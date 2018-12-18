У полицейских свои звездочки

Картонный гробик, несколько черных плащей и масок «чумного доктора» остаются в отделении полиции, пятерых задержанных активистов отпустили, обязав явиться в ближайшую среду.

В первый месяц зимы звезды не благоволили Главной астрономической обсерватории (ГАО). 3 декабря стало известно, что ее дирекция представила в РАН план переноса наблюдений из Петербурга в другие регионы России. Такое решение президиум РАН одобрил еще в июне — несмотря на возражения специалистов, указывавших на отсутствие оснащенных должным образом альтернативных площадок и необходимого для решения такой задачи многомиллиардного финансирования. Среди прочих было проигнорировано и мнение заведующего кафедрой небесной механики СПбГУ Константина Холшевникова.

Профессор настаивал на том, что почти двухвековые наблюдения Пулковской обсерватории участвуют в формировании нематериального наследия мировой астрономии именно благодаря непрерывному накоплению научных данных, это важнейший элемент научной аутентичности ГАО. Пулковская обсерватория по-прежнему успешно решает такие астрономические задачи, как наблюдения за спутниками планет Солнечной системы, астероидами и кометами. По оценкам Холшевникова, несмотря на ухудшающиеся окружающие условия, это направление деятельности остается перспективным для ГАО как минимум на ближайшие двадцать лет.

Пулковская обсерватория / Фото: rapsinews.ru

Также 3 декабря городской суд отменил решение Куйбышевского районного суда, годом ранее признавшего незаконным разрешение на строительство вблизи обсерватории одной из очередей ЖК «Планетоград», на участке № 57. Апелляционные жалобы подали ответчики — Служба госстройнадзора и застройщик «Планетограда» (АРТ «Созидание»), а также руководство обсерватории — чьи интересы неприличным образом совпали с интересами бизнеса. Но решение Куйбышевского суда устояло и вступило в силу 5 марта c. г. А в июне стройнадзор выдал еще одно разрешение на строительство по тому же участку. Следом АРТ «Созидание» подало кассационную жалобу на мартовское решение — президиум городского суда, рассмотрев ее 5 сентября, отменил апелляционное определение и вернул на новое рассмотрение в ином составе судей .

И 3 декабря Городской суд вынес новое, противоположное предыдущему постановление — признав законным разрешение на строительство. «Тем самым Санкт-Петербургский городской суд приговорил Главную астрономическую обсерваторию страны, — оценила вердикт координатор группы защиты ГАО Анастасия Плюто. — После заседания представители застройщика, КГИОП и администрации ГАО пожимали друг другу руки и поздравляли с «праздником»… Теперь не осталось никаких препятствий, стройка может продолжиться в любую минуту. Решение суда вступило в силу с момента оглашения».

Особое возмущение защитников обсерватории тогда вызвала бездеятельность Министерства культуры, которое в очередной раз отмолчалось и не прислало в суд своих представителей.

«Минкульт так и не решился ни подтвердить, ни опровергнуть свое ранее высказанное суждение о необходимости сохранения защитной парковой зоны ГАО. Его молчание позволило апелляционной коллегии отменить решение суда первой инстанции. Главная астрономическая обсерватория России, особо ценный объект всемирного наследия, внесенный в списки ЮНЕСКО как уникальный научный центр, не сможет продолжать наблюдения рядом с громадным жилым комплексом», — заключает Анастасия Плюто.

Еще через несколько дней, 11 декабря, в удовлетворении искового заявления защитников Пулковской обсерватории отказал Куйбышевский районный суд. Признав тем самым законными все разрешения на строительство, выданные АРТ «Созидание» в первой половине 2018 года на территории комплекса «Планетоград».

Среди них и повторно полученное разрешение для участка № 57, где работы были начаты еще в 2016 г. «Там стройка даже одного квартала ослепила телескопы обсерватории, а теперь к нему могут прибавиться еще десять», — поясняет Анастасия.

Мотивировочная часть решения должна появиться к концу декабря. Затем в течение месяца можно подать апелляционную жалобу, а после ее рассмотрения решение суда вступит в силу, если не будет отменено.

Отмена, полагают защитники ГАО, возможна, например, в том случае, если Минкульт «прекратит саботаж и вспомнит о своих прямых обязанностях». В частности, исполнит наконец многократно повторенное требование суда: предъявить официальную позицию министерства — можно или нет строить мегакомплекс в защитной парковой зоне обсерватории и на месте Блокадного кольца, элемента объекта всемирного наследия ЮНЕСКО?

Согласно Руководству по выполнению Конвенции всемирного наследия (а наша страна ее ратифицировала), стороны обязаны сообщать о планах строительства, способного затронуть выдающуюся мировую ценность объекта. При этом уведомление рекомендуется направлять «как можно скорее… перед принятием любых решений, которые трудно было бы отменить». Комитет всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, получая такое уведомление, помогает стране — участнице Конвенции в поиске оптимальных решений, «гарантирующих полную сохранность выдающейся мировой ценности объекта».

В целях обеспечения такой сохранности выполняется оценка ожидаемого воздействия нового строительства на объект всемирного наследия. Через Минкульт и МИД она направляется в КВН. Строго говоря, сделать такую оценку должна была исполнительная власть — как ранее разъясняло само Министерство культуры своим официальным письмом. Однако КГИОП, признавая эту необходимость, указывал, что такая работа «предполагает выделение соответствующих средств», а вопрос финансирования остается нерешенным.

Пикет в защиту Пулковской обсерватории на Невском проспекте / Фото: Анастасия Плюто

Гражданские активисты взяли эту работу на себя — по их заказу оценку предполагаемого воздействия застройки на подступах к ГАО выполнили эксперты петербургского подразделения ИКОМОС (консультативного органа ЮНЕСКО). Причем выполнена она была в строгом соответствии с принятой на международном уровне методологией и с соблюдением всех предписанных процедур. Прошла, как положено, общественные обсуждения, была рассмотрена и одобрена Петербургским ИКОМОС и Национальным комитетом ИКОМОС (Россия), а 22 августа направлена в Минкульт и зарегистрирована. Но ведомство господина Мединского не стало отсылать этот документ в КВН. Отказ объяснили тем, что не учтен интерес застройщика.

Такой довод трудно воспринять иначе как надуманную формальность. Выступавший заказчиком оценки инженер-астрометрист Александр Шумилов уведомил министерство, что застройщиков всех трех крупных комплексов на подступах к обсерватории приглашали на обсуждение электронным письмом, готовы были выслушать их доводы, но они приглашением не воспользовались.

И вот теперь, после судебного заседания 11 декабря, стало известно, что Минкульт, оказывается, направил-таки в ЮНЕСКО оценку — только совсем другую, поступившую от застройщика. Причем сделана она, как подчеркивает Александр Шумилов, не по принятой форме, не утверждена Национальным комитетом ИКОМОС (Россия), не прошла общественного обсуждения (во всяком случае, защитникам обсерватории ничего об этом не известно) и вообще «по сути ничего не стоит с точки зрения защиты культурных ценностей ЮНЕСКО».

Но все эти обстоятельства Минкульт не смутили.

После таких новостей и отказных судебных решений защитники Пулковской обсерватории заявили, что теперь «остается только выходить на улицы».

Однако Смольный ни митинг, ни групповой пикет не согласовал.

Тогда было решено провести на Марсовом поле перформанс, выразив художественными средствами свой главный вопрос Министерству культуры: вы правда готовы похоронить Главную астрономическую обсерваторию страны? В качестве главного арт-объекта был изготовлен небольшой, размером с руку Мединского, картонный гробик. Его и принесли на Марсово несколько человек, облаченных кто в футболки с надписями про обсерваторию, а кто — в черные плащи с капюшонами и маски «чумного доктора». Последние должны были символизировать остающихся в тени чиновников.

«Мы, — поясняла Анастасия Плюто, — все время имеем дело с какими-то не имеющими лица «представителями КГИОП», «представителями КГА», других ведомств, от которых получаем пустые ответы, словно под копирку написанные. Просто какая-то аморфная масса в черном, с которой мы сражаемся, чтобы спасти Пулковскую обсерваторию».

Активнее прочих на перформанс отреагировали силовики — больше двух десятков слетелось на Марсово, окружив горстку градозащитников. Пятерых из них, вместе с гробом, загрузили в спецмашину и доставили в 78-й отдел полиции.

Градозащитники такой жесткой реакции на свои действия не припомнят — до сих пор полицейские вполне миролюбиво реагировали на их акции, никому не приходило в голову усматривать в них какую-либо угрозу или политическую подоплеку. Похоже, брошенная кем-то в соцсетях фраза: «Скоро будут винтить и филателистов» — перестает быть шуткой.

Собственно, никакого нарушения в стоянии с гробиком у захоронения жертв революции усмотреть было невозможно, как и в дефилировании пары человек в черных плащах. «Ряженые вон по Невскому постоянно ходят, и ничего», — недоумевали участники перформанса. Но в дело пошел набирающий популярность прием: офицер заявил, что участники акции якобы похожи на подозреваемых из полицейской ориентировки. При этом выбор тех, кому велели проследовать в отделение «для проверки личности», был скорее случаен: сначала взяли Сергея Лунца, в черном плаще и с гробиком в руках, примерявшую маску Олесю Чернявскую и Анастасию Плюто.

«Но когда я сделала шаг в сторону, чтобы забрать свой пакет, меня тут же выпустили из виду, — рассказала Анастасия Плюто, — зато схватили за руку подошедшего Олега [Русакова]. Тут набежала целая толпа полиции, а когда она схлынула, обнаружилось, что забрали пять человек. Кроме Сергея и Олеси, увели Наташу [Савкину] — она тоже была в черном плаще, а также Олега и Светлану [Перфильеву]. Последние даже не стояли в группе активистов, зато у них на одежде красовалось: «Защитим Пулковскую обсерваторию!». Мы еще успели увидеть, как задержанных мужчин досматривают, прежде чем посадить в машину. Позже выяснилось, что девушек обыскали внутри, без всяких понятых».

Продержав три часа в 78-м отделе полиции, всех отпустили без составления протоколов о задержании, взяв письменные обязательства о явке в этот же отдел 19 декабря. Гроб все еще остается там, вместе с другими «вещдоками» — парой плащей, масками и футболками с надписями.

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Депутаты ЗакСа (Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Александр Егоров, Алексей Ковалев, Максим Резник, Надежда Тихонова и Сергей Трохманенко) направили врио губернатора Александру Беглову обращение с просьбой о внеочередном приеме — чтобы обсудить ситуацию с Пулковской обсерваторией.

Также Борис Вишневский вновь обратился к президенту РАН Александру Сергееву с просьбой об отмене июньского постановления Президиума РАН о целесообразности перевода астрономических наблюдений из Петербурга «на другие наблюдательные базы».

Предыдущее письмо депутата к главе РАН, направленное в июне, остается без ответа. Тем временем, отмечает Вишневский, застройщики получают все новые разрешения на строительство в защитной зоне ГАО РАН. А его руководство передало в РАН план мероприятий по переносу наблюдений на другие базы — что, по мнению парламентария, «выглядит как неоценимая помощь застройщикам в получении прибылей и результат их лоббистского давления».

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