюрьмы нужно, пока человечество в глобальном масштабе не перешло к иным способам отделения одних членов общества от других. И Бутырка, и Пресненский изолятор — это очень старые тюрьмы с полностью изношенной инфраструктурой, с навеки въевшимся в стены грибком, где невозможен нормальный ремонт и человеческие условия существования заключенных. Это все так.

Но вместо одной большой проблемы создавать десять неразрешаемых — это как-то слишком по-фсиновски. В конце концов, это не только их дело, не вопрос их удобства и привлекательности сметы. Это и наш вопрос тоже.