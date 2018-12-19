Поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях: статью 20.2 КоАП дополнят частью 1.1 — «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния».

«За» проголосовали 342 депутата, «против» — 42.

За нарушение обычным гражданам будет грозить штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 225 тысяч до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение закон предусматривает «повышенную административную ответственность»: административный штраф на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Как утверждают в Госдуме, инициатива «направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию».

«Мы не можем оставлять безнаказанными действия тех, кто подбивает нашу молодежь, наших детей совершать противоправные действия, нарушать закон», — сказал один из авторов законопроекта Евгений Ревенко (цитата по dumatv.ru). Он добавил, что поправки направлены не против родителей, а против мероприятий, согласованных с нарушением закона.

10 мая, когда депутат Ревенко только выступил с инициативой такого закона, он говорил, что «мы должны защитить наших детей от политических педофилов» (цитата по dumatv.ru).

Координатор правозащиты движения «Открытая Россия» Алексей Прянишников уверен, что закон касается всех протестных групп, которые организуют митинги в России. «То, что к протестному движению привлечено внимание несовершеннолетних, — неизбежный процесс. Подростки получают информацию из иной среды, нежели люди более старшего поколения, они живут в интернете, и в силу возраста и иного воспитания им интересно то, что происходит в обществе», — говорит Прянишников.

По мнению координатора группы мониторинга ОВД-Инфо Григория Дурново, закон прежде всего направлен против политика Алексея Навального и акций, которые он устраивает. «На государственном уровне обсуждение участия несовершеннолетних в митингах вознико после акций Навального, на которые приходило много подростков. Однако мы все время сталкиваемся с тем, что законодательные инициативы принимаются для борьбы с большими врагами государства, а потом используются рутинно», — отметил Дурново.

Кроме того, добавил Дурново, зачастую сотрудники правоохранительных органов угрожают задержанным на митингах, что в случае отказа выполнять требования полиции на них будет составлен протокол как на организаторов акции. «Возможно, закон об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги станет еще одним способом угрожать участникам протестных акций», — заключил координатор ОВД-Инфо.

По словам юриста ФБК Ивана Жданова, депутатам Госдумы кажется, что закон направлен против протестной активности Алексея Навального, так как, по их мнению, на митинги политика ходят только подростки. «На самом деле в наших митингах участвуют люди всех возрастов. Мы понимаем, что это странный и непродуманный закон, который станет очередным основанием для привлечения к административной ответственности. В нем не прописано, что такое вовлечение, как его квалифицировать, непонятно, будут ли штрафовать организаторов за каждого несовершеннолетнего, участвующего в акции, или за всех. Таких дыр в этом законе много», — говорит Жданов. Он отметил, что практики привлекать к ответственности юридические организации нет.

«Юридические лица практически никогда не подают заявки на организацию акций, в подавляющем большинстве заявители — физические лица. Однако, согласно Кодексу об административных правонарушениях, в законе должна быть дифференцирована ответственность физических и юридических лиц», — пояснил юрист.

Проект закона подготовили в мае этого года члены фракции «Единой России» Алена Аршинова, Евгений Ревенко, Анатолий Выборный и Ольга Окунева. 7 мая в 90 городах России прошла акция сторонников Навального «Он нам не царь», в Москве и Санкт-Петербурге акция не была согласована с властями. В общей сложности по стране были задержаны более полутора тысяч человек, в Москве (по данным ОВД-Инфо) — около 600. В этих мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, многие из них были задержаны.